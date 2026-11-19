A n der Thomaze im Zentrum des Départements Tarn-et-Garonne im Südwesten Frankreichs ist der Biber bislang noch nicht aufgetaucht. Also müssen Menschenhände ran: An diesem Samstagmorgen Ende Oktober sind es deshalb sie, die sich, inspiriert vom tierischen Baumeister, an dessen Werk versuchen. Zu Bleistiftspitzen abgenagte Baumstümpfe findet man, anders als ein paar Kilometer weiter südlich, hier deshalb keine. Stattdessen für ein Bauprojekt wie dieses typische Lowtech-Materialien wie Gummistiefel, Schaufeln und Sägen.

Für das ungewöhnliche Bauvorhaben, ein Staudamm nach Biberart, sind Freiwillige aus allen Teilen Frankreichs angereist. Organisiert von der in der Region ansässigen Association Théra, einem Verein für die Regeneration von Natur und Landschaft, sollen an drei Wochenenden insgesamt 19 verschiedene Bauobjekte entstehen – verteilt auf eine Bachstrecke von 500 Metern. „Biber-Medizin“, médecine castor, nennt sich diese besondere Form der Renaturierung. Ein Ansatz, der in Frankreich noch vergleichsweise jung ist, aber zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Eine kurze Einführung auf der Wiese neben dem Bach vor nebelverhangener Kulisse. Dann machen sich die Freiwilligen in Kleingruppen ans Werk – am Samstag sind es 30, am Sonntag 50 Teilnehmende. „Ob dem Biber das so wohl gefallen würde?“, hört man einen Ehrenamtlichen fragen, der ein paar Äste schleppt. Gelächter am Ufer des Bachs. Obwohl sich die Teilnehmenden hier größtenteils zum ersten Mal begegnen, scheint das Eis schnell gebrochen.

An einem Baustück, das den Namen Castor mimétique trägt, sind mehrere Freiwillige zugange. Romain Pobel, von Beruf Arzt, sägt konzentriert am Ast einer Eiche. Etwas weiter bachabwärts verflechtet Julien Simiot, Landwirt aus der Charente nördlich von Bordeaux, ein paar Äste miteinander. Neben ihm klopft Joël Nayet, Gewässertechniker, energisch eine dicke Schicht nasser Erde fest. Sie soll vor den Ästen aufgeschichtet werden, sodass eine solide Barriere entsteht, die das Wasser am schnellen Durchfließen hindert.

 Ein natürlicher Staudamm ist wie ein Vorschlag an den Bach. Nimmt er den Vorschlag an, versorgt er sich so selbst Gaëtan Husson, Projektleiter

Gaëtan Husson, Projektleiter vom Verein Théra, steigt ganz in der Nähe durch dichtes Gestrüpp. Kurz erklärt er die Philosophie hinter den Bauten, bevor ihn ein paar Freiwillige in Beschlag nehmen. „Ein Staudamm ist wie ein Vorschlag an den Bach. Nimmt er den Vorschlag an, versorgt er sich so selbst. Steht der Staudamm nicht am richtigen Ort, wird das Bauwerk weggespült.“ Es ist bereits die dritte Bauaktion, die der Verein organisiert. Die nächsten fünf Jahre soll beobachtet werden, wie der Bach auf die Bauten reagiert.

Die Idee vom „Biber-Prinzip“ gehört zu einer in Frankreich noch jungen, aber zunehmend an Bedeutung gewinnenden Wissenschaft: der regenerativen Hydrologie. Inspiriert vom Keyline Design, das in den 1950er Jahren in Australien entwickelt wurde, verfolgt sie das Ziel, die natürlichen Wasserkreisläufe durch eine gezielte Gestaltung der Landschaft wiederherzustellen – und damit zugleich die Regeneration zu fördern.

Fünf Grundprinzipien

Dafür gibt es fünf Grundprinzipien: „Das Wasser abbremsen, es versickern lassen und in lebendigen, humusreichen Böden zu speichern“, sagt Agraringenieur Samuel Bonvoisin, das fördere Artenreichtum und Vielfalt. Die gehe in unserer modernen Landnutzung nämlich zunehmend verloren, sagt Bonvoisin, der gemeinsam mit Hydrologen den Verein Pour une hydrologie régénérative (PUHR), Für eine regenerative Hydrologie, mitbegründet hat.

Er erklärt, dass man außerdem die Evapotranspiration fördern müsse, also die Verdunstung, indem man auf die Ableitung des Wassers verzichte. Das sei wichtig, damit das Wasser der Vegetation weiterhin zur Verfügung stehe. „Dabei lernt man heute in den Agrarschulen noch genau das Gegenteil: Die Evapotranspiration wird als Wasserverlust für den landwirtschaftlichen Betrieb betrachtet“, erläutert er.

Das fünfte Prinzip beruhe auf der Diversifizierung der natürlichen Lebensräume. Heißt: Möglichst viel Vielfalt schaffen. „Deren Verlust hängt eng mit der zunehmenden Vereinheitlichung und Strukturverarmung der Landschaften zusammen“, analysiert Bonvoisin.

Die Thomaze ist für eine solche Renaturierungsmaßnahme prädestiniert: Mit ihrem schmalen Flussbett, der fehlenden Struktur und dem gräulich schimmernden Wasser wirkt sie wenig lebendig. Ein Eindruck, den die Experten bestätigten. „Der Bach ist krank“, lautet das Urteil knapp. In Frankreich ist die Thomaze damit keine Ausnahme: Nur 53 Prozent der Fließgewässer befanden sich im Jahr 2024 in einem guten ökologischen Zustand.

„Wir haben eine sehr starke Eintiefung des Bachbettes – stellenweise hat es sich bis zu fünf Meter tief in den Untergrund eingegraben“, beschreibt Gaëtan Husson den Zustand der Thomaze. Ein begradigter Wasserlauf, der zudem zu den Seiten stark begrenzt ist.

Reformstau: Dieses Projekt ist noch nicht fertiggestellt Foto: Stefanie Ludwig

Außerdem hat die Erosionskraft über Jahrzehnte hinweg zugenommen, was das tiefe Bachbett erklärt. „Auf einer Karte erscheint der Bach nur noch als schmaler Streifen mit einem zwei bis drei Meter breiten Ufergehölz. So kann ein Bach nicht funktionieren. Er befindet sich in einem fortschreitenden Prozess der Zerstörung“, lautet die Analyse des Gewässertechnikers Joël Nayet.

„In den 1980er Jahren berief man sich auf die sogenannte ‚Alles durch Rohre‘-Politik“, erinnert sich Samuel Bonvoisin. Flüsse wurden begradigt, ihre Mäander beseitigt, Feuchtgebiete entwässert. Um Wasser schnellstmöglich abzuführen, verwendete man massenhaft Rohre. Außerdem beseitigte man alle Hindernisse, die seinen Abfluss bremsen könnten: Hecken, kleine Tümpel und Erdwälle. Die Strategie für Gewässer – ob in der Stadt oder auf dem Land – lautete: „sammeln, beschleunigen, ableiten“.

„Man wollte dadurch auch zusätzliche landwirtschaftliche Flächen gewinnen“, erklärt Gaëtan Husson, während er an einem der Bauobjekte arbeitet, die Arbeitshandschuhe voller Erde. Die Folgen dieser Politik zeigen sich bis heute. Wasser verschwindet schneller aus der Landschaft, Böden trocknen aus, und Flüsse verlieren ihre natürliche Dynamik. Man spricht deshalb auch vom „Zeitalter der Beschleunigung“. Eine Epoche, die bis heute andauert. „Nach wie vor werden Entwässerungsgräben ausgebaggert oder Bäume, die quer in einem Bachlauf liegen, als Hindernis betrachtet – obwohl sie für die Artenvielfalt von großem Nutzen sein können“, kritisiert Étienne Combes, Gewässertechniker um die 60, der „zur eigenen Weiterbildung“ an den Bauaktionen nach dem Biberprinzip teilnimmt.

Gerade in Zeiten, wo Wasser knapp wird, sind die Entscheidungen der Vergangenheit schwerwiegend. Das Wasser fließt oberflächlich ab, anstatt in den Boden einzusickern. Infolgedessen leeren sich die Grundwasserspeicher immer mehr. Der heiße, regenlose Sommer hat die ohnehin angespannte Situation weiter verschärft.

Erst Mitte November warnte die regionale Wasserbehörde vor einer drohenden Gefährdung der Trinkwasserversorgung für 300.000 Menschen im Südwesten Frankreichs. Bis 2050 könnte in der Region jeder zweite Liter Wasser fehlen, der heute noch verbraucht wird.

Gaëtan Husson lässt den Blick über die Wasseroberfläche des trüben Gewässers gleiten. Der Mittzwanziger, jugendliches Gesicht, in der Region aufgewachsen, macht gerade berufsbegleitend einen Master in Naturschutz und Landschaftsentwicklung. „Mein Traum wäre es, hier lebendige Flüsse wie in Kanada zu erleben, mit riesigen Lachswanderungen“, sagt er. Millionen von Bibern sind dort heimisch. In Frankreich sind es weniger als 30.000.

Bis zu den Knien: Der Landwirt Joel Nayet arbeitet im Flussbett Foto: Augustin Campos

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Biber hier beinahe ausgestorben. Seit 1968 steht er unter Schutz. „Sind die Dämme, die er baut, nicht ein Hindernis für Fische?“, heißt es oft. „Man sagt, die Biber hätten den Forellen das Springen beigebracht“, erklärt Gaëtan Husson. „Biber bauen seit Millionen von Jahren Dämme. Die Fische haben also gelernt, mit den Hindernissen in den Flüssen zu leben.“

Tatsächlich ist das teils im Wasser lebende Nagetier ein wichtiger Verbündeter bei der langsamen Wiederherstellung natürlicher Lebensräume. „MAPCA“ steht auf Gaëtan Hussons T-Shirt. Das steht für: „Mouvement d’alliance avec le peuple castor“, was so viel heißt wie „Bewegung für eine Allianz mit den Bibern“. Die Organisation hat sich der Weiterbildung von Ge­wäs­ser­ex­per­t:in­nen verschrieben.

Ihr Ziel ist nichts weniger als ein neues Zeitalter: Das „Zeitalter der Verlangsamung des Wassers“, wie Samuel Bonvoisin es unbescheiden nennt. Forscher, Institutionen, Verbände, Biologen und Ökologen beschreiben den Biber übereinstimmend als einen außergewöhnlichen Baumeister, der eine wesentliche Rolle für den Erhalt der Ökosysteme spielt.

Die Bauwerke sollen nicht nur Flüsse und Landschaften regenerieren, sondern die Regionen auch widerstandsfähiger machen gegenüber Dürren, Waldbränden und Überschwemmungen. In den USA haben sich solche Maßnahmen bereits seit mehr als 10 Jahren bewährt.

Wasserspiegel anheben

Auch das Département Tarn-et-Garonne blieb im vergangenen Winter nicht von Überschwemmungen verschont. „Wenn wir die oberen Einzugsgebiete des Baches wieder gesund machen und dafür sorgen, dass das Wasser dort langsamer abfließt, werden die Städte, die weiter bachabwärts liegen, weniger unter den Folgen leiden“, ist Gaëtan Husson überzeugt.

Deshalb muss auf der Thomaze zunächst der Wasserspiegel wieder angehoben werden. Dann wird auch das Grundwasser im Umfeld des Baches folgen. Außerdem soll dem Gewässer wieder mehr Raum gegeben werden, damit es seinen natürlichen Lauf entwickeln und bei Hochwasser seine natürliche Aue überfluten kann. Um dieser Vision näherzukommen, arbeiten die Freiwilligen an unterschiedlichen Bauobjekten entlang des Baches, die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen.

Fleece und Fluss: Projektleiter Gaëtan Husson am Whiteboard Foto: Augustin Campos

Manche Bauelemente haben zum Ziel, die weitere Vertiefung des Bachbetts zu stoppen. Dafür werden Äste und Baumstämme so eingebaut, dass sie den Wasserabfluss bremsen. An anderen Stellen soll der Bach gezielt zu den Seiten hin erodieren, also wieder mehr Platz einnehmen können. Schräg eingesetzte Pfähle und geflochtene Äste lenken die Strömung in Richtung Ufer und geben dem Wasserlauf so die Möglichkeit, seinen Verlauf allmählich neu zu formen.

Am häufigsten gebaut werden an den drei Wochenenden an der Thomaze klassisch durchlässige Biberdämme. Sie sollen Sedimente auffangen, die sich mit der Zeit ablagern und das Bachbett wieder anheben. Im Inneren eines solchen Damms wird ein dichtes Geflecht aus belaubten Ästen gebaut. Es teilt den Wasserstrom in einzelne kleinere Ströme auf und nimmt ihnen so ihre Geschwindigkeit.

Oft folgt unmittelbar ein weiteres Bauelement, das hier coussin, also „Kissen“, genannt wird. Es funktioniert wie eine Pufferanlage, indem es dem Wasser, das über das erste Bauelement hinabstürzt, nach dem Fall die Kraft nimmt. Das Wasser entlädt sich dafür in einem dem Kissen vorangestellten Becken. Gerade bei größeren Mengen Wasser soll so verhindert werden, dass die Strömung zu viel Kraft entwickelt.

Während Gaëtan Husson umhergeht, um den Biberbau-Novizen noch einmal genauer die einzelnen Bautypen zu erklären, wird ringsum gesägt und werden Äste zum Wasser hinabgelassen. Die Stimmung unter den Ar­bei­te­r:in­nen wird immer beschwingter. Zwischen den Bäumen an den Ufern klettern Kinder auf und ab, manche von ihnen machen sich ans Schneiden von Ästen, andere balancieren auf Baumstämmen.

Für Romain Pobel, Arzt und Vater zweier Kinder, ist dieser Ort weit mehr als ein einfaches Bauprojekt. In seiner Praxis erlebe er täglich, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt nachlasse, viele seiner Patienten berichteten von Einsamkeit. Umso wichtiger erscheint ihm eine gemeinsame Erfahrung wie diese. „Ein freier Raum, in dem wir für andere etwas schaffen, uns die Landschaft wieder gemeinsam aneignen und nicht alles unter dem Gesichtspunkt wirtschaftlicher Interessen betrachten.“ Langfristig möchte er solche Projekte auch bei ihm zu Hause in einem Dorf im Baskenland auf den Weg bringen.

Neuer Beschäftigungszweig: Ava Hervieu, Projektbeauftragte für Flussangelegenheiten Foto: Augustin Campos

Wenige Meter weiter steht Ava Hervieu knietief im Wasser. Übers Wochenende arbeitet sie mit Philomène Potin, einer quirligen Umweltrechtstudentin aus Paris, zusammen. Schon aus der Ferne hört man die beiden miteinander lachen, als würden sie sich seit Jahren kennen. 8 Jahre lang arbeitete Hervieu als Projektbeauftragte an der Renaturierung eines über 13 Kilometer langen, ökologisch verarmten Flusses in Katalonien. „Das Projekt wurde nicht verwirklicht“, sagt sie, die politische Unterstützung habe gefehlt. Wegen eines Burn-outs ist sie deshalb seither krankgeschrieben. Hier schöpfe sie zum ersten Mal wieder neue Energie. „Eine Zeit lang war ich wütend auf den Fluss“, sagt sie heute sichtlich ruhiger.

Ein Stück weiter oben arbeitet Julien Simiot konzentriert an einem zweiten „Kissen“. Gemeinsam mit seinem Partner ist der Landwirt aus der Charente vier Stunden mit dem Auto hergefahren, um seine Kenntnisse über die verschiedenen Biber-Bauweisen zu vertiefen. „Wir möchten mit einer sechsten Klasse solche Bauten an dem Bach neben unserem Hof umsetzen“, erzählt der Mittdreißiger, der in einem Ökodorf lebt.

Biberdamm-Projekte auf den Weg zu bringen, ist nicht einfach. Neben den Genehmigungen durch die Behörden ist vor allem die Frage des Grundeigentums eine Herausforderung für Projekte wie diese. Viele Fließgewässer verlaufen über Grundstücke mehrerer Eigentümer, häufig sind es Landwirte. Ohne deren Zustimmung geht nichts. Weil durch die Dämme Flächen geflutet werden, fürchten Landwirte um ihre Erzeugnisse. Auch herrscht Angst davor, die Flächen in der Zukunft nicht mehr bewirtschaften zu können.

Joël Nayet, der erklärt, diesen Beruf auszuüben, um „eine Brücke zwischen Menschen zu bauen, die sonst nicht miteinander sprechen“, hat dafür Verständnis: „Landwirte haben ohnehin schon mit zahlreichen Einschränkungen zu kämpfen. Und dann kommen wir noch dazu und sagen: Wir brauchen Flächen für den Bach. Das ist natürlich nicht einfach.“

Natürliche Widerstandsfähigkeit stärken

Er selbst führt die Gespräche mit den Eigentümern im Vorfeld der Biber-Bauprojekte. Dabei gehe es keineswegs darum, der Landwirtschaft Flächen zu entziehen, sagt er. Vielmehr könne eine solche Maßnahme langfristig die Widerstandsfähigkeit der gesamten Region stärken und damit auch wirtschaftliche Aktivitäten sichern, ist er überzeugt. Im Fall der Thomaze war die Ausgangslage günstig: Die einzigen landwirtschaftlich genutzten Flächen liegen weiter bachaufwärts und werden von Überflutungen nicht betroffen sein. Die restlichen Flächen gehören Privatpersonen. Von ihnen waren drei Familien selbst mit der Idee eines Biberbaus auf den Verein Théra zugekommen. Weitere Eigentümer musste Joël Nayat noch von den Plänen überzeugen.

„Besonders gut funktioniert die Zusammenarbeit mit Viehzuchtbetrieben“, sagt Nayet. Für sie könne ein höherer Grundwasserstand besonders von Vorteil sein. „Wenn das Grundwasser im Umfeld des Baches nicht mehr erst in drei Metern Tiefe liegt, sondern schon nach 50 Zentimetern oder einem Meter erreichbar ist, ist das für ihre Weideflächen interessant“, führt er aus. Bereits bei einem früheren Projekt konnte er einen Viehhalter von den Vorteilen überzeugen, obwohl zunächst Skepsis da gewesen sei.

Doch wenig überraschend sehen viele Landwirte in Frankreich die Sache anders. Sie sind verärgert, wenn eine Biberfamilie ein Feuchtgebiet wiederherstellt und dabei einen Teil ihrer landwirtschaftlichen Flächen flutet. Ein entsprechender Fall sorgte Anfang 2025 für mediale Aufmerksamkeit: Ein Landwirt aus dem Osten Frankreichs hatte einen Biberdamm zerstört, der zur Überflutung eines Teils seiner Getreidefelder geführt hatte. Weil der Biber unter Schutz steht, wurde der Landwirt strafrechtlich verfolgt, kam aber mit einer Verwarnung davon.

Was die von Menschen errichteten Bauwerke betrifft, erklärt Joël Nayet, dass es die Möglichkeit finanzieller Ausgleichszahlungen gibt, wenn durch die Auswirkungen eines Bauwerks in der Zukunft wirtschaftliche Verluste entstehen. Das gilt, wenn ein Landwirt einem Biberbau-Projekt vorher zugestimmt hat und ein Vertrag unterzeichnet wurde, bei dem sich ein Landwirt der biologischen Vielfalt verpflichtet hat. Kann eine landwirtschaftliche Nutzfläche nicht mehr bewirtschaftet werden, wird der Landwirt dann im Gegenzug entschädigt.

Skepsis gegenüber Ökologen

Es bleibt ein heikles Thema: Agraringenieur Samuel Bonvoisin erklärt, dass er bei Veranstaltungen zur regenerativen Hydrologie mit Landwirten oft bewusst nicht über Biberbauten referiert. „Das weckt sofort das Bild des Ökologen. (Anmerkung d. Red.: Das Image des Ökologen ist in manchen Regionen Frankreichs stark umstritten und polarisiert die Bevölkerung.) Allein der Begriff lässt gleich unerwünschte Bilder im Kopf entstehen. Das ist ein Minenfeld“, berichtet er.

Hinzu kämen die zahlreichen bürokratischen Hürden, die Landwirte von solchen Maßnahmen abhalten würden, erklärt der Agraringenieur. Wenn er als Fachberater für regenerative Hydrologie und Permakultur auf einem Hof hinzugezogen wird, macht er deshalb einfache Vorschläge: „Ich empfehle nach einer Analyse der Flächen des Betriebs dann zum Beispiel mehr Begrünung. Hecken, begrünte Randstreifen oder die Nutzung von Totholzbündeln etwa.“ Vorschläge wie diese fänden großen Zuspruch, so Bonvoisin, der inzwischen Anfragen aus ganz Frankreich erhält.

In der Debatte um die Biberstaudämme stellt sich der Landwirt Julien Simiot folgende Frage: „Was ist besser: 100 Prozent seiner Felder zu bewirtschaften, aber trockene Flächen zu haben – oder nur 80 Prozent, dafür aber mit fruchtbareren Böden, weil man dem Fluss wieder mehr Raum gegeben hat?“

Artenvielfalt erhöht

Welche Veränderung eine Renaturierung durch Biberbauten für die Landschaft mit sich bringen kann, zeigt sich nirgends so deutlich wie in den Gebieten, die tatsächlich vom Biber wiederbesiedelt wurden. 18.000 Kilometer Fließgewässer hat er in Frankreich inzwischen für sich zurückerobert. Wie sehr sich das vor allem auf landwirtschaftlich genutzte Flächen auswirken kann, weiß Marco Forconi, Landwirt und Experte für Ökosysteme auf dem Hof Montlahuc im Département Drôme im Osten Frankreichs.

Der Betrieb gilt als Vorzeigeprojekt für regenerative Hydrologie. Ohne dessen Zutun wurde der Biber hier wieder heimisch. „In weniger als zwei Jahren hat der Biber 2.000 Quadratmeter unserer trockenen, mit Kiefern bewachsenen Wiesen unter Wasser gesetzt. Heute sind daraus Wiesen voller Artenvielfalt geworden, auf denen es von Schmetterlingen und Libellen nur so wimmelt“, erzählt der Landwirt. Verlust an Weideflächen habe das zwar bedeutet, aber „die 3.000 Quadratmeter, die uns geblieben sind, bringen heute fünfmal so viel Ertrag wie früher. Das Gras wächst ständig nach. Dadurch können wir unsere Tiere viel häufiger dort weiden lassen“, erzählt Forconi begeistert.

In der Natur oberhalb des Damms in der Drôme lassen sich die Spuren des Bibers entdecken, die an der Thomaze noch fehlen. Bäume stehen mit ihren Stämmen im Wasser, am Ufer ragen Baumstümpfe empor, die von den Bibern bis aufs Feinste zugespitzt wurden. Drumherum sprießt und lebt die Natur. Marco Forconi zieht eine simple und doch alles verändernde Bilanz: „Wenn wir der Natur ihren Raum geben, dann gewinnen wir am Ende alle.“