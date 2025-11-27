piwik no script img

RechtsruckIch bleibe Kli­ma­ak­ti­vis­t*in und bekämpfe Faschos

von Elya Maurice Conrad

Nächstes Jahr könnte die AfD Teil einer Landesregierung werden. Damit sozialer Klimaschutz eine Chance hat, müssen wir jetzt gegen sie organisieren.

Ein kaputtes AfD Plakat.
Mit der AfD gibt es nichts zu besprechen und schon gar keine Bekämpfung der Klimakrise Foto: Eibner-Pressefoto/imago

E s ist das Abschlusswochenende der Weltklimakonferenz, kurz COP. Anders als noch vor wenigen Jahren schaffen es nur wenige Schlagzeilen von dort in meinen Feed. „Indigene versperren Weg zur Klimakonferenz“ ist eine davon. Als ich das lese, freue ich mich erst. Doch dann fühle ich mich auch schlecht, weil ich die COP nur am Rande mitbekommen habe. Liegt das an mir?

Als ich zur Hochzeit von Fridays for Future im Fernsehen Interviews gegeben habe, musste unter meinem Namen immer groß „Klimaaktivist*in“ stehen. Nicht, weil ich darauf bestanden hätte, sondern weil Klimaaktivismus so eng mit meinem politischen Engagement verknüpft war, dass Jour­na­lis­t*in­nen darauf bestanden.

Habe ich das Klima jetzt abgeschrieben? Bin gar desillusioniert? Ich lese ein Interview mit Luisa Neubauer in der FAZ. Sie wird gefragt, warum sie ihre Attraktivität nicht stärker in die Waagschale fürs Klima werfe. Schräg. Schon voriges Jahr titelten Medien: „Hat Fridays for Future versagt?“ Auch schräg. Es scheint so, als würden Medien uns jungen Klimaaktivist*innen, die 2019 eine der größten Protestbewegungen der Welt begründeten, die Schuld an der weiteren Verschärfung der Klimakrise geben, weil jetzt von der Politik die großen Würfe ausbleiben.

Die Wahrheit aber ist komplexer: Die Welt hat sich seit 2019 verändert. Damit effektiver Klimaschutz, der soziale Fragen mitdenkt und alle mitnimmt, eine Chance hat, braucht es eine demokratische Gesellschaft. Doch genau die wird gerade von Rechtsextremen akut gefährdet. Und ja, in diesem Licht erscheint die Klimakrise auch für mich als weniger akutes Problem.

Mit der AfD gibt es nichts zu besprechen

Unsere Strategie bei Fridays for Future basierte darauf, dass Po­li­ti­ke­r*in­nen ein Interesse daran haben, die Klimakrise zu bekämpfen. Dass sie, ob konservativ, liberal oder links, „in good faith“ handeln. Die AfD aber tut genau das Gegenteil. Sie will die demokratischen Institutionen aushöhlen und sabotieren. Mit ihr gibt es nichts zu besprechen und schon gar keine Bekämpfung der Klimakrise.

Die AfD will, dass es Deutschland schlecht geht. So sagt es zumindest der langjährige Pressesprecher der AfD, Christian Lüth: „Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD.“ Nicht die Bewältigung der Krise, sondern die Krise selbst schafft den von ihr erhofften politischen Nährboden. So funktioniert das Playbook der Faschisten. Nicht umsonst träumt auch Trump offen vom „civil war“, um seine Macht weiter zu festigen. Und nutzt bereits jetzt die Proteste gegen ihn, um das Militär gegen die eigenen Bür­ge­r*in­nen in Stellung zu bringen.

Die mit Abstand größte Gefahr in Deutschland besteht darin, dass die AfD Machtpositionen in Regierungen übernimmt. Schon bei der Landtagswahl im Herbst 2026 in Sachsen-Anhalt ist das realistisch. Perspektivisch scheint auch auf Bundesebene eine Koalition mit der Union möglich. Wer die Vorzeichen dafür nicht sieht, lebt naiv.

Dass viele politische Menschen ihre Kraft jetzt auf den Kampf gegen rechts fokussieren, ergibt Sinn. Denn wer Mehrheiten für Klimaschutz will, braucht eine stabile Demokratie. Auch der Klimaaktivismus wird bei den Wenigsten ein Spezialinteresse gewesen sein, das sich in besonderer Liebe zu Meeresströmungen und Temperaturstatistiken begründete.

Für mich zumindest ging es beim Klima immer darum, Gerechtigkeit zu schaffen und für Menschen einzutreten. Ich wollte eine lebenswerte Zukunft und daran hat sich nichts geändert. Ich bleibe Klimaaktivist*in, auch wenn das jetzt erst mal heißt, die Faschos zu bekämpfen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Elya Maurice Conrad
Themen #Kolumne Änder Studies #wochentaz #Zukunft #AfD #Antifaschismus #Klimawandel #Aktivismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Tropenwald aus der Luft fotografiert, ein Teil ist abgebrannt.
Eine Milliarde Euro für Tropenwälder Deutschland unterstützt den Waldschutz-Fonds TFFF

Die Waldzerstörung ist weltweit auf Rekordstand. Zusammen mit anderen Geberländern will Berlin über einen Fonds für den Schutz der Regenwälder sorgen.

Das Symbol des Sozialen Mediums TikTok
Social Media Boomer raus aus TikTok!
Kolumne Elya Maurice Conrad

Ein nicht ernst gemeinter Vorschlag verärgerte Boomer. Dabei wurde mal wieder klar: Einige von ihnen haben weniger Medienkompetenz als manche Kinder.

Eine Regenbogenflagge auf dem CSD in Berlin
Rekorde bei CSD Raus aus der Blase, rauf auf die Straße
Kommentar von Elya Maurice Conrad

Queer sein ist politisch. In Zeiten des Rechtsrucks werden CSDs zu wichtigen Zeichen für die Demokratie. Das verstehen auch nicht-queere Personen.

klimawandel

Indigene Aktivisten mit Federschmuck auf dem Kopf halten ein Transparent bei einem Protest bei der Klimakonferenz in Belém
Reaktionen auf das Ende des Klimagipfels Empörung – aber auch Aufbruchstimmung

Weil kein Beschluss zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gelungen ist, sind Klimaschützer von der Konferenz enttäuscht. Indigene sind jedoch zufrieden.

Von Jonas Waack

23.11.2025

Indigene Aktivisten nehmen an einem Protest auf dem UN-Klimagipfel COP30 teil
Schwacher Auftritt der EU in Belém Mit schlechtem Beispiel voran
Kommentar von Jonas Waack

Die EU beschwert sich, zu wenig Unterstützung beim Klimaschutz zu haben. Das ist fadenscheinig, wenn sie selbst keinen Ehrgeiz zeigt und knausert.

23.11.2025

Aktivisten hängen Transparente auf, während sie an einer Demonstration während des UN-Klimagipfels teilnehmen
UN-Klimakonferenz enttäuscht Zu wenig, zu spät

Der Klimagipfel hat ernsthafte Erfolge errungen. Aber sie werden überschattet vom Scheitern, Ausstiegspläne aus den Fossilen auf den Weg zu bringen.

Von Jonas Waack

23.11.2025

Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
2
Mieterin schickt Rechnung an Vonovia „30 Stunden Arbeit pro Woche“
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
5
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code
6
Neugründung der AfD-Jugend in Gießen Bündnis widersetzt sich Aufmarsch der Höcke-Jugend