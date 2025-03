Aus dem Publikum tönen in regelmäßigen Abständen Zwischenrufe: „Volksverräter!“, „Annalena!“ Die Stimmung ist hörbar aufgebracht. Nach nicht mal 15 Minuten erklärt der frühere Radio-Moderator Ken Jebsen, warum er stolz ist, Deutscher zu sein.

Es ist der Auftakt der neuen Tour des Verschwörungs-Stars, der seit Kurzem unter seinem bürgerlichen Namen „Kayvan Soufi-Siavash“ auftritt und sich nach Problemen mit dem Verfassungsschutz und der Medienaufsicht ins Ausland abgesetzt hat. Jetzt möchte der Unterstützer der AfD dem „Brandmauer-Wahnsinn“ ein Ende bereiten und ist dazu in den Gasthof „Zum Alten Erbkrug“ nach Godensholt gekommen, einem 900-Seelen-Dorf in Niedersachsen.

Er habe sich erst vor einigen Tagen mit Jürgen Elsässer getroffen, dem Chefredakteur des gesichert rechtsextremen Compact-Magazins, sagt Jebsen. Zwischen philosophischen „Weisheiten“, Verschwörungserzählungen, frauenfeindlichen Witzen und stramm rechten Parolen holt er Personen aus dem Publikum auf die Bühne und fordert sie zum Handeln auf.

Jebsens vorab erklärtes Ziel: „Anstifter“ sein. Die geopolitische Lage sei günstig, sodass „wir als patriotische Deutsche“ endlich das machen könnten, „was wir immer schon wollten“. Dazu diene dieses „Vernetzungstreffen“. „Wenn in zwei Jahren möglicherweise wirklich ein Ruck durch Deutschland geht“, seien die Leute, „die jetzt dabei sind“, die „Bodengruppe“, die „es machen“. Wie genau der „Ruck“ aussehen soll, lässt Jebsen offen.

Schon seine letzte Tour hatte Jebsen im Alten Erbkrug in Godensholt begonnen. Das Örtchen liegt im Landkreis Ammerland, in der Nähe von Bad Zwischenahn im Nordwesten Niedersachsens. Bekannt für seine „Metal Kohl Party“ mit Sonderzug, öffnet der Gasthof, der als Familienbetrieb geführt wird, regelmäßig seine Türen für Ver­tre­te­r:in­nen der Verschwörungs-Mischszene.

Am Tag nach Jebsens Auftritt trifft sich im Erbkrug eine Gruppe Querdenken-Anwält:innen. Anfang der Woche war der „Die Basis“-Politiker Wolfgang Wodarg zu Gast, um über „Korruption und Manipulation“ bei der WHO zu informieren. Auf dem Parkplatz des Gasthofs standen 200 Autos aus ganz Deutschland und der Schweiz.

In den letzten Monaten gab es in Godensholt Vorträge zur Coronapandemie und zur angeblich nicht vorhandenen Demokratie in Deutschland. Der Verschwörungsideologe Dirk Pohlmann referierte zu Morden „im Auftrag der Eliten“. Auch Stefan Homburg, Finanzwissenschaftler und Gegner von Corona-Impfungen und Lockdown, hat sich schon in die Ammerländer Provinz verlaufen.

Schlüsselfigur hinter den Veranstaltungen im Erbkrug ist der Bad Zwischenahner Unternehmer Claas-Hinrich Krüger. Zusammen mit seiner Partnerin Imke Krüger betreibt er das Gesundheits- und Fitness-Portal „seistolzaufdich“ und veranstaltet Kongresse für „Alternativmedizin“. Dort war neben diversen Ver­schwö­rungs­ideo­lo­g:in­nen und Fans der vom Verfassungsschutz beobachteten „Anastasia“-Bewegung auch der neurechte Stratege Rainer Zitelmann mehrmals vertreten.

Über die „Nova Sana Gesellschaft für Gesundheit e. V.“ organisiert Krüger auch die Veranstaltungen in Godensholt. Bei mindestens drei Vorträgen kooperiert er mit der „Atlas Initiative, Sektion Oldenburg“. Der Initiator dieses rechts-libertären Vereins, Markus Krall, hat Verbindungen zur Terrorgruppe um Prinz Reuß. Die Sektion Oldenburg baute der ehemalige Pressesprecher der AfD im EU-Parlament, Enno Samp, auf. Heute leitet sie sein Parteifreund Mathias Bothe.

Ticketverkauf über Querdenker-Portal

Für die Tickets setzt Krüger auf das Unternehmen „Krasser Guru“, das sich auf Veranstaltungen aus der Szene spezialisiert hat. An keiner anderen Location bietet es in diesem Jahr so viele Veranstaltungen an wie im Godensholter Gasthof. Hinter „Krasser Guru“ stecken die Querdenker Hartmut „Hardy“ Groeneveld und Björn Gschwendtner.

Groeneveld wird laut eigenen Angaben vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Er kandidierte 2014 für die AfD in Soest. Gschwendtner kam laut eigenen Angaben im Zusammenhang mit einer Aktion zur Unterstützung des Querdenken-Stars Michael Ballweg in Kontakt mit dem Staatsschutz.

Im Mai soll Thilo Sarrazin im Alten Erbkrug auftreten. Der Autor, dem von der UN Anstiftung zum Rassismus vorgeworfen wurde, warnt in seinem neusten Buch davor, dass „der Anteil der ethnischen Deutschen“ sinke und „europäisch-stämmig[e] ‚Weiß[e]‘ in ihren Heimatländern demografisch unter Druck geraten“. Außerdem beschwert er sich, dass „die zeichnerische Darstellung typischer Stereotype wie einer ausgeprägten Nase bei Juden oder wulstiger Lippen bei Schwarzen“ tabu sei.