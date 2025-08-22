piwik no script img

taz zahl ich

Razzia bei John BoltonWenn das FBI morgens klingelt

Die US-Bundespolizei stattet Trumps ehemaligem Nationalem Sicherheitsberater einen Hausbesuch ab. Die genauen Gründe dafür sind noch unklar.

Drei FBI MitarbeiterInnen
Kommen mit leeren Kartons: FBI Agenten vor der Hausdurchsuchung beim früheren US-Sicherheitsberater John Bolton Foto: Jose Luis Magana/ap

Washington taz | Die US-Bundespolizei FBI hat laut amerikanischen Medienberichten das Haus des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton durchsucht. Die genauen Gründe für die Razzia, die am frühen Freitagmorgen durchgeführt wurde, sind noch nicht bekannt. Ersten Informationen zufolge sollen die FBI-Beamten das Haus jedoch nach geheimen Regierungs-Dokumenten durchsucht haben.

Bolton, der während Trumps erster Amtszeit als Nationaler Sicherheitsberater diente, war zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung nicht anwesend. Der 76-jährige ehemalige US-UN-Botschafter wurde daher weder festgenommen, noch gibt es bisher eine offizielle Anklage. Seit seinem Ausscheiden aus der ersten Trump-Regierung im September 2019 zählt Bolton zu einem der schärfsten Kritiker des Präsidenten.

Die ersten Anzeichen dafür, dass das FBI eine mögliche Operation durchführte, gab es gegen 7 Uhr Ortszeit durch einen Post von FBI-Direktor Kash Patel. „Niemand steht über dem Gesetz…FBI-Agenten befinden sich auf einer Mission“, schrieb Patel. Sein Stellvertreter Dan Bongino erklärte, „Öffentliche Korruption wird nicht toleriert.“

,,Amerikas Sicherheit ist nicht verhandelbar“

Was Patel und Bongino mit ihren Aussagen genau meinten, ist ungewiss. Eine Anfrage der taz blieb vom FBI bislang unbeantwortet. US-Justizministerin Pam Bondi machte eine ähnliche Aussage: „Amerikas Sicherheit ist nicht verhandelbar. Gerechtigkeit wird angestrebt. Immer“. Auch Bolton hat sich bisher nicht öffentlich geäußert.

Die New York Post hatte zuerst über die Razzia berichtet. Boltons Anwesen befindet sich in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland, einem Vorort von Washington.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bolton ins Kreuzfeuer des US-Justizministeriums geraten ist. Bereits 2020 wurde er vom Ministerium verklagt. Anlass war die bevorstehende Veröffentlichung seines Buchs „The Room Where It Happened“. In dem Buch beschreibt der 76-Jährige seine Zeit als Nationaler Sicherheitsberater in der Trump-Regierung, die er als dysfunktional beschreibt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #FBI #John Bolton #Donald Trump #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

Ex-Sicherheitsberater in Buch über Trump

Ahnungslos, unfähig, manipulierbar

Der konservative Hardliner John Bolton lässt kein gutes Haar am US-Präsidenten. Der versucht, das Erscheinen von Boltons Buchs zu verhindern
Von Bernd Pickert
Ein Mann mit weißen Haaren, Brille und Schnauzbart.

Impeachment gegen US-Präsident

John Bolton könnte Trump belasten

Das Weiße Haus will verhindern, dass das Buch des Ex-Sicherheitsberaters John Bolton veröffentlicht wird. Die Demokraten wollen ihn als Zeugen
John Bolton fasst seine Brille an und schaut über den Rahmen herüber

Impeachment-Verfahren gegen Trump

Spaltet John Bolton Trumps Reihen?

Bevor das Verfahren gegen den US-Präsidenten endet, sorgt sein Ex-Berater Bolton für Wirbel. Er könnte RepublikanerInnen umstimmen, glaubt mancher.
Von Dorothea Hahn

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union

3

Nicht-binärer Geschlechtseintrag

Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen

4

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

5

Straße wird umbenannt

Berlin streicht endlich das M-Wort

6

Rechtsextremer Onlineshop Druck18

Verein „Laut gegen Nazis“ sichert sich Markenrechte