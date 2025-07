In Zeiten, in denen sich vieles zuspitze, solle der Slogan „Our Future Is Now“ ein Weckruf sein, sagt der Techno-DJ Dr. Motte. Der Loveparade-Mitbegründer will bei der diesjährigen Technoparade auf „Bass, Bewegung und Bewusstsein“ setzen. „Der Hass hat seine Maske abgelegt, er schaut uns offen ins Gesicht“, sagt Motte und findet: „Es braucht Klarheit, Haltung und ein starkes Gegennarrativ.“

Rave The Planet ist offiziell als Demonstration angemeldet, deshalb versichert der Kult-DJ wiederholt, dass es „eine zutiefst politische Bewegung“ sei. Auch stellt Rave The Planet acht Forderungen, darunter die Abschaffung aller gesetzlichen Tanzverbote oder die Einführung eines Feiertages für elektronische Musikkultur. „Wir wollen Frieden nicht nur fordern, sondern leben. Auf dem Dancefloor wie im richtigen Leben“, so Dr. Motte, der bürgerlich Matthias Roeingh heißt.

Im vergangenen Jahr tanzten rund 380.000 Be­su­che­r:in­nen auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern. Rund 650 Pa­ti­en­t:in­nen hätten medizinisch versorgt werden müssen, sagt Felix Paul Trautmann von der Organisation MOL Medical. Deshalb appelliert er: kein Klettern auf Laternenmaste, keine Glasflaschen, genug trinken und aufeinander aufpassen. Nationalflaggen seien bei der Parade nicht erlaubt, denn „internationale Konflikte sollen nicht bei uns ausgetragen werden“.

In diesem Jahr soll es ein weiteres Aware­ness-Zelt geben. Zudem werden verstärkt Schwarzmarktkontrollen durchgeführt, dabei drohen Bußgelder bis zu 10.000 Euro. Die U-Bahn-Station am Brandenburger Tor wird aus Sicherheitsgründen gesperrt, deshalb bitten die Ver­an­stal­te­r:in­nen um eine Anreise über die westlichen Zugangspunkte.

„Clean up day“ am Sonntag

Das Programm wird von insgesamt 290 Künstler:innen, 35 Floats und 56 Red­ne­r:in­nen gestaltet. Zu Gast sind unter anderem Ikkimel, Lars Eidinger und natürlich Dr. Motte.

Wegen der Nachhaltigkeit ist Rave The Planet der „Clean up day“ am Sonntag, 13. Juli, besonders wichtig. Es wird dazu eingeladen, den Park gemeinsam aufzuräumen. Die Technoparade findet einen Tag davor, am 12. Juli 2025, zwischen 14 und 22 Uhr statt.

Das Event sei „das allerwichtigste, was es im Moment an Events im Bereich Technokultur in Berlin gibt“, betont Dr. Motte. „Wir machen ’ne wichtige Arbeit“, sagt er und ruft zum Spenden auf.