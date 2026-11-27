Eine halbfertige Karosserie rollt vorbei, Ar­bei­te­r:in­nen montieren Teile, dann kommt schon wieder die nächste. Die Modelle, die im indischen Pune im Werk der Volkswagen-Tochter Škoda gefertigt werden, kennt in Deutschland kaum jemand. Virtus, Taigun oder Kylaq entstehen nach dem Prinzip „made in India, for India and the world“. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies zeigt sich beeindruckt: „Volkswagen hat seine Präsenz in Indien enorm ausgebaut.“

Auf seiner ersten Indienreise besucht der Sozialdemokrat die Werke niedersächsischer Firmen. Indien sei kein Ersatz für China, sondern ein zusätzlicher Standort. Der Erfolg auf internationalen Märkten nütze auch Deutschland, so Lies.

Niedersachsen hält rund 20 Prozent der VW-Stimmrechte, und der Konzern schwächelt wegen des China-Geschäfts. Zudem sei der europäische Markt seit 2019 geschrumpft, sagt Lies, dazu kämen die Konkurrenz aus China und US-Zölle. Aber in Indien gebe es Wachstum – wenn man kluge Produkte habe und diese vor Ort herstelle.

Indien ist nach China und den USA der drittgrößte Automobilmarkt der Welt. 2025 wurden hier 4,55 Millionen Pkw verkauft. Für Volkswagen, weltweit die Nummer zwei der Autohersteller, ist Indien längst mehr als eine Produktionsstätte: Der Konzern nutzt indische Entwicklungen auch für andere Märkte und exportiert von hier aus in rund 40 Länder. 2025 verkaufte er in Indien 115.239 Fahrzeuge, rund 1,3 Prozent seiner weltweiten Auslieferungen. Die Gruppe hat hierzulande einen Marktanteil von 2,4 Prozent, rangiert bei den Umsätzen aber auf Platz sieben.

 Indien ist ein strategischer Anker für europäische Firmen, die langfristig investieren wollen Sonia Prashar, Generalsekretärin Febi

Um diese Position auszubauen, lotet man eine Partnerschaft mit dem Autoableger des Industriekonzerns JSW aus und hofft auf das Freihandelsabkommen, das „mehr langfristige Planungssicherheit schafft und der Industrie neue Chancen eröffnet“.

Was der Vertrag bringt

Im Januar einigten sich die EU und Indien nach langen Verhandlungen auf das Abkommen. Premier Narendra Modi wird Mitte Dezember zur Unterzeichnung in Brüssel erwartet. In der EU wird erwartet, dass der Vertrag Mitte 2027 in Kraft treten kann. Er bringt eine Menge Erleichterungen: Bei Verbrennern und Hybridautos aus der EU sollen die Zölle schrittweise von bis zu 110 Prozent auf zunächst rund 30 und langfristig auf bis zu 10 Prozent sinken.

„Der Blick auf Indien war schon länger da, aber das Freihandelsabkommen macht es noch einmal interessanter“, sagt Lies. Sonia Prashar, Generalsekretärin der Federation of European Business in India (Febi), wertet die vielen Besuche europäischer Po­li­ti­ke­r:in­nen in Indien als Signal für eine neue Phase der Zusammenarbeit. Indien sei inzwischen „ein strategischer Anker für europäische Firmen, die Lieferketten diversifizieren und langfristig investieren wollen“. Laut einer Febi-Umfrage planen über 95 Prozent der europäischen Unternehmen, ihr Indiengeschäft in den nächsten 5 Jahren auszubauen.

Das Interesse spiegelt sich auch auf Ebene der Bundesländer. Lies ist nach Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Hessens Regierungschef Boris Rhein (beide CDU) der dritte Landeschef, der in diesem Jahr Indien besucht. Thüringen setzt auf Tech-Diplomatie mit dem Bundesstaat Telangana, Hessen vertieft die Beziehungen zu Maharashtra. Niedersachsen sucht ebenfalls Partner: Lies sprach in Delhi, Pune und Mumbai auch mit Vertretern von Telangana über Fachkräfte für IT, Gesundheit und Gastronomie.

Erfahrung aus China

Bei diesen Partnerschaften bringt Niedersachsen Erfahrung aus China mit. „Vor 43 Jahren waren wir das erste Bundesland mit einer Partnerprovinz in China“, sagt Lies. Volkswagen habe die industrielle Entwicklung dort mitgeprägt. Und Maharashtra sei auch wegen der Verbindung zwischen den Häfen Mumbai und Wilhelmshaven interessant.

Auch Mittelständler zieht es nach Indien. Der niedersächsische Zulieferer Nass Magnet eröffnete 2025 ein Werk bei Pune und ergänzt seine Produktion in Deutschland und Ungarn. Diese Entscheidung soll unabhängig vom Freihandelsabkommen gefallen sein. Ausschlaggebend waren Kundenkontakte, Infrastruktur und der Zugang zu Fachkräften über den lokalen Partner. „Indien war schon lange ein wichtiger und lukrativer Zielmarkt“, sagt Geschäftsführerin Felicitas Kirchheim.

Über 2.000 deutsche Firmen sind bereits in Indien aktiv, die Investitionsabsichten sind deutlich. Doch „Pläne sind noch kein Investitionsboom“, sagt Wirtschaftsexperte Florian Wenke von der deutschen Wirtschaftsförderungsagentur GTAI. Der Wettbewerb um Direktinvestitionen sei intensiv. Dennoch sei Indien attraktiv: „Zwischen dem Wettbewerb in China und der erratischen Zollpolitik in den USA ist Indien gerade der verlässliche und dynamische Partner.“ Indien scheint zunehmend von der Diversifizierung globaler Lieferketten zu profitieren. Das Freihandelsabkommen dürfte die Aussichten verbessern. Was es nicht behandelt, ist eine andere Frage.