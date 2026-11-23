Eine zierliche Frau mit einer großen Regenbogenfahne in der Hand küsst einen hohen weißen Stein vor der Mauer des Friedhofs. Lange. Eine Sängerin singt „Luftballon“ von Helene Fischer.

Im Anschluss überreicht mir Annet, die Frau mit der Fahne, ihren Lippenstift. Jemand hilft mir beim Auftragen. Es dauert ein, zwei Minuten, fühlt sich ungewohnt cremig an. Ich hab nie zuvor Lippenstift getragen und noch nie eine glatte Fläche geküsst. Mein Mund berührt jenen Kissing Stone. Er ist kalt, doch ich spüre Wärme. Meine Gedanken kreisen um einen Freund, der vor vielen Jahren infolge von Aids verstorben ist. Ich seufze und lächele.

Rio Reiser, Rosa von Praunheim und Ichgola Androgyn

Rund 60 Menschen sind am Totensonntag auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof zum ersten queeren Candle Walk der Schwulenberatung Berlin gekommen, der künftig zweimal im Jahr stattfinden soll. Mitarbeitende verteilen am Eingang vor dem Café Finovo Lichter. In Gesprächen fällt der Name seines Gründers, der vor Kurzem verstorben ist: Aktivist und Polittunte Ichgola Androgyn, mit bürgerlichem Namen Bernd Boßmann.

 Wir brauchen was, wo wir sagen, das ist unser Friedhof, unsere Gedenkstätte Marcel de Groot, Geschäftsführer der Schwulenberatung

In einem Ordner im Café Finovo sind Namen schwuler Persönlichkeiten zu lesen – Rio Reiser, Rosa von Praunheim, Jürgen Baldiga, Manfred Salzgeber –, die auf diesem Friedhof ihre letzte Ruhe gefunden haben. Seit wenigen Tagen liegt dort auch ein kunstvoll gebundenes Büchlein aus der Trans-Community.

Mit dem Sonnenuntergang setzt sich der Zug der Trauernden und Gäste in Bewegung, den Hang hinauf zur Monumentenstraße. Dort wurde im Mai eine LSBTI*-Grab- und Gedenkstätte eingeweiht, für die die Schwulenberatung Berlin nach eigenen Angaben rund 150.000 Euro aufbrachte. „Wir wollten dem Leben queerer Menschen mehr Würde geben“, sagt deren Geschäftsführer Marcel de Groot. „Es gibt den jüdischen Friedhof, den muslimischen. Wir brauchen was, wo wir sagen, das ist unser Friedhof, unsere Gedenkstätte.“

Unter den Teilnehmenden des Candle Walks sind Jung und Alt, die meisten mit dunklen Mänteln und Mützen, einer in Lederuniform. Er wolle auch die Ledercommunity vertreten, sagte er. Als der Lichterzug die Grab- und Gedenkstätte erreicht, erklingt „Fields of Gold“, gesungen von der Berliner Sängerin und Trauerrednerin Cara Ciutan.

Wie am Grab von Oscar Wilde

Für die Gestaltung der 30 Quadratmeter großen Fläche lagen 15 internationale Entwürfe vor, darunter durchaus politische. Aber: „Auf einem Friedhof möchte ich trauern, nicht demonstrieren“, sagt de Groot. Den Zuschlag erhielt Ulrich Vogl: Seine Ziegel in rötlichen, gelben und bräunlichen Tönen bilden ein zartes Regenbogenband an der zehn Meter langen Wand. Davor ragt ein 2,10 Meter großer Kissing Stone in die Höhe – angelehnt an das Ritual an den Gräbern von Simone de Beauvoir oder Oscar Wilde in Paris. Auch hier dürfen sich Trauernde mit Lippenstift verewigen.

Für Annet, die Frau mit der Fahne, ist es ein besonderer Ort: Hier hat sich die gebürtige Tempelhoferin einen Urnenplatz gesichert. Sie hat keine Angehörigen mehr, aber viele Bekannte aus der Community. Auf einem queeren Areal bestattet zu werden, bedeute ihr viel, weil dort auch dann Sichtbarkeit bleibe, wenn man nicht mehr da ist. „Vielleicht hat irgendjemand Lust, mich an meiner zukünftigen Grabstelle zu besuchen.“

Nach einer Schweigeminute würdigt Marcel de Groot queere und trans* Menschen, die nach Berlin gekommen seien, um hier ein besseres Leben zu führen. Bei manchen seien große Verletzungen zu spüren. Man könne Wunden der Vergangenheit nicht heilen. „Aber hier ist nun ein Ort zum Trauern.“ Im Anschluss stellen Gäste ihre Lichter in die Mauer. „Auf dem Friedhof wünscht man sich, dass alle Menschen, die gerade auf der Regenbogenbrücke sind, auf uns hinabschauen – und an uns denken“, sagt Annet zuvor.

Ein letzter Blick auf den Kissing Stone – in tiefem Rot ist mein Kussmund zu erkennen, deutlich breiter, als ich vermutet hätte. Zum Schluss fallen Regentropfen – das ist der Moment, in dem ich rührselig werde.