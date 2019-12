Prozess wegen Paragraf 219a

Hänels Berufung abgelehnt

Trotz neuer Gesetzeslage wurde Kristina Hänel erneut für schuldig befunden. Die Ärztin hatte im Netz über Schwangerschaftsabbrüche informiert.

GIEßEN taz | Die Ärztin Kristina Hänel ist am Landgericht Gießen erneut wegen des Verstoßes gegen Paragraf 219a Strafgesetzbuch für schuldig befunden worden. Die Reform des Gesetzes sei „nicht gelungen“, sagte die vorsitzende Richterin, sie müsse das Gesetz, wie es nun ist, aber anwenden und danach sei es Hänel weiterhin verboten, darüber zu informieren, welche Methoden des Schwangerschaftsabbruchs sie anbietet. Das Gericht senkte aber das Strafmaß ab: statt 40 Tagessätzen zu 150 Euro sind es nun 25 Tagessätze zu 100 Euro. Hänel kündigte an, Rechtsmittel einzulegen, sie will weiter bis zum Bundesverfassungsgericht.

Paragraf 219a Strafgesetzbuch verbietet „Werbung“ für den Abbruch der Schwangerschaft. Hänel informiert auf ihrer Webseite ungewollt Schwangere darüber, dass und mit welchen Methoden sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Genau das aber darf sie dem Gesetz nach nicht tun.

Hänels erstinstanzliche Verurteilung im November 2017 hatte überhaupt erst eine Debatte über das Gesetz ausgelöst, die Ärztin wurde zum Gesicht im Kampf um seine Abschaffung. Auch Grüne, Linke, FDP und auch die SPD forderten eine Abschaffung oder mindestens eine weitreichende Reform. Gemeinsam hätten sie sogar eine parlamentarische Mehrheit gehabt. Dann aber gingen SPD, CDU und CSU eine neue Große Koalition ein – und die Union wollte an dem Paragrafen unbedingt festhalten.

Nach langem Ringen einigte sich die Große Koalition dann auf einen Kompromiss: Ärzt*innen dürfen nun öffentlich erklären, dass sie Abtreibungen durchführen. Jede weitere Information aber – bis zu welcher Schwangerschaftswoche, mit welchen Methoden – bleibt verboten. Dafür müssen die Mediziner*innen auf autorisierte Stellen verweisen, etwa eine noch im Aufbau befindliche Liste auf der Webseite der Bundesärztekammer.

Zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung war Hänel schon in zweiter Instanz am Landgericht verurteilt worden. Nach der Gesetzesreform hatte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt dann entschieden, dass das Landgericht ihren Fall noch einmal nach neuer Rechtslage verhandeln muss: Im deutschen Strafrecht gilt der Grundsatz, dass in solchen Fällen das mildere Gesetz anzuwenden ist.

Hänel hat den Kompromiss beim Paragrafen 219a heftig kritisiert; sie will das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht kippen. Seit der Reform haben verschiedene Gerichte unterschiedlich entschieden: In Kassel hatte das Amtsgericht das Strafverfahren gegen zwei Gynäkolog*innen eingestellt, weil es nun keine Strafbarkeit mehr sah. Die beiden hatten auf ihrer Webseite erklärt, medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche anzubieten. In Berlin hingegen wurde die Revision der Berliner Ärztin Bettina Gaber verworfen, sie ist nun rechtskräftig verurteilt. Auch Gaber erwägt eine Verfassungsbeschwerde.