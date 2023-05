Proteste in Senegal gegen Präsident Sall : Bloß kein drittes Mal

In Senegal demonstrieren Menschen, weil sie eine dritte Amtszeit von Präsident Macky Sall fürchten – und stellen sich hinter Oppositionsführer Sonko.

DAKAR taz | Moustapha Dieng ist schon früh zum Platz der Nation in Senegals Hauptstadt Dakar gekommen. Er trägt einen Schal in den Nationalfarben rot, gelb und grün und findet deutliche Worte. „Seit Präsident Macky Sall 2012 an die Macht kam, erleben wir einen Rückgang der Demokratie. Er hat Khalifa Sall ebenso wie Karim Wade ausgeschaltet. Das versucht er gerade wieder mit Ousmane Sonko.“ Der 40-Jährige muss gegen den Lärm der Vuvuzelas, die aus den Lautsprechern dröhnende Musik und Sprechchöre hunderter anderer Demonstrant*innen.

Die Protestveranstaltung, zu denen das Oppositionsbündnis F24 aufgerufen hatte, hat noch gar nicht begonnen. Trotzdem ist die Stimmung aufgeheizt. Die Polizei sperrt Straßen. An jenen, die zur Universität Cheikh-Anta-Diop führen, steht zudem die Gendarmerie. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beobachtet bereits seit zwei Jahren einen „steigenden Einsatz von Gewalt“, sagt Analyst Ousmane Diallo. Deutlich wurde das erneut vergangenen Dienstag im Viertel Ngor. Bei Protesten – dort ging es um Landnutzung – wurde ein Mädchen erschossen. Im März starb eine Person bei Demonstrationen im Süden des Landes.

Dieng betont, trotzdem keine Angst zu haben und sieht seine Teilnahme auf dem Platz der Nation als Bürgerpflicht an. Er wolle verhindern, dass Senegals bekanntestem Oppositionspolitiker Sonko das passiert, was bereits 2019 Khalifa Sall und Karim Wade erlebt hatten. Die beiden bekannten Politiker – Sall war Bürgermeister von Dakar und Wade einst Minister – waren zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden, weshalb ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2019 abgelehnt wurde. Politisches Kalkül, kritisierten deren Anhänger*innen.

Auch Sonko stand vergangenen Montag vor Gericht und wurde wegen „Verleumdung, Beleidigung und Urkundenfälschung“ zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Ein zweiter Prozess ist für Dienstag geplant. Der 48-Jährige wird wegen einer Vergewaltigung angeklagt, die 2021 stattgefunden haben soll. Eine Mitarbeiterin eines Schönheitssalons in Dakar hatte Anzeige erstattet.

Sall schweigt über einen möglichen Nachfolger

Sonko ist seit 2022 Bürgermeister von Ziguinchor in der Casamance im Süden des Landes und jemand, der polarisiert. Ak­ti­vis­t*in­nen wie Nathalie Yamb, die die einstige Kolonialmacht Frankreich scharf kritisieren und sich deutlich pro-russisch positionieren, feiern ihn. Er selbst machte zunächst Karriere im öffentlichen Dienst, war Steuerprüfer und kritisierte Macky Sall und die Nationalversammlung zunehmend. In einem 2018 veröffentlichten Buch warf er ihm Unterschlagung bei den Gewinnen aus Öl und Gas vor. Bereits zwei Jahre zuvor war er aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden.

Mit einem möglichen Ausschluss von Sonkos Kandidatur geht die Befürchtung einher, dass Sall eine dritte Amtszeit anstrebt. Laut Verfassung ist das ausgeschlossen. Schlupflöcher lassen sich jedoch finden. „Der Präsident hat sich dazu allerdings noch gar nicht geäußert“, sagt Khadim Diop, Präsident des senegalesischen Jugendrates. Das mögliche dritte Mandat sei reine Spekulation. Doch genau das heizt die Stimmung an. Es war erwartet worden, dass der 61-jährige Sall spätestens nach der Parlamentswahl Ende Juli 2022 einen Wunschnachfolger benennt. Doch Sall schweigt.

Das mögliche dritte Mandat ist ein Déjà-vu in Senegal. 2012 genehmigte der Verfassungsrat die dritte Kandidatur von Salls Vorgänger Abdoulaye Wade, was zu monatelangen Protesten mit 13 Toten führte und gleichzeitig die Opposition vereinte. Sall gewann schließlich die Stichwahl gegen Wade und wurde zum Hoffnungsträger zahlreicher junger Menschen. Die fordern nun allerdings, dass er nach zwölf Jahren an der Staatsspitze endlich abtritt.