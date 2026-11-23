Mehrere zehntausend Menschen haben am Montag im ganzen Land gegen den harten Sparkurs der Föderalregierung in Brüssel protestiert. Derweil scheiterte der belgische Premierminister Bart De Wever erneut mit dem Versuch, weitere Kürzungen durchzusetzen. Nach einem Besuch bei König Philippe gab sich De Wever noch bis zum 31. Dezember, um eine Lösung zu finden – ansonsten will er zurücktreten.

De Wever hatte bereits Anfang November seine Demission angeboten. Doch der König lehnte ab: Der Haushalt müsse dringend saniert werden, eine Regierungskrise könne sich das Land nicht leisten, so der Monarch. Doch die regierende „Arizona“-Koalition konnte sich nicht auf Kürzungen in Höhe von 10 Milliarden Euro einigen. Ein letzter Versuch ist am Montagmorgen gescheitert.

„Es ist nicht gut gelaufen“, sagte der Vizeregierungschef der liberalen Partei MR, David Clarinval. Er warf den flämischen Sozialdemokraten von Vooruit vor, alles zu blockieren. Die Genossen fordern, nicht nur beim Sozialen zu kürzen, sondern auch die Wohlhabenden stärker zur Kasse zu bitten. Dies lehnen die Liberalen strikt ab. Es habe keinerlei Fortschritte gegeben, räumte De Wever ein.

Philippe habe De Wever ermutigt, weiterzumachen und so schnell wie möglich eine einvernehmliche Lösung zu finden, verlautete aus dem Königspalast. Eine Frist setzte der König diesmal aber nicht. Nun schlittert das Land ohne klare Perspektive in ein vorweihnachtliches Chaos. Während sich die Regierungskoalition zerstreitet, nehmen die Sozialproteste zu.

Gewerkschaften rufen zum Protest auf

Bei landesweiten Demonstrationen gingen am Montag zwischen 50.000 und 70.000 Menschen auf die Straße, meldeten Polizei und Veranstalter. Beim letzten nationalen Aktionstag waren es nur 50.000 gewesen. An den beiden Passagierflughäfen in Brüssel und Charleroi fielen nahezu alle An- und Abflüge aus, weil sich die Fluglotsen am Streik beteiligten. Auch der Nahverkehr war gestört.

In Brüssel gingen Zehntausende auf die Straße, aufgerufen hatten die drei größten Gewerkschaften des Landes. Die Gewerkschafter von CSC, FGTB und Synova wollten diesmal nicht allein marschieren, sondern den Schulterschluss („front commun“) mit Schülern, Studenten, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden sowie Umweltorganisationen suchen. Sogar Rentner waren zum Streik aufgerufen.

Die Proteste richten sich mittlerweile direkt gegen den Sparkurs der Regierung. Um die Schuldenregeln der EU einzuhalten und die Kreditwürdigkeit des Landes zu retten, hat De Wever bei Arbeitslosen und Rentnern massive Einschnitte vorgenommen. Nun stehen auch noch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Streichung von Feiertagen zur Debatte. Auch im Gesundheitswesen drohen Sparmaßnahmen.

Drohen Neuwahlen im nächsten Jahr?

Dagegen laufen die Gewerkschaften seit Monaten Sturm. Es gehe um mehr als um Löhne und Arbeitslosigkeit, so die Arbeitnehmer-Vertretungen: „Wir wollen zusammen in qualitative Jobs, ehrliche Löhne, einen starken öffentlichen Dienst, ein emanzipatorisches Bildungswesen und in eine Wirtschaft investieren, die den Menschen wieder Vertrauen in die Zukunft geben.“ Der Arbeitgeberverband Voka sprach von einem „Gipfel des Surrealismus“. Statt zu streiken, sollten sich die Gewerkschaften lieber um die Wirtschaftskrise kümmern, sagte Voka-Geschäftsführer Frank Beckx: „Währenddessen tobt der Wirtschaftssturm unerbittlich weiter. Mehr als 1.300 Arbeitsplätze gingen innerhalb von zehn Tagen verloren. Und täglich gehen sieben Bauunternehmen in Konkurs.“

Nur von der Föderal-Regierung in Brüssel kam kein Kommentar. Sie ist vollauf mit sich selbst beschäftigt und will versuchen, sich noch vor Weihnachten zusammenzuraufen. Sonst drohen Neuwahlen im neuen Jahr.