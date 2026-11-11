Sechs Uhr morgens am Oberstufengebäude der Elinor-Ostrom-Schule in Prenzlauer Berg. In der Dunkelheit tragen ungefähr 10 Schü­le­r*in­nen Bauzäune und Mülltonnen vor ihr Schultor und versperren den Eingang. Davor hängen sie Protestplakate mit der Aufschrift „Nein zur Wehrpflicht“. Die Schü­le­r*in­nen starten in Berlin damit die dritte Schulblockade innerhalb von einem Monat. An diesem Mittwoch läuft es jedoch etwas unspektakulärer ab als vor drei Wochen am Andreas-Gymnasium in Friedrichshain.

Schon vor 7 Uhr kommt laut der Schü­le­r*in­nen der Hausmeister des Gebäudes und ruft die Polizei. Die Po­li­zis­t*in­nen erreichen die Blockade zwischen 7 und 7.30 Uhr, lösen sie jedoch nicht selbst auf. Stattdessen verhandelt die Schulleitung mit den protestierenden Schüler*innen, so die Pressestelle der Polizei.

„Wir wollten einen gewaltfreien Protest“, begründet die Schülerin Lilly, die eigentlich anders heißt, das Vorgehen. Deshalb lösen sie die Blockade auf und der Unterricht findet ohne Verspätungen statt. Nur die protestierenden Schü­le­r*in­nen bleiben draußen – zwischendurch laut Lilly bis zu 100 Jugendliche. Sie stehen vor dem Schuleingang und präsentieren der Öffentlichkeit ihre Forderungen mit Transparenten. Eine Stunde später verbleiben nur noch ungefähr 40 Demonstrant*innen.

Gegen die Wehrpflicht

„Wir sind gegen die Wehrpflicht und gegen die Bewerbung der Bundeswehr an Schulen“, sagt Lilly. Die meisten Schü­le­r*in­nen an der Schule würden diese Forderung unterstützen. Das Verteidigungsministerium habe mittlerweile weit über 1.000 junge Erwachsene bundesweit zur Musterung gezwungen, obwohl diese im Fragebogen angaben, nicht zur Bundeswehr zu wollen. Die Schü­le­r*in­nen erleben also, dass der Staat immer mehr von ihnen abverlangt.

„Außerdem fordern wir eine Schulsozialarbeiter*in, weil wir anzügliche Kommentare und Blicke von Lehrern erleben müssen.“ Es bräuchte eine Person, mit der sie über solche Erfahrungen und andere mentale Probleme sprechen können.

Auf Anfrage reagiert der Pressesprecher für Bildung des Berliner Senats, Martin Klesmann, sehr überrascht. Er sagt, dem Senat seien keine Fälle von sexuell anzüglichen Kommentaren gegenüber Schülerrinnen an der Elinor-Ostrom-Schule bekannt. Außerdem gebe es an der Schule zwei Schulsozialarbeiter*innen. Die Schule hat allerdings drei Standorte in Berlin.

Schü­le­r*in­nen solidarisieren sich mit Gen-Z-regelt

Lilly und die protestierenden Ober­stu­fen­schü­le­r*in­nen solidarisieren sich mit den Jugendprotesten in Frankreich und der deutschen Gen-Z-regelt-Bewegung. Sie vertreten sogar die gleichen Forderungen. „Trotzdem stehen wir hier heute an erster Stelle als Schü­le­r*in­nen der Elinor-Ostrom-Schule“, sagt sie. Die kurzzeitige Blockade unterstützen auf Instagram und vor Ort mehrere Organisationen, darunter Schulstreik gegen die Wehrpflicht, Gen-Z-regelt-Berlin und die SDAJ (Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend).

Die demonstrierenden Schü­le­r*in­nen der Elinor-Ostrom-Schule rufen so wie auch Schulstreik, Gen-Z-regelt und die SDAJ zu einem internationalen Jugendstreik am 20. November auf. Dort könnten bis zu 50 vernetzte Organisationen in bis zu 25 europäischen Ländern streiken, darunter Schüler*innen, Studierende und Gewerkschaften. Das sagt eine mit der Streikorganisation vertraute Person.