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Protest gegen „Remigrations“-BannerPleite für Sellners Netzwerk im Hamburger Stadtpark

Andreas Speit
von Andreas Speit

Die rechtsextreme Kampagne „Save Europe Act Now“ wollte in Hamburg ein riesiges Banner entrollen. Über Tausend Menschen verhinderten die Aktion.

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Eine Menschenmenge demonstriert mit bunten Regenbogenfahnen und einer großen schwarzen Flagge mit der Aufschrift „FCK AFD“ vor dem Backsteingebäude des Planetariums in Hamburg
Kein Platz für rechtsextreme Banner: Kundgebung vor dem Hamburger Planetarium im Stadtpark

Foto: Marcus Golejewski/dpa

S ymbolträchtige Bilder wollte die rechtsextreme Kampagne „Save Europe Act Now“ am Sonntag im Hamburger Stadtpark produzieren. Am Planetarium wollte sie ein Banner platzieren: Zwanzig mal zwanzig Meter groß, 400 Quadratmeter. Darauf wollte das Netzwerk um Martin Sellner einmal mehr für die „Remigration“ werben. Der Turm des Planetariums, der als ein Wahrzeichen der Hansestadt gilt, sollte für die Inszenierung als Kulisse dienen.

Doch die Aktion misslang. Schon vor dem geplanten Beginn um 13 Uhr spazierten über 1.000 Ge­gen­de­mons­tran­t*in­nen um die abgesperrte Rasenfläche. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts hatte zu einem „antifaschistischen Sonntagsspaziergang“ im Stadtpark aufgerufen.

Auf Transparenten war unter anderem „AfD wählen ist so 1933“ und „Fuck AfD“ zu lesen. Die Polizei forderte die Demonstrierenden auf, die nicht angemeldete Versammlung zu verlassen. Es kam zu Gerangel. Schulter an Schulter gingen die Ge­gen­de­mons­tran­t*in­nen dennoch rund um die Absperrungen spazieren, schließlich wurde die Versammlung angemeldet.

Die bis zu 40 Teil­neh­me­r*in­nen der rechtsextremen Aktion betraten den Rasen nicht. Stattdessen streamten die rechten In­flu­en­ce­r*in­nen „Außendienstlerin“ (Mary Joanna Esch) und „Weichreite“ (Sebastian Weber) vom abgesperrten Areal. Sie provozierten gezielt Gegendemonstrierende, um Bilder von Eskalationen liefern zu können.

Die rechten Streame­r*in­nen Weichreite und „Außendienstlerin“ provozierten gezielt Gegendemonstrierende, um Bilder von Eskalationen liefern zu können

Dies ist seit Längerem die Strategie rechtsextremer In­flu­en­ce­r*in­nen bei antifaschistischem Protest. Die Inszenierung: Sie seien diskussionsbereit, die An­ti­fa­schis­t*in­nen aber nicht. Diese seien die wahren „Antidemokraten“ und „Faschisten“.

Nach ihren Streams wurden beide von der Polizei vom Gelände gebracht. Zuvor hatten die Ge­gen­de­mons­tran­t*in­nen ihnen zugerufen: „Geht nach Hause“. Bis Montagnachmittag wurde Eschs Stream 57.000-mal aufgerufen. In Kommentaren werden die rechten Streame­r*in­nen gefeiert: „Ihr beide seid mutig, offen und ehrlich.“

Die rechtsextremen Ak­ti­vis­t*in­nen wurden von der Polizei derweil in den Stadtteil Langenhorn begleitet, um 15 Uhr erreichten sie den Langenhorner Markt.

Verantwortlich für die gescheiterte Kundgebung im Hamburger Stadtpark ist Jan Hoyer. Er ist einer der Sprecher der Kampagne „Save Europe Act Now“ ist. Der Norderstedter ist regelmäßig bei der AfD Schleswig-Holstein und der AfD-Jugend aktiv. In einem Video der Aktion auf Instagram, wo er sich als „stolz deutsch“ bezeichnet, sind knapp 20 Aktive zu sehen. Darunter räumt „jan.offiziell“ ein, dass die „European Street Tour“ in Hamburg unter „denkbar schwierigen Bedingungen“ stattgefunden habe. 1.651 Herzchen finden sich unter dem Clip.

Rechtsextreme Kampagne will Bilder aus vielen Städten

Das erste Treffen des europaweiten Netzwerks „Save Europe Act Now“ fand im Jahr 2025 in Italien statt. Die Kampagne bezeichnet sich als „patriotische europäische Bürgerinitiative“ und fordert, „dass die politische Elite die Ersetzungsmigration“ stoppt, „unsere Grenzen sichert und die ethno-kulturelle Kontinuität der europäischen Nationen schützt“.

Ganz in der Logik des Ethnopluralismus, demzufolge jede Ethnie eine homogene Identität und Biologie aufweise, greift sie das Narrativ des „großen Austausches“ auf, demzufolge die „Eliten“ in Wirtschaft und Politik die einheimische Bevölkerung austauschen wollten. Einer der Fans der Kampagne ist der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke.

Ziel der Kampagne ist, mit Bildern aus vielen europäischen Bildern für die sogenannte „Remigration“ zu werben. In Hamburg ist sie damit erst mal gescheitert.

Andreas Speit

Andreas Speit Autor

Rechtsextremismusexperte, Jahrgang 1966. In der taz-Nord schreibt er seit 2005 die Kolumne „Der Rechte Rand“. Regelmäßig hält er Vorträge bei NGOs und staatlichen Trägern. Für die Veröffentlichungen wurde er 2007 Lokaljournalist des Jahres und erhielt den Preis des Medium Magazin, 2008 Mitpreisträger des "Grimme Online Award 2008" für das Zeit-Online-Portal "Störungsmelder" und 2012 Journalisten-Sonderpreis "TON ANGEBEN. Rechtsextremismus im Spiegel der Medien" des Deutschen Journalistenverbandes und des Ministeriums für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt. Letzte Bücher: herausgegeben: Das Netzwerk der Identitären - Ideologie und Aktionen der Neuen Rechten (2018), Die Entkultivierung des Bürgertum (2019), mit Andrea Röpke: Völkische Landnahme -Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos (2019) mit Jena-Philipp Baeck herausgegeben: Rechte EgoShooter - Von der virtuellen Hetzte zum Livestream-Attentat (2020), Verqueres Denken - Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus (2021).

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