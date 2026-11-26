dpa Bundestagspräsidentin Julia Klöckner prüft nach der Blockadeaktion von Linksfraktions-Abgeordneten bei einer Bundestags-Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef David Barnea mögliche Konsequenzen. „Ich habe meine Verwaltung beauftragt, zu überprüfen, wie wir sanktionieren können“, sagte die CDU-Politikerin dem Portal The Pioneer. An dem Treffen mit dem Ex-Chef des israelischen Geheimdienstes hatte es Kritik gegeben.

Auf einem auf der Plattform X verbreiteten Video ist zu sehen, wie sich zwei Frauen vor die Tür eines Sitzungssaals im Paul-Löbe-Haus des Bundestags setzen. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Desiree Becker bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage, dass sie und ihre Fraktionskollegin Tamara Mazzi auf dem Video zu sehen sind.

Klöckner als „Schiedsrichterin des Umgangs“

Klöckner sprach von einem „Tiefpunkt“. „Das hat es noch nie gegeben und das darf nicht folgenlos bleiben“, sagte sie The Pioneer. „Ich bin da keine Schiedsrichterin der Meinungen, sondern des Umgangs.“

Barnea wird vorgeworfen, sich am Pager-Angriff auf die libanesische Terrormiliz Hisbollah im September 2024 beteiligt zu haben. Damals waren zeitgleich Tausende tragbare Funkempfänger und Walkie-Talkies im Libanon explodiert, Dutzende Menschen wurden getötet und Tausende verletzt. Becker hatte argumentiert, der Bundestag dürfe keine Bühne für Kriegsverbrecher bieten.

Ein Sprecher des Bundestags hatte mitgeteilt, Klöckner werde den Vorfall heute im Ältestenrat des Parlaments thematisieren. Der Ältestenrat unterstützt die Bundestagspräsidentin bei ihrer Arbeit und sorgt für einen koordinierten und möglichst reibungslosen Arbeitsablauf im Bundestag. Zudem sollen dort Streitigkeiten besprochen werden.