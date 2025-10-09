piwik no script img
  • Startseite
  • Nord

  • Projektleiterin über Wandergärten: „Für jede Leidenschaft ist etwas dabei“

Projektleiterin über Wandergärten„Für jede Leidenschaft ist etwas dabei“

Im Hamburger Wandergarten gärtnern alle mit. Ein Gespräch mit der Projektleiterin über die Vielfalt der Gärt­ne­r:in­nen und die Liebe zum Hochbeet.

Drei Hochbeete stehen in farbigen Kisten nebeneinander auf einem Weg.
Wo es grünt, da lass dich nieder: die Sitzbeete des Hamburger Wandergartens Foto: Privat
Friederike Gräff

Interview von

Friederike Gräff

taz: Was sind Wandergärten, Frau Wilhelm?

Emilia Wilhelm: Es sind Hochbeete, die durch die Stadt wandern. Die Idee ist inspiriert von den Wanderbaumalleen aus Süddeutschland. Da gibt es Bäume in Hochbeeten, die verschiebbar sind und so durch die Stadt wandern und sie grüner machen können.

taz: Warum ist es wichtig, dass der Garten wandert?

Wilhelm: Er soll Grün in die Stadtteile bringen, wo es an Natur mangelt. Deswegen stehen die Hochbeete auf Rädern. Sie sollen an so viele Standorte wie möglich wandern, aber auch den Bezirken und der Politik ein Zeichen setzen: hier freut sich die Nachbarschaft über mehr Natur. Wir wollen ein kleiner Anstupser für weitere Nachhaltigkeits- und Naturprojekte sein – deswegen unterstützen wir die Nachbarschaft und die Bezirke auch, nachdem der Garten gegangen ist.

taz: Grün scheint vor allem in den ärmeren Stadtteilen zu fehlen.

Wilhelm: Ich tue mich schwer damit, den Stadtteilen von vornherein so einen Stempel aufzudrücken. Aber wir suchen gezielt Stadtteile aus, die eher wenig Naturnähe bieten und in denen es Bedarf nach niedrigschwelligen Umweltbildungsangeboten gibt. Und hier möchten wir Brü­cken­baue­r:in­nen sein. Wir sind auf der Veddel gestartet und stehen jetzt in Wilhelmsburg. Da gibt es den Inselpark, aber der liegt weiter im Süden und ist von hier aus nicht so leicht erreichbar. In anderen Stadtteilen bekommen Kinder automatisch viel mehr Natur mit.

Emilia Wilhelm
Bild: Privat
Im Interview: Emilia Wilhelm

29, ist Projektleiterin des Hamburger Wandergarten“, einem Gemeinschaftsprojekt der Stiftung WAS TUN! und der Loki Schmidt Stiftung.

taz: Wie funktioniert das offene Gärtnern?

Wilhelm: Auf der Veddel gab es ein großes Bedürfnis nach Gärtnern und nach einem Gemeinschaftsprojekt. Da hatten wir innerhalb kürzester Zeit eine Gruppe, die zu einem festen Termin kam, Blumen gepflanzt, gewässert und gepflegt hat. Eigentlich ist das offene Gärtnern ein ganz freies Angebot, man kann fünf Minuten bleiben oder auch eine Stunde. Jetzt in Wilhelmsburg merken wir, dass die Leute eher zwischendurch kommen, die Beete anschauen oder die Kräuter probieren. Aber beim offenen Gärtnern sind sie nicht so aktiv mit dabei. Dafür sind aber die Initiativen, die Kitas und Schulen vorne dabei, die Workshops zur Umweltbildung zu buchen – das war auf der Veddel ein bisschen reduzierter.

taz: Wie frei sind die Leute beim Gärtnern – kann man da alles pflanzen?

Wilhelm: Das Schöne ist, dass wir sowohl Gemüse als auch Wildstauden und Kräuter in den Beeten haben. Das heißt, da ist an sich für jede Leidenschaft etwas dabei. Was wir vorgeben, ist ein Anspruch und Fokus auf Biodiversität und Naturschutz. Deswegen packen wir keine Geranien in unsere Hochbeete.

taz: Wer kommt zum Gärtnern?

Wilhelm: An den Beeten kamen ganz verschiedene Menschen zusammen, das war total spannend: ein Rentnerpaar, eine Goldschmiedin, ein 3D-Designer und ein zweijähriges Kind mit seinem Vater. Es reicht von Leuten mit Masterabschluss bis zu Menschen ohne Ausbildung, Zugewanderten, in Deutschland Geborenen. Und es waren ganz offene Arme, mit denen wir empfangen wurden.

Das Projekt

Gemeinsames Gärtnern, Ernten, Schnacken am 9., 16., 23., 30. 10. und 6.11. um 16 Uhr in der Veringstraße 43/45, 21107 Hamburg

taz: Wie hat sich das konkret gezeigt?

Wilhelm: Wenn wir da an den Beeten standen, kamen die Leute vorbei und sagten, wie schön sie das finden und wie nett es ist, dass hier Natur steht und dass es den Stadtteil bunter macht. Selbst die Menschen, die mit Umwelt- und Naturthemen nicht so viel am Hut haben und die gar nicht gerne selbst gärtnern, haben es trotzdem zu schätzen gewusst – etwa, indem sie sich an die Sitzbeete gesetzt haben.

taz: Was bleibt auf der Veddel, nachdem der Garten weiter gewandert ist?

Wilhelm: Das ist auch davon abhängig, was die Nachbarschaft will. Unsere Idee ist nicht, dass auf Teufel komm raus Hochbeete bleiben. Es kann auch mal eine Grünflächenpatenschaft entstehen oder eine Baumscheibe bepflanzt werden. Wir haben aber auf der Veddel gemerkt, dass diese kunterbunten Hochbeete sehr geliebt wurden und jetzt wahnsinnig vermisst werden. Es wurde uns direkt angeboten, Unterschriften dafür zu sammeln. Jetzt versuchen wir, die Beete dort zu verstetigen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nachbarschaft #Grünflächen #Soziale Brennpunkte #Veddel #Hamburg #Gärtnern #Garten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Gruppe von Menschen steht mit Gartengeräten vor einem Beet
Zukunftsdenker über Abpflastern „Den klimatischen Veränderungen irgendwas entgegensetzen“

Eine Hamburger Initiative hilft Menschen, betonierte und gepflasterte Bereiche wieder grün zu machen. Wer die größte Fläche entsiegelt, gewinnt.

Interview von Friederike Gräff
Eine Straße mit Wimpeln und Kreide bemalt, auf der Kinder Fahrradfahren.
Mobilitätswende gebremst Parkplatz-Rettung verhindert Schulstraße

In Hamburg gibt es ein Moratorium zum Abbau von Parkplätzen. Damit stoppt Rot-Grün auch laufende Projekte für eine menschenfreundlichere Stadt.

Von Amira Klute
Baumstämme liegen gestapelt auf einem Waldgelände in Hamburg-Lemsahl-Mellingstedt.
Umweltbehörde kennt Baumbestand nicht Abgeholzt und wegsortiert
Kommentar von Marta Ahmedov

In Hamburg wurden 30.000 Bäume gefällt und nicht nachgepflanzt. Recherchiert hat das ein Abgeordneter. Die Umweltbehörde selbst hat keinen Durchblick.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Veggiefleisch muss umbenannt werden Es geht nicht um die Wurst – sondern um Profite
2
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
3
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
4
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
5
Offizielles Gedenken zum 7. Oktober Das Leid der anderen
6
Verbotene Kundgebung in Berlin Polizei kesselt Palästina-Demo ein