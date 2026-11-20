P farrerin Adrienne Thorne strahlt an diesem sonnigen November-Sonntag auf ihrer Kanzel. Die ganze Gemeinde der Riverside Church in Harlem spürt, wie erfüllt die kurzhaarige Afroamerikanerin von ihrem Erlöser ist. „Lasst uns die Arme in den Himmel recken“, ruft sie über die Sitzreihen im prächtigen Hauptschiff der neogotischen Kathedrale hinweg. Festliches Chartres-Blau flutet durch die hohen, bemalten Fenster in den Raum. „Gott gebe uns Kraft, unser Dasein und unsere Gerechtigkeit mit Leben zu erfüllen.“

Dann beginnt sie ihre kurze, aber feurige Predigt über einen Text aus dem 12. Buch des Alten Testaments. Es ist die Geschichte des aramäischen Heerführers Naaman, der an Lepra erkrankt. Eine israelitische Sklavin erzählt ihm vom Propheten Elisha, der ihn heilen könne. Naaman sucht Elisha auf, der ihm rät, siebenmal im Jordan zu baden. Zunächst empört über die Zumutung, folgt Naaman schließlich dem Rat – und wird geheilt.

„Wer sind die Hauptfiguren in dieser Parabel?“, fragt die Pfarrerin mit durchdringender Stimme. „Ist es Naaman? Ist es Elisha? Ist es der König der Israeliten? Nein, die wichtigste Person ist das unbenannte Sklavenmädchen.“

Thorne schlägt nahtlos den Bogen zu den aktuellen Ereignissen in den USA. „Viele von euch haben sicher gehört, dass es letzte Woche eine Wahl gab“, sagt sie und erntet stürmischen Applaus. „Und es wurde eine Rekordzahl von Menschen gewählt, die bislang übersehen und überhört wurden – ein muslimischer Senator, eine afroamerikanische Gouverneurin, zwei indigene Gouverneurinnen, ein offen schwuler Senator, eine hispanische Gouverneurin. Lasst uns unseren Geist und unsere Herzen für sie öffnen. Lasst uns auf sie hören. Dann hat unser Land eine Hoffnung auf Heilung.“

Es waren nicht die Worte, die man von der Kanzel einer amerikanischen Kirche gemeinhin erwarten würde. Das Christentum in den USA wird oft mit fundamentalistischem Konservatismus und einer fanatischen Treue zur Republikanischen Partei verbunden. Kirchen im Süden und Mittleren Westen sind Sprachrohre der MAGA-Bewegung geworden. Medienfiguren wie der ermordete Charlie Kirk predigten christlichen Nationalismus – eine Ideologie, die die USA als christliche Nation verklärt. Regierungsmitglieder wie Kriegsminister Pete Hegseth oder Russell Vought, Mitautor des Project 2025, arbeiten offen daran, die USA in eine Theokratie zu verwandeln. In konservativen Staaten wie Texas haben Eingriffe in Schulcurricula bereits Vorarbeit geleistet.

Doch die Midterm-Wahlen brachten auch andere christliche Stimmen ans Licht, die lange überhört wurden. Sieben Geistliche, die für die Demokraten kandidierten, zogen in nationale Ämter ein. Prominent unter ihnen: Adam Hamilton, Leiter einer methodistischen Mega-Kirche in Kansas, und der presbyterianische Seminarist James Talarico in Texas.

 Der Erfolg der progressiven Christen zeigt, wie die Partei in konservativen Staaten Boden gutmachen kann

Ihr Erfolg rüttelte die Demokraten in den USA auf. Ihr Erfolg zeigte, wie die Partei in bislang tiefroten Staaten Boden gutmachen kann. Männer und Frauen des Glaubens, mit moderaten soziokulturellen Ansichten, schienen dazu in der Lage, Wechselwähler anzuziehen, möglicherweise sogar rechte evangelikale Christen, denen die Trump-Hörigkeit ihrer Kirchen zu viel wurde.

So entdeckt die Demokratische Partei mit Kandidaten wie Talarico und Hamilton oder auch Raphael Warnock in Georgia, Robert Sand in Iowa, Scott Colom in Mississippi und LaKesha Womack in North Carolina die Religion neu. Seit sich die Republikaner im Fahrwasser der Bürgerrechtsbewegung in den 70er und 80er Jahren unverbrüchlich mit den evangelikalen Glaubensgemeinschaften im Süden verbündet hatten, wurde die Demokratische Partei immer weniger religiös. 2008 gaben noch 71 Prozent der Obama-Wähler an, einer christlichen Kirche anzugehören. 2024 waren es bei Kamala Harris nur noch 55 Prozent. In einem Land, in dem sich zwei Drittel der Bevölkerung als christlich begreifen, ist das ein Problem.

Politisch progressive Christen, die zwar in der Minderheit sind, die aber eine Tradition in den USA haben, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht, hielten sich lange aus der Parteipolitik heraus. Erst die Exzesse der Trump-Regierung brachten viele Geistliche dazu, sich einzumischen.

James Talarico etwa war Lehrer an einer öffentlichen Schule in Texas, als er 2018 für den Staatssenat kandidierte. Er störte sich daran, dass Texas immer weniger in Bildung investierte. Doch seine Agenda weitete sich zu einem breiteren Programm für soziale Gerechtigkeit, für Besteuerung der Reichen und der Bekämpfung der Armut aus – ganz im Gleichklang mit der Partei-Message bei den Midterms. Was ihn am jedoch meisten angetrieben habe, sagte Talarico immer wieder bei seinen Wahlkampfveranstaltungen, sei die verkommene politische Kultur in den USA. Einer Politik des Hasses wolle er gemäß seinem Glauben eine Kultur der Liebe und Inklusion entgegensetzen.

Anfangs hielten viele seine Botschaft für schädlich. Gerade bei den Kongresswahlen forderten Stimmen, man müsse der Trump-Regierung härter entgegentreten. Doch Talarico blieb seiner Linie treu: Seine Politik folge den Werten seines Glaubens – Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Damit gewann er nicht viele weiße Evangelikale, aber er gab nichtevangelikalen Christen in der Demokratischen Partei eine neue Heimat. Auch säkulare Demokraten konnten sich mit seiner Botschaft anfreunden. Anders als bei den rechten Evangelikalen fühlt man sich von Kandidaten wie Talarico nicht missioniert.

Adam Hamilton wurde in Kansas derweil schon seit Langem von seinen Anhängern dazu gedrängt, sich für ein politisches Amt zu bewerben. Hamilton ist Gründer einer methodistischen Gemeinde, die mittlerweile neun Kirchen und 24.000 Mitglieder umfasst. Die Hauptkirche in einem Vorort von Kansas City, in der er jeden Sonntag predigt, sieht aus wie ein Raumschiff und umfasst 3.500 Sitzplätze. Massen in seinen Bann zu ziehen, ist für Hamilton Alltag, er ist zum Politiker geradezu prädestiniert.

Die Gemeinde begreift sich als „radikal zentristisch“, sie wird zu gleichen Teilen von Demokraten, Republikanern und Unabhängigen besucht. Die Lehre der Methodisten, die ein Ableger der anglikanischen Kirche in Amerika sind, ist in erster Linie antifundamentalistisch. Der Text der Bibel wird nicht als selbsterklärend begriffen, sondern ist offen für eine Interpretation im Kontext der Zeit.

In gesellschaftspolitischen Dingen ist sie jedoch alles andere als streng links. Die Gemeinde befürwortet zwar einen sicheren und legalen Zugang zur Abtreibung – aus Mitgefühl für die Frau, wie Hamilton sagt. Grundsätzlich steht sie jedoch für den Schutz des ungeborenen Lebens. Hamilton selbst, so berichtet er, habe mit diesem Thema jahrzehntelang gerungen. Auch in der Frage der Ordination und der Mitgliedschaft von Angehörigen der LGBTQ-Community sind die Methodisten gespalten.

Wie viel Religion verträgt die Politik – und umgekehrt: Ein Pfarrer hält eine Predigt zum Zusammenhang von Bibel und Politik Foto: Sam Wolfe/reuters

Nach längerem Zögern gab Hamilton schließlich dem Drängen seiner Anhänger nach und ließ sich für die Wahl aufstellen. Die Polarisierung, die Korruption und das Chaos in Washington konnte er nicht länger ertragen. Zugleich bewog ihn die wirtschaftliche Notlage vieler seiner Gemeindemitglieder dazu, sich politisch einzumischen. „Ich konnte nicht länger am Spielfeldrand rumsitzen und zuschauen.“ Zunächst wollte er als unabhängiger Kandidat antreten. Erst als Umfragen zeigten, dass er als Demokrat bessere Chancen hätte, entschied er sich für die Partei.

Die Geschichte des Erfolgs von Hamilton ähnelt der von Talarico. Als Zentrist gelang es Hamilton, eine Mehrheit der Wechselwähler für sich zu gewinnen, die wie er von Trump und seiner Gefolgschaft die Nase voll hatten. Zugleich genoss er bei ihnen mehr Vertrauen als sein Gegner, weil sie ihm abnahmen, dass ihm das Wohl der einfachen Leute und ihre alltäglichen Existenzsorgen am Herzen liegen. Vor allem aber verfing bei ihm – ähnlich wie bei Talarico – die MAGA-Erzählung von einer extremistischen Linken mit ihren vermeintlich dekadenten kulturellen Ansichten nicht. An Figuren wie Hamilton und Talarico prallt eine solche Rhetorik ab.

Zurück in New York eine Woche nach der Wahl. Der kleine Saal der All-Angels-Gemeinde auf der Upper West Side ist kaum größer als ein Klassenzimmer, die knapp 100 Gemeindemitglieder sitzen auf verrückbaren Stühlen. Pastor Patrick Kidd, ein schmaler, weißhaariger älterer Mann, steht am Altar und beginnt mit deutlich britischem Akzent seine Predigt.

Er predigt über das Kapitel 25 des Matthäus-Evangeliums und das ist kein Zufall. „Matthäus 25“ ist zu einem theologischen Schlachtfeld zwischen den progressiven Kirchen der USA, etwa der Episkopalkirche hier in New York, und fundamentalistischen Strömungen geworden. Der Abschnitt erzählt die Parabel der Talente, in der ein reicher Mann sein Vermögen auf seine drei Diener verteilt. Zwei von ihnen legen die damalige Währung, die „Talente“, geschickt an und mehren sie. Der dritte jedoch vergräbt das Geld aus Angst, es zu verlieren. Die beiden, die das Geld vermehrt haben, werden belohnt, der dritte, der nichts damit gemacht hat, wird hingegen in die Wüste geschickt.

Christliche Nationalisten deuten die Geschichte wörtlich als göttliche Verpflichtung, Vermögen anzuhäufen und tätig zu werden, etwa indem man politische Positionen besetzt. Pastor Kidd hat jedoch eine andere Deutung. Für ihn sind die Talente der Reichtum des Wortes Gottes, das es zu verbreiten gelte. Reich ist nach dieser Deutung nur der, der teilt und somit der Vermehrung des Guten in der Welt dient.

Kurz darauf sitzen wir mit dem leitenden Pfarrer der Gemeinde, Kevin Veitinger, in seinem Büro im Obergeschoss des Pfarrhauses. Reverend Kevin, den die Gemeindemitglieder auch liebevoll „Rev Kev“ nennen, trägt bunte Socken, unter seiner abgelegten Robe kommen dicht tätowierte Arme zum Vorschein. Sein Haar ist zu einer sorgsam gepflegten Rockabilly-Tolle frisiert.

Pfarrer Kevin Veitinger wird in seiner Gemeinde auch liebevoll „Rev Kev“ genannt Foto: Sebastian Moll

Das Gespräch dreht sich um die Parabel der Talente und seinen Umgang mit dem Teilen des Wortes Gottes. Glaubt er, dass politisch progressive Gemeinden wie seine verpflichtet sind, sich einzumischen und auf dem politischen Feld mit den rechten Evangelikalen zu konkurrieren?

Wenn es um die weltliche Macht geht, sagt Rev Kev, bleibe er seiner Punk-Vergangenheit und dem Public-Enemy-Song „Fight the Power“ treu. Er würde lieber nicht Teil des Machtapparates werden und es auch seiner Kirche nicht empfehlen. Bei den rechten Evangelikalen habe man gesehen, wie sie zum Propagandaarm der Republikanischen Partei wurden. „Sie glauben jetzt, dass die Partei irgendwie den Willen Gottes erfüllt und dass Trump eine Art Heiland ist.“ Das müssten die progressiven Kirchen des Landes unter allen Umständen vermeiden. Eine „christliche Linke“, auf die sich die Partei sorglos verlassen kann, will er nicht sehen.

Diese Meinung hört man seit den Midterms oft. Die Korrespondentin Elizabeth Bruenig schrieb in einem Kommentar in Atlantic, dass die „Säkularisierung des Glaubens und die Sakralisierung der Politik“ eine Katastrophe bedeuten würde – das sehe man ja gerade an der Rechten. Oft seien Partei und Kirche dort nicht mehr unterscheidbar. Eine Stärke christlicher Kandidaten wie Talarico und Hamilton sei gerade, dass sie authentisch sind und dass ihre christliche Überzeugung ihre politische Position bestimmt. Das abschreckende Gegenbeispiel sei Trump, wie er vor der nationalen Kathedrale in Washington die Bibel falsch herum in die Kamera hält. Auf die Frage, was seine Lieblingsstelle in der Bibel sei, wusste er keine Antwort, er fand sie jedoch „ein hervorragendes Buch“.

Die Basis hofft nun, dass die neugewählten linken Geistlichen auch in Washington ihren Glauben über die Politik stellen und danach handeln. Das Programm der progressiven Christen ist simpel und klar. „Die Hungrigen füttern, die Nackten kleiden“, wie Reverend Kevin sagt. „Unsere Nachbarn, die Einwanderer sind, schützen, denn irgendwen auszustoßen gefiele Jesus nicht. Und allen Marginalisierten das Gefühl zu geben, Kinder Gottes zu sein.“

Reverend Kev bei der Predigt während einer Messe Foto: Sebastian Moll

Reverend Kev lebt das im Gemeindealltag. Es gibt eine Mahlzeit für Obdachlose, Bedürftige bekommen Unterkunft, frische Kleidung und eine Dusche. All Angels steht allen Menschen aus der LGBTQ-Community offen, jeder ist willkommen. Auch undokumentierte Einwanderer finden hier Schutz und Unterstützung. „Wenn ICE bei uns anklopft, dann schließe ich persönlich die Tür“, sagt, „Kev“. „Und wenn sie mich verhaften, dann ist das eben so.“

Ganz unpolitisch bleibt der Punk-Pfarrer in seiner Arbeit freilich auch nicht. „Ich sage in meinen Predigten durchaus auch zu Trump meine Meinung.“ Bei den No-Kings-Märschen in New York marschierte die All-Angels-Gemeinde geschlossen mit. Nur eine Wahlempfehlung für eine Partei würde er nie aussprechen.

Doch die linken Christen in Amerika müssten die Parabel der Talente noch ernster nehmen, noch mehr tun, um das Wort Gottes zu verbreiten und Liebe statt Hass zu säen. „Liebe ist immer die größte Herausforderung für die Mächtigen.“ Pfarrer Kevin bereut bis heute, dass die liberalen Kirchen – Methodisten, Episkopalen, Presbyterianer und Teile der Baptisten – nicht viel früher viel mehr getan haben. „Wir haben dieses Übel des Christlichen Nationalismus kommen sehen und wir haben nichts getan.“

Doch die Midterms haben gezeigt, dass es nicht zu spät ist. Die neue Generation christlicher Politiker in Washington – Talarico, Hamilton, Warnock, Womack und Garriott – macht ihm große Hoffnung. „Solange sie sich von ihrem Glauben leiten lassen und von sonst nichts.“ Sobald sie sich jedoch zum Werkzeug einer Partei machen ließen, so Pastor Kevin, verlören sie alles. Selbst wenn es die Demokraten wären.