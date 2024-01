Potsdamer Radikalen-Treffen : Bundesweite Demos

Nach Bekanntwerden eines Geheimtreffens von Rechtsradikalen gehen seit Tagen Menschen gegen Rechts auf die Straße. Wo finden die nächsten Proteste statt?

BERLIN taz | Nach den Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv zu einem Geheimtreffen, an dem unter anderem AfD-Politiker teilnahmen, gehen täglich Menschen gegen Rechts auf die Straße.

Wo finden Demos statt? 18. Januar 13.30-20 Uhr Köln, AfD-Fraktionsbüro 17 Uhr, Gera Volkshaus Zwötzen 17 Uhr, Castrop-Rauxel Forumsplatz 17 Uhr Berlin S Tempelhof 18 Uhr Mainz Hauptbahnhof 19. Januar 15.30 Uhr Hamburg Rathausmarkt 16 Uhr Jena Marktplatz 16 Uhr Erlangen Hugenottenplatz 16 Uhr Nettetal Rathaus 17 Uhr Bielefeld Jahnplatz 17 Uhr Stralsund Alter Markt 17 Uhr Dahlenburg Marktplatz 17 Uhr Minden, Martinitreppe 17 Uhr Detmold Marktplatz 18 Uhr Münster Stubengasse 18 Uhr Salingarten, Münchner Straße 19 Uhr Bochum, Hauptbahnhof 19 Uhr Dortmund, Iggelhorst 23 20. Januar 12 Uhr Erfurt Domplatz 13 Uhr Frankfurt Römer 14 Uhr Magdeburg Gewerkschaftshaus 14 Uhr Halle August-Bebel-Platz 14 Uhr Braunschweig Schloßplatz 14 Uhr Kassel Friedrichsplatz 14 Uhr Halle August-Bebel-Platz 14 Uhr Nürnberg, Willy-Brandt-Platz; 14 Uhr Stuttgart am neuen Schloss 15 Uhr Gießen Berliner Platz 15 Uhr Dortmund CineStar 15 Uhr Heidelberg Schwanenteichanlage 16 Uhr Aachen Hauptbahnhof 16 Uhr Oldenburg Schlossplatz 17 Uhr Castrop-Rauxel, Forumsplatz 21. Januar 12 Uhr, Köln Alter Markt 14 Uhr, München Siegestor 14 Uhr, Dresden Schlossplatz 14 Uhr, Görlitz Marienplatz 15 Uhr Stuttgart Marktplatz 15 Uhr, Leipzig Marktplatz 15 Uhr, Pirna Friedenspark 25. Januar 18 Uhr, Mönchengladbach 27. Januar 12 Uhr Düsseldorf DGB-Haus 13 Uhr Lübeck Altstadt 3. Februar 12 Uhr Berlin Bundestag 24. Februar Stuttgart Nur uns bekannte Termine. Angaben ohne Gewähr.

Am 10. Januar hatte Correctiv über ein konspiratives Treffen von hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis, Ve­rtre­te­r:in­nen der Wirtschaft und Mitgliedern der Werteunion in einem Landhotel in Potsdam berichtet, bei dem die Deportation von Millionen Menschen besprochen wurde, die „die vermeintlich falsche Hautfarbe oder Herkunft haben“, so das Recherchenetzwerk.

Der frühere Kopf der rechtsextremistischen Identitären Bewegung Österreichs, Martin Sellner, sprach bei dem Potsdamer Treffen im November nach eigenen Angaben über ein Konzept zur sogenannten Remigration. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang. Auch AfD-Politiker nutzen den Begriff in der Öffentlichkeit.

Laut Correctiv sollen 20 bis 30 Personen an dem Treffen beteiligt gewesen sein. Zweck des Treffens soll auch gewesen sein, Spenden für rechte Aktivitäten zu sammeln. Neue Details veröffentlichte Correctiv während einer szenischen Lesung am 17. Januar im Berliner Ensemble.

Am Wochenende nach den Enthüllungen hatte es zahlreiche Demonstrationen in ganz Deutschland gegeben. Am Sonntag gingen allein in Berlin 25.000 Teil­neh­me­r*in­nen auf die Straße. Das neu entstandene Netzwerk „Hand in Hand“ plant für den 3. Februar eine Menschenkette um den Bundestag. Das Bündnis zählt über 120 Organisationen, von Pro Asyl über Aufstehen gegen Rassismus bis Fridays for Future Berlin. Täglich werden im gesamten Bundesgebiet neue Proteste angemeldet. Die taz hat einige Termine zusammengetragen. Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind ohne Gewähr.