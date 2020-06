Polizeigewalt in den USA: Reformresistenter Apparat

Polizeigewalt in Buffalo: Das Verhalten von Sicherheitskräften in der Stadt Buffalo bei einem Protest gegen rassistische Polizeigewalt in den USA hat am Donnerstag neue Empörung ausgelöst. Videoaufnahmen des Senders WFBO zeigen, wie ein Beamter einen älteren Demonstranten stößt. Der 75-Jährige stürzt auf den Rücken und schlägt sich den Kopf auf dem Bürgersteig auf. Blut tritt aus – und Polizisten laufen an ihm vorbei. Der Zwischenfall ereignete sich, als die Polizei einen Platz zu Beginn der nächtlichen Ausgangssperre um 20 Uhr räumte. Das Video verbreitete sich rasend schnell in sozialen Medien, die Bilder sorgten für Entsetzen.

Klage gegen Trump: US-Bürgerrechtler haben Präsident Trump wegen des Einsatzes von Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten nahe dem Weißen Haus verklagt. Der Einsatz sei gesetzeswidrig gewesen, da sich die Demonstranten friedlich verhalten hätten, so die American Civil Liberties Union und andere Gruppen in ihrer Klage. Bei der Trauerfeier für George Floyd in Minneapolis kündigte Bürgerrechtler Al Sharpton zudem einen neuen „Marsch auf Washington“ an, um gegen Diskriminierung zu protestieren. Er soll am 28. August stattfinden, dem Jahrestag der Martin-Luther-King-Kundgebung von 1963.