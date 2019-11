Polizeibeauftragter für Berlin

Visier hoch!

Endlich: Berlin bekommt einen Polizei- und Bürgerbeauftragten. Er soll der unabhängigste im ganzen Land sein, heißt es aus der Koalition.

BERLIN taz | Jetzt aber wirklich: Berlin soll einen unabhängigen Polizei- und Bürgerbeauftragten bekommen. Darauf haben sich nach taz-Informationen die innenpolitischen Fachpolitiker der rot-rot-grünen Koalition geeinigt. Die Fraktionen von Linken und Grünen haben dem Kompromiss bereits zugestimmt, die Absegnung durch die SPD-Fraktion steht noch bevor. Schon im Dezember soll ein entsprechendes Gesetz ins Abgeordnetenhaus eingebracht werden, ein Parlamentsschluss könnte im Februar oder März stehen.

Der Beauftragte soll AnsprechpartnerIn für BürgerInnen und BeamtInnen sein, die Missstände anzeigen wollen bei der Polizei oder anderen staatlichen, zum Eingriff in Grundrechte befugten Behörden, etwa im Bereich Psychiatrie oder Jugend. Im Gespräch mit der taz sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux: „Dieser Polizei- und Bürgerbeauftragter wird bundesweit der unabhängigste sein.“

Anders als der Polizeibeauftragte in Rheinland-Pfalz oder der Bürgerbeauftragte in Baden-Württemberg soll der Berliner Beauftragte auch während laufender staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen aktiv werden dürfen, etwa gegen einen Polizisten, der im Verdacht steht, DemonstrantInnen geschlagen zu haben. „Ersuchen an den Senator oder die Polizeipräsidentin, Befragungen von Verdächtigen und Zeugen, Stellung beziehen – all das gehört zu seinen Rechten“, so Lux. Einzig Akteneinsicht kann während eines laufendes Verfahrens nicht genommen werden.

Der Beauftragter soll unabhängig von der Polizei agieren können und wird daher dem Parlament zugeordnet. Niklas Schrader, Innenpolitiker der Linksfraktion, sagte der taz: „In dieser Kombination aus kompletter Unabhängigkeit und Befugnissen gab es das noch nie.“ Der Polizeibeauftragte solle „kein Grußonkel sein, sondern handfest ermitteln dürfen“.

Geld ist schon das

Immer wieder kommt es in Berlin zu Missständen im Polizeiapparat oder Fällen von Polizeigewalt.

Eine konkrete Person für den Posten des unabhängigen Ermittlers gibt es noch nicht, sagte Lux. Auch über die Ausstattung, etwa die Zahl der MitarbeiterInnen, sei noch nicht gesprochen worden. Im laufenden Haushalt waren von der Koalition bereits 200.000 Euro bereit gestellt worden.

Schon vor einem Jahr stand die Einigung der Koalition im Grundsatz, wurde dann aber im Zuge über Streitigkeiten um ein neues Sicherheits- und Ordnungsgesetz nicht weiter verfolgt.

BürgerrechtlerInnen etwa von Amnesty International (pdf) fordern seit langem die Einrichtung eines Polizeibeauftragten. Der UN-Menschenrechtsrat hat eine unabhängige Kontrolle der Polizeiarbeit in Deutschland mehrfach angemahnt. Immer wieder kommt es auch in Berlin zu Missständen im Polizeiapparat oder Fällen von Polizeigewalt.

So hatten sich im Oktober DemonstrantInnen gegen eine Nazi-Kundgebung in der Rigaer Straße über ein überhartes Vorgehen der PolizistInnen beschwert. Dabei wurde etwa ein Mann mit gebrochenem Bein rücksichtslos festgenommen und über den Boden geschleift. Viele Betroffene sehen von Anzeigen gegen PolizistInnen ab, aus Angst vor einer Gegenanzeige wegen Widerstands.