piwik no script img

Politologe über Politik in Tschechien„Keine prorussische Wende“

Die Wähler von Andrej Babiš in Tschechien handelten nicht aus EU-Skepsis, sagt Vít Dostál. Im Gespräch verrät er, welche Sorgen er trotzdem hat.

Mann winkt
Der Vorsitzende der ANO-Partei, Andrej Babiš, feiert in Prag, am 4. Oktober 2025 Foto: David W Cerny/reuters
Florian Bayer

Interview von

Florian Bayer

taz: Herr Dostál, Andrej Babiš hat mit seiner rechtspopulistischen ANO die Parlamentswahlen in Tschechien klar gewonnen. Warum?

Vít Dostál: Seine Wähler trieben sozioökonomische Motive an, nicht EU-Skepsis. In den letzten vier Jahren stagnierten die Reallöhne im Land bei gleichzeitig hoher Inflation, steigenden Energiepreisen und einer Wohnungskrise. Viele Menschen erinnerten sich vor der Wahl, dass es ihnen unter Babiš’ erster Amtszeit von 2017 bis 2021 wirtschaftlich besser ging. Besonders Wechselwähler und Beschäftigte im öffentlichen Dienst – Lehrer, Polizisten, Ärzte – kamen zu dem Schluss, dass sie mit ihm besser fahren.

taz: Wie beurteilen Sie das Abschneiden der Links- und Rechtsradikalen?

Dostál: Die Parteien an den Rändern haben viel schlechter abgeschnitten als erwartet. Zusammen kommen sie auf ­weniger als 20 Prozent. Mit Blick auf andere Länder, auch Deutschland, ist das ein guter Wert. Die kommunistisch-nationalistische Stačilo!, die einen Austritt aus EU und Nato fordert, verfehlte gar den Einzug ins Parlament. ANO ist zwar eine populistische Partei, aber sie will nicht das System sprengen.

Im Interview: Vít Dostál

ist geschäftsführender Direktor der Gesellschaft für Außenpolitik (AMO) in Prag. Seine Schwerpunkte sind die tschechische Außen- und Europapolitik.

taz: Wie könnte die neue Regierung aussehen?

Dostál: Klar ist: ANO wird definitiv regieren. Babiš kündigte bereits eine Minderheitsregierung mit Unterstützung der rechtsradikalen SPD und der Motoristen-Partei an. Die Motoristen müssen überlegen, ob sie ihre Protestattraktion bewahren oder riskieren wollen, von Babiš vereinnahmt zu werden. Denn bisher endeten alle Koalitionspartner entweder außerhalb des Parlaments oder stark geschwächt.

taz: Welche Rolle spielt Präsident Petr Pavel nun?

Dostál: Eine sehr wichtige. Er signalisierte, dass er niemanden ernennt, der gegen Nato oder EU ist. Gegen Babiš hegt er zudem weitere Vorbehalte. Die starke Fragmentierung des Parlaments erschwert stabile Regierungsarbeit. Deshalb werden Präsident und Senat mehr Einfluss gewinnen. Scheitert die Regierung, könnten vorgezogene Neuwahlen folgen.

taz: Was ist von Babiš außenpolitisch zu erwarten?

Dostál: Er ist kein prinzipieller EU-Gegner und hat nicht vor, sie absichtlich zu sabotieren. Bei der Klimapolitik könnte er aus innenpolitischen Gründen Widerstand leisten. Entscheidend werden jene sein, die mit ihm zusammenarbeiten: Eine Kooperation mit Rechtsradikalen würde westeuropäische Staatschefs abschrecken. Eine mit Mainstream-Parteien wäre handhabbarer.

taz: Was ist seine Position bezüglich der Ukraine?

Dostál: ANO ist zwar eine populistische Partei, aber Teil des Systems. Sie ist keine Partei, die alles auf den Kopf stellen will. Ich würde keine prorussische Wende erwarten. Auch die Motoristen haben in einer der Wahldebatten klar die tschechische Munitionsinitiative für die Ukraine unterstützt.

taz: Wie blicken Sie auf die langfristige Zukunft?

Dostál: Meine Sorge ist fehlende inhaltliche Kompetenz, wenn die Populisten regieren. Die bisherige Koalition war außenpolitisch solide, aber innenpolitisch schwach. Viele fühlten sich zurückgelassen. Wenn die neue Regierung bei den großen Krisen unserer Zeit, von Wettbewerbsfähigkeit bis Sicherheit, scheitert, könnten viele zu den Extremisten wechseln. Das ist meine größte Befürchtung.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Petr Pavel #Tschechien #Andrej Babis #Parlamentswahlen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Konfetti fällt auf eine Gruppe von Menschen
Parlamentswahl in Tschechien Der tschechische Trump ist wieder da
Andrej Babiš und seine rechtspopulistische Partei ANO gewinnen die Parlamentswahlen in Tschechien. In der Hauptstadt Prag ist die Freude überschaubar.
Von Florian Bayer
Wahlsieger Andrej Babis
Parlamentswahl in Tschechien Tschechien ist nicht Ungarn
Kommentar von Florian Bayer
Der Rechtspopulist Andrej Babis hat die Parlamentswahl gewonnen. Ob sich das Land massiv nach rechts entwickelt, bleibt abzuwarten.
Porträt von Aleksandra.
Trans Personen in Europa Eingriff in die Menschenwürde
Trans Personen mussten sich lange Zeit sterilisieren lassen, wenn sie ihr Geschlecht offiziell ändern wollten. Die emotionalen Folgen sind verheerend.
Von Paula Zwolenski und Ella Joyner
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kopftuch-Phobie in Hannover Die gefühlte Diskriminierung der Klara P.
2
Krieg im Gazastreifen Die unerträgliche Bequemlichkeit der einseitigen Solidarität
3
Deutsche trinken weniger Alkohol Agrarminister will Steuergeld in Werbung für Wein stecken
4
Israel kapert Gaza-Hilfsflotilla Aktivisten sind effektiver als Diplomaten
5
Reformpläne der Bundesregierung Von Friedrich dem Großen zu Friedrich dem Verzagten
6
Friedensdemos in Berlin und Stuttgart Sie ringen um Frieden und Glaubwürdigkeit