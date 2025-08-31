piwik no script img

taz zahl ich

Politisches Attentat in der UkraineNationalist Andrij Parubij von „Fahrradkurier“ erschossen

Der ehemalige ukrainische Parlamentspräsident war einer der Anführer der Maidan-Revolution 2013-14. Jetzt fiel er in Lwiw einem Attentat zum Opfer.

Polizist bewacht Szene einer Straftat
Die abgedeckte Leiche von Andrij Parubij auf einer Straße in Lwiw, Samstag Foto: Roman Baluk REUTERS
Bernhard Clasen
Von Bernhard Clasen

Saporischschja taz | Geduldig ließ der Pizzakurier mit seinem Fahrrad den Mann passieren, der gerade aus einem Fitnessclub kam. Doch dann konnte es nicht schnell genug gehen. Schnellen Schrittes ging der vermeintliche Kurier dem Passanten nach, blieb kurz stehen, zielte mit einer Pistole auf ihn und gab mehrere Schüsse ab. Dann verschwand der Mörder wieder auf seinem Fahrrad. Videokameras haben die Szene festgehalten: Der Mord geschah in aller Öffentlichkeit.

Der Mord in der westukrainischen Stadt Lwiw am Samstag traf einen Mann, der geradezu das Symbol ist für die Veränderungen, die die Ukraine seit Ende 2013 erlebt hat: Andrij Parubij, Berufspolitiker und Berufsrevolutionär. „Wir haben einen Sohn der Ukraine, einen Patrioten, einen echten Nationalisten verloren“, klagt Ex-Präsident Petro Poroschenko auf seiner Facebook-Seite über die Ermordung des 54-Jährigen. „Sie sind stets ein Patriot der Ukraine geblieben und haben einen großen Beitrag zur Entwicklung unseres Staates geleistet (…) Das ist ein tiefer Verlust für das Land“, zitiert die Agentur Ukrinform die ukrainische Premierministerin Julia Swyrydenko.

Der Einsatz für eine unabhängige Ukraine zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben Parubijs. Schon 1988 als Jurastudent in der Sowjetunion gründete der 1971 außerhalb von Lwiw geborene Parubij die nationalistische Organisation „Spadschina“ (Erbe), die patriotische Kinderfreizeiten organisierte. Wenig später, so berichtet der ukrainische Dienst von BBC, gründete er die radikalnationalistische „Sozial-Nationale Partei der Ukraine“, die sich später in „Svoboda“ (Freiheit) umbenannte und mehrere Jahre als Fraktion im ukrainischen Parlament vertreten war.

Mit dem Erstarken der Maidan-Revolte Ende 2013 wurde Parubij zu einem der wichtigsten Träger des Aufstands gegen die damalige prorussische Regierung. Am 1. Dezember 2013 leitete Parubij das erste Treffen der sogenannten „Hundertschaftsführer“ – diejenigen, die für die Verteidigung der neu errichteten Barrikaden zum Schutz der Dauerdemonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kyjiw verantwortlich waren. Dieses Treffen markierte den Beginn der „Selbstverteidigung des Maidan“.

Die paramilitärisch organisierte Maidan-Selbstverteidigung spielte eine zentrale Rolle im Verlauf der Proteste gegen das Regime von Präsident Wiktor Janukowytsch. Ihre Mitglieder übernahmen den Schutz der Proteste, waren Ordnungsdienst. Und sie waren es auch, die an vorderster Front den Polizisten gegenüberstanden, mit Baseballschlägern und Stahlhelmen. Nach wie vor ungeklärt ist, welche Rolle diese Einheiten bei der Tötung von 18 Polizisten in dieser Zeit spielten.

Nach dem Sturz Janukowytschs und dem Sieg der Maidan-Bewegung in der Ukraine wurde Parubij zunächst Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates und wenig später Parlamentssprecher. 2019 wurde er auf der Liste der „Europäischen Solidarität“ ins Parlament gewählt. Auch dort blieb er seiner Haltung treu. Er lehnte die in Minsk geführten Verhandlungen der Ukraine mit Russland ab, trat für weitreichende Einschränkungen der russischen Sprache ein und rief, so berichtet der ukrainische Dienst von BBC, zur Vernichtung des russischen Imperiums auf.

Jetzt wird sein Tod in Russland als „Eliminierung eines Nazis“ gefeiert. Am Sonntag war sein Mörder noch auf der Flucht.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Lwiw #Swoboda-Partei
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Theater in Tscherniwzi

Alltag in der Westukraine

Sahneeis und Luftalarm

Lange wurde Tscherniwzi von Luftangriffen verschont, Menschen aus dem Osten suchten hier Schutz. Am 12. Juli ist der Krieg angekommen.
Von Gaby Coldewey
Frau mit Schild

34 Jahre Unabhängigkeit in der Ukraine

Unabhängig und erschöpft

Die Ukraine feiert 34 Jahre Unabhängigkeit – doch viel zu bejubeln gibt es nicht: Krieg, Armut und zerfallende Infrastruktur bestimmen das Leben im Land.
Von Bernhard Clasen
Explosion in Kyjiw, zwei Polizisten stehen am Tatort

Krieg in der Ukraine

Wie Russland Jugendliche für den Terror gewinnt

Über Telegram werden ukrainische Jugendliche rekrutiert, um Terroranschläge zu verüben. Für die jungen Täter geht der Auftrag oftmals tödlich aus.
Von Juri Konkewitsch
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Linker Populismus

Nett war gestern

2

Azubi über Handwerksbranche

„Die Atmosphäre ist für queere Menschen unerträglich“

3

Solidarität mit Palästina

Das Ringen um Palästina als globaler Kampf

4

Anschlag auf Nord-Stream-Gasleitungen

Viele Fragen in der Pipeline

5

Kabinett für neues Wehrdienstgesetz

Freiwillige vor!

6

Diskriminierung im Sport

Verpflichtende Gentests bringen gar nichts!