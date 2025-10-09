piwik no script img
  • Startseite
  • Nord

  • Politik-Professorin über Hannah Arendt: „Ein selbstständig denkender Mensch wird unbequem“

Politik-Professorin über Hannah Arendt„Ein selbstständig denkender Mensch wird unbequem“

In den Kinos läuft ein neuer Film über Hannah Arendt. Ihr Denken ist durch Rechtsruck und Social Media absolut aktuell, sagt Waltraud Meints-Stender.

Hannah Arendt sitzt vor einer mit Stoff behangenen Wand.
Da sitzt sie: Szene aus dem Film „Hannah Arendt: Denken ist gefährlich“ Foto: Progress Filmverleih

Interview von

Finn Sünkler

taz: Frau Meints-Stender, es gibt bereits zahlreiche Bücher und Filme über Hannah Arendt. Wozu braucht es noch einen Film über sie?

Waltraud Meints-Stender: Das liegt meiner Meinung nach auf der Hand: Die Aktualität, die Unabhängigkeit und der Mut ihres Denkens. Hannah Arendts Ausgangspunkt sind die Erfahrungen ihrer Zeit. Unsere Erfahrungen sind zwar nicht die von Arendt, aber in ihren und unseren Erfahrungen liegen grundlegende Probleme, die bis heute nicht geklärt sind und heute unter anderen Vorzeichen wiederkehren.

taz: Wie meinen Sie das?

Meints-Stender: Es gibt autoritäre Elemente in allen modernen Demokratien. Das bezieht sich auf die Missachtung sozialer Ungerechtigkeiten – nicht nur national, sondern auch global. Dazu zählen die eingeschränkten Rechte von Minderheiten, die Erosion der Rechtsstaatlichkeit und die Einflussnahme von Politikern auf Richterwahlen.

Waltraud Meints-­Stender
Bild: privat
Im Interview: Waltraud Meints-­Stender

1960 geboren, ist Professorin für Politik und Bildung an der Hochschule Niederrhein und Vorsitzende des Hannah-Arendt-Vereins für politisches Denken.

taz: Hannah Arendt sagte in ihrem letzten Interview, dass es keine gefährlichen Gedanken gebe, das Denken an sich sei gefährlich. Warum ist das Denken gefährlich?

Meints-Stender: Die zentrale Idee dieses Satzes besteht darin, dass jemand, der selbstständig denkt und an die Stelle eines anderen zu denken versucht, zwangsläufig unbequem wird. Ein solcher Mensch verhält sich widerständig, stellt gängige Meinungen infrage und argumentiert gegen den Mainstream. Denken ist in diesem Sinne für die Denkenden gefährlich, weil sie sich nicht unterwerfen, sondern sich sowohl auf andere als auch auf sich selbst beziehen. Sie treten also in eine reflexive Auseinandersetzung darüber ein, was sie denken und wie sie handeln.

taz: Autoritäre Kräfte erstarken derzeit vielerorts, in Europa, den USA und hier in Deutschland. Demokratische Grundwerte geraten immer mehr unter Druck: Haben wir als Gesellschaft verlernt, selbstständig und kritisch zu denken?

Meints-Stender: Nein. Ich denke, dass Menschen durch einen gemeinsamen Austausch öffentliche Räume schaffen können, also Orte, an denen Meinungen sichtbar und hörbar werden. Die sogenannten sozialen Medien erschweren diesen Austausch jedoch.

taz: Inwiefern?

Meints-Stender: Öffentliche Rede, also ein Austausch über beispielsweise Migration oder soziale Fragen, sollen ja Wirklichkeiten enthüllen. Das ist in den sozialen Medien nicht mehr gegeben. Sie sind rechtlich nicht gebunden und wirken häufig ausschließend. Es findet also kein richtiger Austausch mehr statt. Stattdessen verbreiten sich Lügen, die Interesse vortäuschen, ohne dass ein echtes Gespräch stattfindet. Dennoch: Nein, ich glaube nicht, dass man das selbstständige Denken verlernen kann.

Film und Gespräch

„Hannah Arendt: Denken ist gefährlich.“ Regie Jeff Bieber und Chana Gazit. Deutschland, USA 2025, 86 Min.

Filmvorführung und Gespräch mit Waltraud Meints-­Stender, 9. 10., 17.30 Uhr im City 46, Birkenstraße 1, Bremen

taz: Welches ist das zentrale Vermächtnis Hannah Arendts für unsere heutige Zeit?

Meints-Stender: Besonders hervorzuheben sind ihr Mut, ihre intellektuelle Unabhängigkeit sowie ihre Fähigkeit, schwierige Wahrheiten auszusprechen, auch wenn dies mit Kritik verbunden ist. Sie hat sich den Realitäten gestellt, wie sie sind. Arendt verstand Denken nicht als abstrakte, elitäre Tätigkeit, sondern als aktive, politische Praxis und somit als Voraussetzung für verantwortliches Handeln in der Gesellschaft. Das macht sie bis heute zu einer einzigartigen Persönlichkeit.

taz: Inwiefern gelingt es dem im September erschienenen Dokumentarfilm „Denken ist gefährlich“ von Jeff Bieber und Chana Gazit, den Menschen Hannah Arendt vollständig abzubilden?

Meints-Stender: Ich glaube, das ist unmöglich. Das ist keine Schwäche des Films, sondern man muss auch das Medium selbst in seinen Grenzen wahrnehmen. Er parallelisiert ja die politischen Ereignisse mit der Biografie Hannah Arendts und versucht dadurch zu zeigen, wie sie darauf reagiert hat. Aufgrund der Vielzahl der Ereignisse kann dies natürlich nur oberflächlich erfolgen. Der Anspruch des Films ist zwar sehr interessant, aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Ereignisse jedoch nicht einlösbar.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Hannah Arendt #Film #Dokumentarfilm #Bremen #Rechtsruck #Social Media
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kretschmann hat die Hände in den Jackentaschen und schaut nachdenklich auf den Boden. Hinter ihm ein Mammutbaum.
Kretschmanns Buch über Arendt Hannah und ich​

Winfried Kretschmann hat ein Buch über Hannah Arendt geschrieben. Und feiert sich und das Buch mit dem anderen Parteiphilosophen, Robert Habeck.

Von Benno Stieber
Eine Illustration zeigt einen Kopf mit einem sehr kleinen Gehirn.
Künstliche Intelligenz Wenn wir das Denken an die KI auslagern
Essay von Udo Kords

ChatGPT und Co. entlasten uns vom Selbstnachdenken. Das ist keine effiziente Moder­ni­sie­rung, son­dern ein Angriff auf das, was uns wachsen lässt.

Bild aus der Vogelperspektive von Protest gegen die IAA. Auf einem Banner steht "Wohnraum statt Hubraum"
Nichts den Rechten überlassen Warum auch Linke Freiheit brauchen
Kolumne Freidrehen von Fabian Schroer

Freiheit – das Lieblingswort der Rechten. Für die Linke ist es an der Zeit, sich den Begriff zurückzuerobern. Doch was kann der dann bedeuten?

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
2
Veggiefleisch muss umbenannt werden Es geht nicht um die Wurst – sondern um Profite
3
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
4
Kulturstaatsminister gegen ÖRR Wenn Wolfram Weimer wieder wettert
5
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld
6
Friedensplan im Nahost-Konflikt Nie war der Frieden näher