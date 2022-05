Podcast „Couchreport“ : Antirassismus für Kinder

Mit Kindern über Rassismus zu sprechen, kann herausfordernd sein. Wie kann ein gutes Gespräch darüber gelingen?

BERLIN taz | Viel wurde in den vergangenen Jahren über rassistische Kinderliteratur diskutiert: Über Klassiker, in denen rassistische Bezeichnungen vorkommen, über Stereotype und fehlende Diversität in Bilderbüchern. Wie steht es aber um das Gegenteil davon – antirassistische Kinderliteratur? Davon gibt es im deutschsprachigen Raum bislang nur wenig.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Die taz-Redakteurin Saskia Hödl hat lange nach solchen Büchern gesucht und schließlich selbst eines geschrieben. „Steck mal in meiner Haut“ (Edition Michael Fischer) erklärt leicht verständlich all das, was sonst für Kinder so kompliziert erscheint: Was ist Rassismus? Was ist Raubkunst, der Holocaust, der Terroranschlag von Hanau?

Ihr Buch richtet sich an Kinder ab 5 Jahre, beinhaltet aber auch Hilfestellungen für Erwachsene. Zusammen mit taz-Redakteurin Fatma Aydemir redet Saskia Hödl in einer neuen Folge „Couchreport“ darüber, wie man am besten mit Kindern über Rassismus spricht: Wann ist das richtige Alter dafür? Auf welche Aspekte kommt es an? Und wie erzählt man von Rassismus, ohne Stereotype zu reproduzieren?

„Wichtig ist“, sagt Hödl, „dass Kinder verstehen, dass es die eine Normalität nicht gibt. Dass sie lernen, dass wir Menschen einerseits alle gleich sind, andererseits aber auch sehr unterschiedlich.“

„Couchreport“, der taz-Podcast über Gesellschaft, Popkultur und Medien, immer monatlich auf taz.de, Spotify, Deezer und iTunes.