Podcast „Bundestalk“ : Eskaliert der Krieg?

Deutschland liefert Panzer, Russland weitet seine Angriffe gen Westen aus und droht weiter. Es ist schwer vorstellbar, wie dieser Krieg enden soll.

BERLIN taz | Der Westen liefert Panzer an Kiew. Nach langem Zögern hat sich nun auch Deutschland dazu entschieden. Putin droht mit Gegenschlägen über die Ukraine hinaus. Das nächste Etappenziel des Putinschen Imperialismus ist die Besetzung der gesamten Südukraine. Weitet sich der Krieg also gen Westen aus – etwa über die russische Enklave Transnistrien?

Bedenklich wirkt auch, dass das Kriegsziel des Westens derzeit nicht wirklich erkennbar ist. In der Ampel-Regierung und in der Nato scheint man sich darüber nicht einig zu sein: Soll die Ukraine in den Grenzen des 23. Februar wieder hergestellt werden? Oder mit Krim und Donbass? Man wird künftig gute Augen brauchen, um die feine Linie zwischen massiver militärischer Ausrüstung der Ukraine und Kriegsbeteiligung zu erkennen.

Über diese Entwicklungen sprechen im taz-Podcast „Bundestalk“ Auslandsredakteurin Barbara Oertel, Chefredakteurin Ulrike Winkelmann und Stefan Reinecke und Tobias Schulze aus dem taz-Parlamentsbüro.

