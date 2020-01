Parteitag der AfD Berlin erneut abgesagt

Rechte scheitern vor Gericht

Der für das Wochenende geplante Parteitag der AfD Berlin findet nicht statt. Auch wird Beatrix von Storch nicht für den Landesvorsitz kandidieren.

BERLIN taz | Der Landesparteitag der AfD ist erneut abgesagt. Das teilte Parteisprecher Ronald Gläser am Donnerstagmittag mit. Das Landgericht Berlin habe entschieden, dass der Vermieter des Ballhauses Pankow aufgrund der von ihm geschilderten massiven Bedrohungslage nicht verpflichtet werden könne, den Parteitag in seinen Räumen stattfinden zu lassen, so Gläser. Das gelte trotz des rechtsgültigen Mietvertrags.

Eine einstweilige Verfügung zugunsten der AfD sei unbegründet, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts Berlin. Der Veranstalter und ein Mitarbeiter seien wegen der geplanten Veranstaltung bedroht worden. Vor diesem Hintergrund müsse der Veranstalter selbst entscheiden können, ob er das Risiko tragen wolle; er habe ein Recht auf die „Verweigerung der Leistung“.

Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski sprach von „Terror“. „Ich erwarte nun von allen demokratischen Institutionen Rückendeckung, denn es geht nicht mehr um Parteipolitik, sondern um Deutschlands Freiheit.“ Zuvor hatte die AfD gern betont, dass alles zur Sicherheit des Ablaufs der Parteitage getan werde.

Unklar ist aber nicht nur, wann und wo der nächste Landesparteitag der AfD stattfinden wird; unklar ist auch weiterhin, wer für die Nachfolge des scheidenden Landesvorsitzenden Pazderski kandidieren wird. Eine hat inzwischen abgesagt: die stellvertretende Bundeschefin Beatrix von Storch. „Ich beabsichtige nicht, auf dem kommenden Parteitag für diese Position zu kandidieren“, erklärte sie auf Anfrage der taz.

Seit mehr als zwei Jahren ist der Vorstand des Berliner Landesverbandes im Amt, eine Neuwahl ist deswegen überfällig. Mit Spannung war erwartet worden, ob es zu einer Kampfkandidatur gegen den innerhalb der AfD als gemäßigt geltenden Berliner Partei- und Fraktionschef Pazderski kommen würde. Doch der Oberst a.D. sagte vor einigen Tagen ab: Er wolle sich auf die Arbeit in der Fraktion konzentrieren.

Ähnlich argumentiert von Storch: „Der Sprecher der Berliner AfD sollte sich angesichts der großen Herausforderungen ganz auf die Arbeit des Landesverbandes und die Landespolitik konzentrieren können.“ Sie habe als stellvertretende Bundessprecherin und stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion genug zu tun. Storch ist derzeit auch stellvertretende Landesvorsitzende in Berlin.

Andere KandidatInnen trauen sich bisher nicht aus der Deckung. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio zum Beispiel, über dessen Kandidatur spekuliert wird, will sich nicht äußern: „Wenn ich mich dazu öffentlich äußern möchte, werde ich es tun“, antwortete er auf eine Anfrage der taz.