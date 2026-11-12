Vor sieben Jahren meldeten sich zwei fast 60-jährige Frauen aus seiner Gemeinde bei Bischof Reinhold Nann. Sie beichteten ihm, dass sie als 9-jährige Mädchen von einem inzwischen verstorbenen Priester vergewaltigt worden seien. Die Begegnung hat bei Reinhold Nann bis heute tiefe Spuren hinterlassen: „Aus Scham haben die Frauen 50 Jahre lang gewartet, bis sie sich trauten, darüber zu sprechen.“

Reinhold Nann, 66, ein gebürtiger Deutscher, der seit 1991 zuerst als katholischer Priester und dann als Bischof tätig war, hat 2024 sein Bischofsamt aufgegeben, um seine Partnerin heiraten zu können. Seine Arbeit und Recherchen zum Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche führt er heute als Autor und Aktivist weiter.

In der peruanischen Bischofskonferenz hat Nann auch mit Robert Prevost, dem Bischof der nordperuanischen Stadt Chiclayo zusammengearbeitet. Prevost war damals für die Kontakte mit den Opfern des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche Perus zuständig. 2025 wurde er zum Oberhaupt aller Katholikinnen weltweit gewählt. Vom 11. bis 16. November ist er als Papst Leo XIV. zu Besuch in seiner alten Heimat Peru unterwegs.

Dass es in der katholischen Kirche manifesten sexuellen Missbrauch gibt, wurde in Peru 2015 durch die Aufdeckung der Machenschaften der katholischen Laienbewegung Sodalitium erstmals manifest. Die Sekte rekrutierte ihre Mitglieder vornehmlich in der weißhäutigen Mittel- und Oberschicht der großen Städte. Nach einer Untersuchung von 2023 wurde sie von Papst Franziskus aufgelöst. Ihre Opfer sind heute in Peru als „Sobrevivientes“ (zu Deutsch: Überlebende) organisiert.

Treffen mit den Opfern?

Die vielen Missbrauchsfälle durch kirchliche Amtsträger in abgelegenen Anden- und Amazonasdörfern oder in den Armenvierteln der großen Städte harren noch der Aufarbeitung.Reinhold Nann hat in seinem Buch „Rattennest von Missbrauchstätern oder sicherer Kirchenraum“ den Anfang gemacht und 57 Fälle von Missbrauch dokumentiert, bei denen eine öffentliche Anzeige vorlag.

„Unzählige Fälle sind noch gar nicht bekannt. Die Opfer schämen sich zu sehr, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass ein hoch angesehener geistlicher Würdenträger solche Verbrechen begeht“, sagt Nann. Und wenn dann ein Fall bei der Kirche gemeldet wird, so decke diese zu oft das Verbrechen mit einem Schweigegeld zu.

Leo XIV. wurde als Bischof von den Opfern sehr geschätzt, weil er sie anhörte und sich für ihre Anliegen einsetzte. Auch während seines Besuchs in Peru wolle er sich mit den Opfern treffen, hieß es im Vorfeld seiner Lateinamerikareise inoffiziell aus dem Vatikan. Doch bis heute hat ein Treffen mit ihm keinen Eingang in die offizielle Agenda gefunden hat, ebenso wenig wie ein Treffen mit den Opfern der jüngsten Menschenrechtsverletzungen der letzten Regierung unter Dina Boluarte.

Es sei noch möglich, so Nann, dass es zu einem inoffiziellen Treffen mit Missbrauchsopfern in der Nuntiatur oder auch in Leos alter Diözese Chiclayo komme. „Aber solche Treffen sind oft nur ein Feigenblatt, die keine Konsequenzen haben für die strukturellen Änderungen, die die katholische Kirche durchführen muss, um künftigem Missbrauch vorzubeugen“.