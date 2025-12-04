Die Se­nio­r*in­nen der Stillen Straße 10 können aufatmen: Nach jahrelangem Hadern um den Erhalt ihrer Begegnungsstätte wurde jetzt ein Nutzungsvertrag mit dem Bezirksamt Pankow ausgehandelt, der das Fortbestehen vorerst sichert. Das Haus erfuhr im Jahr 2012 internationale Bekanntheit, als sieben Rent­ne­r*in­nen es besetzten, um sich schon damals gegen die Schließungspläne des Bezirksamts zu wehren.

Seitdem wurden die Se­nio­r*in­nen finanziell vom Wohlfahrtsverband Volkssolidarität Berlin als Träger unterstützt. Als der aber dieses Jahr seine finanzielle Untersützung für das Haus aufkündigte, befürchteten die Rent­ne­r*in­nen wieder einmal das baldige Aus. Das Bezirksamt Pankow duldet das Fortbestehen schon seit 2012 nur unter der Bedingung, dass die Finanzierung selbst organisiert werde.

Jetzt teilen die Mitglieder des Stille Straße 10 e. V. mit, dass sie zu einer Einigung mit dem Bezirksamt gekommen sind: Der Verein der Se­nio­r*in­nen wird nun selbst die Trägerschaft für die Begegnungsstätte übernehmen. Statt schon wieder einen nur auf ein Jahr befristeten Nutzungsvertrag zu bekommen, wie es so lange schon der Fall war, soll der künftige Vertrag automatisch verlängert werden, sofern ihn keine der Parteien frühzeitig kündigt.

Solidarität zeigt Wirkung

„Man braucht in Berlin einen wirklich langen Atem, aber wir konnten zeigen, dass es sich lohnt. Ehrenamtliches Engagement hat gesiegt!“, sagt Eveline Lämmer von der Stillen Straße zur taz. Sie hoffe, dass der Erfolg eine Botschaft sendet: „Man darf Ungerechtigkeiten nicht dulden und muss zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen.“

 Pankower sind eine solidarische Gesellschaft. Eveline Lämmer, Vereinsmitglied

Die nächste Herausforderung werde die Sanierung der alten Villa sein. Doch Lämmer scheint zuversichtlich – man habe doch bisher schon so viel Unterstützung erhalten: „Pankower sind eine solidarische Gesellschaft.“