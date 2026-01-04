piwik no script img

Begegnungsort in Berlin-Pankow„Da kann man lernen, dass man sich nicht streiten muss“

von Christian Specht

In der Stillen Straße haben hausbesetzende Se­nio­r*in­nen den Erhalt ihrer Begegnungsstätte erreicht. Beim nächsten Kampf wäre unser Kolumnist auch dabei.

Eine Zeichnung von einem Haus mit Vorgarten und ein großer goldener Schlüssel
Das Haus in der Stillen Straße ist ein Begegnungsort für alte und für junge Menschen

I n Pankow gibt es ein Haus in der Stillen Straße 10. Der Name ist eigentlich ziemlich lustig, weil in dieser Straße ist es gar nicht still. Denn da wohnen Senioren und die sind laut gegen hohe Mieten und engagieren sich für andere Sachen.

In 2012 haben die zum Beispiel das Haus für 100 Tage besetzt, um es zu retten. Ich hab das Haus während der Besetzung schon einmal besucht. Und ich habe gehört, dass sie es jetzt endlich geschafft haben, das Haus zu retten. Sie haben das jetzt übernommen und letztens wurde ein großer goldener Schlüssel übergeben.

Ich finde das ziemlich blöd, dass die Leute im Moment so gegeneinander aufgebracht werden. Und das hier ist ja ein Begegnungsort für alte Menschen, aber auch für junge Menschen. Da kann man lernen, dass man sich nicht streiten muss. Ich finde es deshalb sehr gut, dass alle dort jetzt erst mal bleiben können. Wenn die dort raus gemusst hätten, dann hätten die das Haus bestimmt noch einmal besetzt. Da wäre ich auch dabei.

Christian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe Berlin. Wenn er möchte, zeichnet er uns den „Specht der Woche“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Christian Specht
Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich   für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in   den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung   im Vorstand der Lebenshilfe. Er hat ein Büro in der taz und zeichnet   (un)regelmäßig den „Specht der Woche”. Mehr von Christan Specht gibt es   auf seiner Homepage (s. Button).
Themen #Specht der Woche #Christian Specht #Hausbesetzung #Gentrifizierung #Berlin-Pankow #Pankow
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Banner vor einer Villa
Pankower Senior-Besetzer*innen Stille Straße darf bleiben

Die Senior*innen-Begegnungsstätte in Pankow erzielt nach langer Ungewissheit eine Einigung mit dem Bezirksamt. Das Fortbestehen ist vorerst gesichert.

Von Anselm Mathieu
Eine Gruppe Menschen vor Bannern
Pankower Se­nio­r*in­nen-Widerstand Ein Ort gegen die Einsamkeit

Eine Begegnungsstätte in Pankow wurde 2012 von Se­nio­r*in­nen besetzt, um den Fortbestand zu sichern. Jetzt ist sie wieder von Schließung bedroht.

Von Anselm Mathieu
Interview mit einer Senioren-Besetzerin "Die hielten uns für senil"

Doris Syrbe hat mit sieben älteren Menschen eine Seniorenfreizeitstätte in Pankow besetzt. Die 72-jährige hat keine Angst vor einer Anzeige, schläft aber trotzdem schlecht.

Interview von Plutonia Plarre und Plutonia Plarre
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof
2
Umstrittene Silvesterknallerei Millionen Unterschriften für Böllerverbot
3
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
4
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg
5
Vorschlag für eine neue Praxisgebühr Lieber über die Honorare der Ärzteschaft diskutieren
6
Schwarz-Rot und Gendergerechtigkeit Gleichstellung in Gefahr