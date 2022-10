Orbán bei Union Berlin : Rechter Autokrat in der Loge

Victor Orbán traf sich mit einem Spieler von Union Berlin. Nun hagelt es Kritik, weil der Verein dem ungarischen Premier eine Bühne geboten hat.

BERLIN taz | Nach dem Besuch von Victor Orbán im Stadion des 1. FC Union Berlin gibt es viel Empörung über den aktuellen Tabellenführer der Fußballbundesliga. Der Club hat am Dienstag en passant mal eben einen rassistischen Autokraten hofiert: In gemütlich wirkender Runde saß der nationalistische Ministerpräsident Ungarns zusammen mit dem ungarischen Union-Spieler András Schäfer und dem Geschäftsführer Kommunikation Christian Arbeit in einer Loge auf der Haupttribüne des Stadions an der Alten Försterei.

Der für die Einschränkungen von Menschenrechten und für die Abschaffung von demokratischen Strukturen bekannte Orbán schlachtete das Treffen erwartbar propagandistisch aus. Er ließ sich beim Plausch mit den Unionern filmen sowie fotografieren. Natürlich ließ er es sich auch nicht nehmen, sich von Schäfer ein Trikot unterschreiben zu lassen und das zusammen mit dem Spieler lächelnd in die Kamera zu halten – einmal in der Loge, einmal mit dem Spielfeld des Stadions als Kulisse.

Kritik daran kam nicht nur vielfach in den sozialen Medien, unter anderem von Union-Fans, sondern auch vom Geschäftsführer der Deutschen Jour­na­lis­tin­nen- und Journalisten-Union bei Verdi, Jörg Reichel: „Union gibt dem Pressefeind Orbán eine Bühne. Vorher war er bei der Berliner Zeitung und Cicero und hat Verschwörungstheorien über US-Medien verbreitet. Wer einem Pressefeind unwidersprochen eine Bühne gibt, ist außerhalb des demokratischen Konsens.“

Bei der Berliner Zeitung hatte Orbán im Zuge seines Deutschland-Besuchs mit dem Verleger Holger Friedrich und Alexander Marguier eher nebenbei über den Ukraine-Krieg gesprochen. Orbán setzt sich wie die extrem rechte AfD putinfreundlich für ein Ende der Sanktionen gegen Russland ein. Er betonte bei dem Gespräch, dass Joe Biden schuld am anhaltenden Krieg sei und dass er darauf hoffe, dass Donald Trump den Krieg beendet.

Kleinlaute Erklärung von Union

Kein Wunder also, dass es anhaltend viel Empörung gibt, auch im Lichte der Kritik an der laxen Corona-Haltung von Union Berlin sowie Äußerungen des Vereinspräsidenten Dirk Zingler, dass man bei Union nicht gendern und es im Stadion niemals vegane Wurst geben werde. Zugleich hatte Zingler schon mal in einem Interview der Politik vorgeworfen, den Fußball zu benutzen.

Wer das weiß, hätte als Vereinspräsident vielleicht auch ein Treffen im Stadion ablehnen müssen, kann man argumentieren. Die Erklärung des Vereins nach dem Besuch klang kleinlaut: „Es war ein privater Besuch von Viktor Orbán im Rahmen seines Deutschland-Aufenthaltes. Er traf sich kurz mit dem ungarischen Nationalspieler András Schäfer in der Haupttribüne“, sagte Arbeit. Es habe sich um einen privaten Termin gehandelt, man habe auf Bitten der Botschaft die Loge zur Verfügung gestellt.

Zwischen Klub und Orbán habe es keinen Austausch gegeben – obwohl der Stadionsprecher und Geschäftsführer Kommunikation Arbeit ebenso mit Orbán am Tisch sitzt. Begleitet wurde der Union-Profi offenbar auch von Michael Parensen, dem Technischen Direktor der Mannschaft.

Der Union-Blog Textilvergehen kritisiert das Treffen scharf und sieht es sogar im Konflikt mit der Satzung des Vereins: Mit dem Treffen sei die in Paragraf § 2.1 festgeschriebene politische Neutralität verletzt sowie die Verpflichtung zu humanistischen Grundwerten. Schließlich beschneide Orbán die Rechte von queeren Menschen derart, dass europäisches Recht verletzt werde. Zudem mache er flüchtlingsfeindliche Politik und äußere sich rassistisch und menschenverachtend über geflüchtete Menschen, wie der Blog unter anderem kritisiert.

Auf taz-Anfrage, wie Union mit der Kritik umgeht und warum der Verein einem von vielen nicht ganz zu Unrecht als Faschisten bezeichneten Diktator im Wortsinne eine Bühne bietet, reagierte der Verein bislang noch nicht. Für den Mittag ist eine reguläre Pressekonferenz angesetzt. Das Medieninteresse dürfte größer als sonst sein.