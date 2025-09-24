piwik no script img

OlympiabewerbungWeiter kein Bürgerentscheid in Berlin

In Hamburg gibt der Senat den Termin für eine Olympia-Abstimmung bekannt. Auch München und Kiel stimmen ab. Doch in Berlin ist das nicht vorgesehen.

Das Bild zeigt die Olympischen Ringe hinter anderen Gegenständen.
Die Olympia-Idee wird in Berlin immer mal wieder hervor geholt Foto: Ralf Hirschberger/dpa
Von Stefan Alberti

Berlin taz | Auch nach der Ankündigung des Hamburger Senats, Ende Mai 2026 über die dortige Olympiabewerbung abstimmen zu lassen, ist eine derartige Bürgerbefragung in Berlin nicht vorgesehen. „Der Senat kann von sich aus keinen Volksentscheid initiieren“, sagte Christine Richter, die Sprecherin der schwarz-roten Landesregierung, am Mittwoch der taz.

Sie verwies auf die Berliner Verfassung, die das anders als in Hamburg nicht vorsieht. In München, das die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 ebenfalls austragen will, ist ein Bürgerentscheid bereits in viereinhalb Wochen am 26. Oktober angesetzt. Das hatte der Münchner Stadtrat bereits im Mai beschlossen. Auch in Kiel und der Rhein-Ruhr-Region sind Abstimmungen vorgesehen.

Die Berliner Ambitionen, die bereits im 2023 abgeschlossenen Koalitionsvertrag von CDU und SPD zu finden sind, bewegen sich im Rahmen einer bundesweiten Kampagne des Deutschen Olympischen Sportbunds. Interesse an der Austragung angemeldet haben neben Berlin München, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr.

Berlin würde die Spiele aber nicht allein stemmen: Beteiligt wären auch Sportstätten in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein. Ende Mai versammelten sich führende Politiker aller fünf Bundesländer in Berlin, um ihr Projekt vorzustellen. In Kiel ist bereits für April 2026 ein Bürgerentscheid über eine mögliche Bewerbung vorgesehen.

Der jüngste Berliner Anlauf scheiterte 2015

Im Herbst 2026 will der DOSB entscheiden, mit welchem Ort beziehungsweise welcher Region er sich beim Internationalen Olympischen Komitee bewirbt. Offen ist, um welche Sommerspiele es geht. Im Gespräch sind die Austragungsjahre 2036, 2040 und 2044.

In Berlin gab es bereits mehrfach Anläufe, die Olympischen Sommerspiele nach 1936 und 1972 zum dritten Mal nach Deutschland zu holen. Die scheiterten jedoch allesamt, zuletzt im Jahr 2015 für Spiele in den Jahren 2024 oder 2028, als die führenden deutschen Sportfunktionäre in Berlin weniger Rückhalt für eine Bewerbung sahen als in Hamburg. Aber auch dort fand sich bei einer Abstimmung keine Mehrheit für eine Bewerbung.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Olympische Spiele 2024 #Schwarz-rote Koalition in Berlin #DOSB
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Bild zeigt die fünf olympischen Ringe am Osttor des Berliner Olympiastadions
Kein Bürgerentscheid über Olympia Berlin ist basisdemokratisch hinten dran
Kommentar von Stefan Alberti
Während in München, Kiel und Hamburg die örtliche Wählerschaft über eine Olympia-Bewerbung abstimmen darf, soll das in Berlin nicht möglich sein.
Eine Gruppe von Menschen, größtenteils männlich gelesen, grinst mit einem Plakat in die Kamera
Deutsche Bewerbungen für Olympia Olympischer Vierkampf
Gleich vier deutsche Bewerber träumen von der Ausrichtung Olympischer Spiele und Investitionen in Infrastruktur. Vergangenen Niederlagen zum Trotz.
Von Johannes Kopp
Die Olympischen Ringe am Olympiastadion
Olympiabewerbung Berlin plus Hybris der Hauptstadt
Kommentar von Uwe Rada
Ausgerechnet die Stadt, in der nichts funktioniert, läuft sich für Olympia warm? Das Motto lautet wohl: Völker der Welt, schaut auf dieses Chaos.
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Demokratie in Ostdeutschland Sie können auch anders
2
Anerkennung Palästinas im Westen Überfällig, aber ungenügend
3
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?
4
Rich­te­rwahl und die Linke Auf sie ist Verlass
5
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
6
Religiöse Siedler im Westjordanland Im Namen Gottes