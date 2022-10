Oberbürgermeisterwahl in Cottbus : SPD schlägt AfD klar

Bei der Stichwahl für den Oberbürgermeister in Cottbus holt SPD-Kandidat Tobias Schick eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Sein Gegner von der AfD bleibt chancenlos.

COTTBUS dpa/taz | Bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus hat der SPD-Kandidat Tobias Schick klar gewonnen gegen den AfD-Bewerber Lars Schieske. Der 41-jährige Schick kam nach Angaben des Wahlleiters am Sonntag bei der Stichwahl nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Wahlgebiete auf eine satte Zwei-Drittel-Mehrheit. Er lag damit uneinholbar vor Schieske, der auf gut 32 Prozent kam. Schieske hatte Schick am Sonntagabend schon vor Ende der Auszählung zum wahrscheinlichen Gewinn gratuliert.

Die Wahl war mit Spannung erwartet worden, weil es dabei auch um die Frage geht, ob die AfD erstmals in Deutschland einen Oberbürgermeister stellt oder nicht.

Rund 79.000 Cottbuserinnen und Cottbuser waren zur Wahl aufgerufen. In der ersten Wahlrunde hatte Schick 31,8 Prozent geholt und Schieske 26,4 Prozent. Lagerübergreifend hatten daraufuhin CDU, Grüne, Linke und FDP Schick danach für die Stichwahl ihre Unterstützung zugesagt.

Der noch amtierende CDU-Oberbürgermeister Holger Kelch war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten. Sein Nachfolger beginnt sein Amt am 30. November. Die zweitgrößte Stadt Brandenburgs steht vor einem neuen Strukturwandel. Sie gilt nach Einschätzung des Verfassungsschutzes Brandenburg als Schwerpunkt des Rechtsextremismus im Land.