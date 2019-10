Rudolf Prinz zur Lippe, am 8. Januar 1937 in Berlin geboren, entstammt dem hochadeligen Haus Lippe. Vielfach begabt studierte er zunächst Jura und Volkswirtschaft in Göttingen und Heidelberg, promovierte sich in Neuerer Geschichte, um anschließend in Frankfurt Philosophie zu studieren, wo er sich bei Theodor W. Adorno habilitierte. Während seiner Zeit als Lektor im Propyläen-Verlag trat er mit auch seiner künstlerischen Arbeit an die Öffentlichkeit, er hatte erste Ausstellungen als Maler sowie Aufträge als Bühnenbildner.

Von 1971 bis 1976 lehrte zur Lippe in Frankfurt Philosophie, zuletzt auch Soziologie auf der Professur für Kulturtheorie. 1974 erfolgte der Ruf auf den Lehrstuhl für Ästhetik an der neu gegründeten Universität Oldenburg, wo er der taz als "Aristokrat, der in die plebejische Lernfabrik" sehr positiv auffiel. Dort forschte er, der in den 1960er Jahren auch einen Film über den als Erneuerer des Balletts gefeierten Maurice Bejart gedreht hatte, zur Körperlichkeit und Geometrisierung des Menschen, sowie seinem Sinnenbewußtsein.

Wie es der Titel seines 2010 erschienen Publikation zu einer „Philosophie des Wandels und der Bewegung“ unmissverständlich darlegte, wollte Rudolf zur Lippe „Das Denken zum Tanzen bringen“. Das passierte ganz sicher in der Konversation mit ihm und in der Auseinandersetzung mit seiner Kunst. Unvergessen, wie erhellend er beim zweiten internationalen Fez Gathering mit seinen Reflektionen zu „Art in the Time of Crisis“ den Diskurs eröffnete. In der Kunstaustellung, die das Symposium begleitete, erweiterte er diesen Diskurs gestisch mit seinen abstrakten Tuschwürfen.