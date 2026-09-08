Niedersachsens Verfassungstreue-Check Wohin der Rundblick auch blickt, erblickt er arme AfDler

Z u den 100 üblichen Methoden, die AfD als Opfer darzustellen, hat das niedersächsische Online-Politikmagazin „Rundblick“ nun die 101. hinzugefügt: Klaus Wallbaum findet nämlich, auch da, wo sie sich nicht als Opfer fühlen kann, ist sie Opfer, gerade weil sie nicht Opfer ist. Und zwar moniert der „Rundblick“-Chefredakteur, dass es seitens des Innenministeriums von Daniela Behrens (SPD) überhaupt Zweifel an der Verfassungstreue der hannoverschen Wahlamts-Kandidat*innen Jessica Schülke und Nicolas Lehrke, beide gesichert AfD, gegeben hatte.

Anders als vier AfD-Bewerber*innen in Wilhelmshaven, Ostfriesland, Lüneburg und Herzberg sind sie zwar zugelassen worden. Schülke will Oberbürgermeisterin werden, Lehrke Regionspräsident. Und sie stehen auch auf den jeweiligen Wahlzetteln, weil die Beweislage den mit den Fällen befassten ehrenamtlichen Prü­fe­r*in­nen zu dünn war. Sie haben, wie Schöffen im Schwurgericht, nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, was dran ist an der vom Ministerium vorgetragenen und begründeten Negativ-Prognose.

Dabei ist Schülke immerhin Landtagsabgeordnete und Nicolas Lehrke war bis vor vier Jahren Generalsekretär der sich radikalisierenden Niedersachsen-AfD. In beider Verhalten ist also „eine aktive inhaltliche Mitwirkung oder Mitgestaltung von Politik oder Programm“ der als rechtsextrem geltenden Partei zu erkennen. Das wird im „Leitfaden zur Prüfung der Verfassungstreue“ ausdrücklich als Kriterium benannt, um einen Verdacht zu begründen.

Im Artikel leugnet Wallbaum das. Dort tut er so, als ob es sich in den Fällen Schülke und Lehrke um „bloße Mitgliedschaften“ gehandelt hätte – und eben nicht um Mandats- oder Funktionsträger*innen. Auf Nachfrage der taz relativiert er das. Dass eine Funktion oder ein Mandat auszuüben tatsächlich einer Person zuzuordnende Verhaltensweisen sind, scheint er nicht kapieren zu wollen. Und ansonsten deutet er den Leitfaden so um, als würde er über diese Mitwirkung hinaus noch „eine spezielle Einzelfallprüfung“ verlangen.

 Vier AfD-Bewerber*innen waren zu den anstehenden Kommunalwahlen von Wahlausschüssen ausgeschlossen worden.

Klar, die muss es geben – aber eben durch die Wahlausschüsse, die über Zulassung oder Nichtzulassung entscheiden. Sonst bräuchte man sie ja nicht. Dass diese nun wiederum „von den Empfehlungen des Innenministeriums abgewichen sind“, benennt der „Rundblick“-Chef der taz als weiteren Widerspruch. Dabei ist doch genau das bei rechtsstaatlichen Einzelfallprüfungen zu erwarten: dass sie unterschiedlich ausgehen und nicht wie vom Führer oder der Ministerin befohlen. Nicht so für Wallbaum. Für ihn ist klar: Schülke und Lehrke sind Opfer einer willkürlichen Negativ-Einstufung geworden, weil die Wahlausschüsse diese verworfen haben. Und die ausgeschlossenen AfDler sind es, weil die jeweiligen Wahlausschüsse der Negativ-Einstufung gefolgt sind.

Hat er es einfach nicht kapiert? Dagegen spricht, dass der „Rundblick“-Chef dann ganz exklusiv den Vorsitzenden der niedersächsischen Landtags-AfD den Vorgang kommentieren lässt. Klaus Wichmann sehe in den Wahlausschuss-Regeln nämlich einen „handfesten Skandal“, zitiert ihn Wallbaum. Und lässt ihn dann auch das Schlusswort seines als „Analyse“ bezeichneten Beitrags sprechen.

Aber egal, wie energisch sich Wallbaum hier um einen Job im künftigen Propagandaministerium bewirbt, interessanter ist doch der anhaltende Zorn der AfD übers Prüfverfahren. Denn dass in Niedersachsen ein von Gerichten bislang nicht beanstandeter Weg gefunden wurde, ausgesprochene Feinde der Demokratie wenigstens vom Wahl­be­am­t*in­nen­tum auszuschließen, kann Rechts­ex­tre­mis­t*in­nen nicht schmecken. Könnte der Rechtsstaat also wirklich seine demokratische Verfasstheit schützen? Es scheint so. Und für alle, die das wollen, ist das eine gute Nachricht.

Das sind, zeigen die Demos in Göttingen und Osnabrück am Montag, am Mittwoch in Hannover, Lingen und Bleckede sowie am Freitag in Oldenburg, so wenige nicht. Und das immerhin ist tröstlich.