piwik no script img

Neues US-RegierungsportalTrump setzt seinen Namen über günstigere Medikamente

Der US-Präsident lanciert ein Regierungsportal, das Medikamente billiger anbietet. Dadurch sollen die Lebenshaltungskosten sinken. Ob das was bringt, ist fraglich.

Packungsschachteln der Abnehmmittel Ozempic und Wegovy
Bald direkt aus der Weißen-Haus-Apotheke beziehbar: Abnehmmittel Foto: Hollie Adams/reuters

afp/dpa | US-Präsident Donald Trump hat den Start eines nach ihm benannten Verkaufsportals für vergünstigte Medikamente bekannt gegeben. Auf der Website „TrumpRx“ seien „Dutzende der am häufigsten verwendeten verschreibungspflichtigen Medikamente für alle Verbraucher mit drastischen Rabatten erhältlich“, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Vorstellung des Regierungsportals im Weißen Haus.

Trump versucht angesichts einer drohenden Niederlage seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen im November, die Wut der US-Wähler über hohe Lebenshaltungskosten zu adressieren.

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly und der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk haben Trump zufolge eingewilligt, ihre beliebten, aber teuren Abnehmmittel über die Seite preisreduziert anzubieten. Novo Nordisks Ozempic soll demnach von über 1.000 Dollar (848 Euro) auf 199 Dollar pro Monat gesenkt werden, während Eli Lillys Wegovy von 1.300 Dollar auf 199 Dollar reduziert wird.

Auch Medikamente zur Fruchtbarkeitsbehandlung werden in dem Portal aufgeführt. „Wir werden mit diesen Kosten viele Trump-Babys haben“, sagte der TV-Mediziner und Leiter der Gesundheitsbehörde CMS, Mehmet Öz.

Dem Weißen Haus zufolge sind derzeit mehr als 40 preisreduzierte Medikamente im Portal „TrumpRx“ gelistet. Die Preise werden dem Portal zufolge nach den ersten zwei Monaten schrittweise steigen. Nutzer können nach dem gewünschten Medikament suchen, einen Gutschein ausdrucken und ihn in Apotheken vorzeigen, um das Produkt zum ermäßigten Preis zu kaufen.

Ob das Portal beim Sparen hilft, ist unklar

Die USA gelten bei vielen Medikamenten als einer der teuersten Märkte der Welt. Länder in Europa oder Asien verhandeln meist zentrale Höchstpreise und regulieren die Pharmaindustrie stärker. In den USA wird seit ängerem über die gestiegenen Lebenshaltungskosten diskutiert, die hohen Arzneimittelpreise sind dabei einer von vielen Aspekten. Trump sieht sich dabei mit der Kritik konfrontiert, er würde sich zu viel um außenpolitische Angelegenheiten kümmern und darüber die eigentlichen Sorgen der Menschen im Land vernachlässigen.

Der Republikaner will die Medikamentenpreise in den USA seit Längerem senken und setzt dafür auch auf Vereinbarungen mit Pharmakonzernen. Eine Reihe von ihnen hatte bereits angekündigt, Arzneien mit Rabatt über die Plattform anzubieten.

Wie viele Patienten durch die Nutzung des Portals tatsächlich Geld sparen werden, ist unklar. Eine Expertin sagte der New York Times, dass manche Patienten einen Preis fälschlich für günstig halten, aber am Ende finanziell schlechter dastehen könnten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Medikamente #Pharmaindustrie #Inflation #Europa
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Donald Trump schaut von einem Hubschrauber auf New York in der 1980er Jahren
Trump und das US-Fernsehen Eine perfekte Symbiose

In seinem Buch „Alle Scheinwerfer auf mich!“ untersucht „New York Times“-Journalist James Poniewozik den Aufstieg Trumps im Kabelfernsehen. Er fragt: Wer kontrolliert hier wen?

Von Nina Apin
Menschen stehen während einer Demonstration eng zusammen und halten rote Fahnen in die Höhe
Banken kündigen Konten Greift Donald Trump auch die deutsche Zivilgesellschaft an?

Die Rote Hilfe und die DKP verlieren ihre Konten, ohne dass die Finanzinstitute sagen, warum. Sie sind überzeugt, dass die US-Sanktionsliste dahintersteckt.

Von Anja Krüger und Leila van Rinsum
Eine Ärztin untersucht eine Schwangere
Krise der Entwicklungszusammenarbeit Senegal allein gelassen

Im Senegal spürt man, was die Auflösung von USAID bedeutet. Sie trifft die Marginalisierten, langfristig könnte das ganze Gesundheitssystem wanken.

Von Helena Kreiensiek
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
2
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?
3
Ende des Atomabkommens New Start „Nuklearwaffen für die EU wären konsequent dumm“
4
Vater von Maja T. nach dem Urteil „Ich wünsche mir, dass dieser Albtraum endlich aufhört“
5
Bundesbehörde darf nicht kündigen Gendern umschifft
6
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung