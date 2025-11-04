piwik no script img

Neues Medium in Österreich„Jetzt“ will Journalismus neu erfinden

Nach holpriger Kampagne ist das neue Medium „Jetzt“ mit 5.900 zahlenden Mitgliedern gestartet. Ob sich das Konzept durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Hatice Akyün
Jetzt-Chefredakteurin Hatice Akyün Foto: Thomas Bartilla/imago
Florian Bayer

Von

Florian Bayer aus Wien

Nach über einem Jahr Kampagne ist am Dienstag das neue österreichische Onlinemedium Jetzt gestartet. Auf der Website sowie in der App soll es einen morgendlichen Nachrichtenüberblick sowie ein bis zwei größere Texte geben. Die rund 5.900 „Mitglieder“, so heißen die Abonnenten, haben die Katze im Sack gekauft: Zu den inhaltlichen Schwerpunkten war bis zuletzt nichts bekannt.

An den Start ging Jetzt mit zwei Texten: Einer Recherche des Investigativjournalisten Christo Grozev über einen mutmaßlichen russischen Agenten, der eine österreichische Firma zur Aufbereitung von Trinkwasser ausspioniert haben soll. Und einer Abhandlung zur Frage: „Lohnt es sich, Kinder zu kriegen?“ Dienstagfrüh erschien zudem der erste „Morgenüberblick“, der über die wichtigsten Themen des Tages informieren soll.

Chefredakteurin Hatice Akyün, zuvor freie Journalistin und Tagesspiegel-Kolumnistin, sagt: „Wir wollen Orientierung bieten und ein sicherer medialer Hafen sein.“ Wichtig sei der Austausch mit der Community. Alle Texte werden außerdem vom jeweiligen Autor selbst vorgelesen. „Jetzt hat keine Chronistenpflicht, sondern will eigene Schwerpunkte setzen“, sagt Geschäftsführer Florian Novak, der bereits zwei Privat-Radiosender in Wien gegründet hat.

Das Modell ist erfolgserprobt: Erklärtes Vorbild ist das dänische Medium Zetland, das 2012 mit demselben Konzept gegründet wurde und mittlerweile über 50.000 Mitglieder hat. Als „Technologiepartner“ bezahlt Jetzt eine Art Franchisegebühr für den Österreich-Ableger der App. Bereits zum Start stehen alle Texte hinter einer Paywall – Kostenpunkt: 18 Euro pro Monat.

Österreich gilt als hoch konzentrierter und schwieriger Medienmarkt. Dies liegt an der Stärke altgedienter Medienhäuser wie ORF und Kronen Zeitung, aber auch an staatlichen Förderungen, die etablierte Player bevorzugen.

Zähe Mitgliedersuche

Auch die ersten Monate bei Jetzt waren holprig: Die Mitgliedersuche lief zäh, trotz Werbung, vieler Prominenter und wohlwollender Berichterstattung. Die Kampagne wäre beinahe gescheitert und musste verlängert werden. In der Eigenwerbung verstieg sich Jetzt zu fragwürdigen Methoden: In einem Video, das die App vorstellen sollte, wurde ein Text der US-Journalistin Anne Applebaum gezeigt – versehen mit dem Namen „Lukas Hofer“. Als Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer dies aufdeckte, reagierte die Redaktion patzig: „Hätte uns auffallen sollen. Bitte tun Sie aber nicht so, als hätte Jetzt ein Plagiat publiziert.“

Schwierig war auch die Suche nach einer Redaktionsspitze. Elisalex Henckel-Donnersmarck, zuvor Chefredakteurin des Wiener Magazins DATUM, stieg kurz vor dem geplanten Launch wieder aus. Der Start verzögerte sich, erst Ende September gab Jetzt die neue Chefredakteurin Akyün bekannt.

Die zwölfköpfige Redaktion sitzt im Wiener Funkhaus, wo bis vor wenigen Jahren die ORF-Radios Ö1 und FM4 ansässig waren – ein selbstbewusstes Statement. Kämpferisch auch Novaks Ansage zum Kampagnenstart: „Wenn es seriösen Journalismus nicht mehr gibt, muss man ihn neu erfinden.“

Laut eigenen Angaben bezieht Jetzt eine Förderung der Stadt Wien, auch anderen Förderungen zeigt sich Novak aufgeschlossen. Langfristig will sich das Medium ausschließlich über seine Mitglieder finanzieren. „Die Redaktion muss wachsen, um den Workload zu stemmen“, sagt Novak. Die knapp 6.000 Mitglieder zum Start seien bloß das Fundament dafür.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Online-Journalismus #Medien #Österreich #Journalismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Cover des Magazins konkret mit der Headline "Feuer frei!"
Linkes Magazin stellt Druckausgabe ein „Konkret“ gibt es bald nur noch digital

Nach 68 Jahren stellt das linke Magazin Konkret die Druckausgabe ein. Für Le­se­r*in­nen und freie Au­to­r*in­nen kommt der Schritt überraschend.

Von Peter Nowak
Schwarz-weiß-Foto von ganz vielen Herren, die Zeitung lesen
Zeitungskrise in Österreich Medien am Oasch

Die Inseratenpraxis und politische Abhängigkeiten stürzen österreichische Zeitungen in die Krise. Es drohen Insolvenz und Hunderte Stellenkürzungen.

Von Florian Bayer
Magazincover der österreichischen Zeitschrift Tagebuch. Eine Straße, ein Aoto ist zusehe, dass eine Schranke mit Deutschland -Farben passiert. Auf dem Kennzeichen steht: Die Linke
Medien in Österreich Das böse Geld

Die Zeitschrift „Tagebuch“ in Österreich finanziert sich vor allem aus Verkäufen, um unabhängig zu sein. Nach zwei Jahren wird aber das Geld knapp.

Von David Muschenich
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
3
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
4
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
5
Psychiater über Otrovertierte „Manche Leute gehen mit einem Alien-Gefühl durchs Leben“
6
Sozialstaat vs. Aufrüstung Wer Zeitenwende sagt, muss auch Mietendeckel sagen