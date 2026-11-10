Wer die Welt nicht versteht, kann immerhin Musik darüber machen. So wie die Wiener Band Endless Wellness das tut. In den Songs ihres neuen zweiten Albums „Domino Days“ erklären sie die Gegenwart zwar nicht, durchleben sie aber intensiv: mit trotzigem Gesang, Gitarrenhooklines zwischen Indiepop, Punk und Texten, die von Versäumnissen, Zeugnisflecken und einer Welt aus Plastik handeln.

Beim Sound von „Domino Days“ braucht man als Hörerin einen Moment, um sich zu sortieren, wird dann aber überzeugt. Zwischen dem Debüt „Was für ein Glück“ und seinem Nachfolger liegen zwei Jahre und viel Entwicklung.

Endless Wellness klingen nun selbstbewusster. Zwei der vier Bandmitglieder singen. Der stellenweise deklamatorische Gesang von Philipp Auer wirkt zunächst gewöhnungsbedürftig, beim Auftaktsong „Züge“ sticht dann eine pointierte Beobachtungsgabe hervor.

Endless Wellness Endless Wellness: „Domino Days“ (Buback/Indigo). Live: 25. 11. 2026 „Technikum“ München, 26. 11. 2026 „Dieselstraße“ Esslingen, 27. 11. 2026 „Gebäude 9“ Köln; wird fortgesetzt

Wie bei vielen deutschsprachigen Indiebands stellen sich mitunter Assoziationen an die frühen Tocotronic ein. Bei „Niemand darf uns sagen, was wir sollen“ erinnern Endless Wellness an den Gestus der Hamburger Schule, wo bekanntlich die Symbiose aus Trotz und Poesie in den 1990ern mehrheitsfähig wurde.

Trotziges Schreddern

„Zange, Stange, fassen, lassen, Nächte und Tage“, nach wenigen Songs lässt die Band Paar- und Kreuzreime hinter sich und gewinnt auch sprachlich an Eigenständigkeit. In „Züge“ schreddert die Gitarre von Adele Ischia rotzig. Ein schöner Gegensatz zum ausgeglicheneren Sound von „Platanen“, bei dem Bassistin Milena Klien erstmals den Gesang übernimmt. Violine und Vibrafon unterstreichen ihre ausgeglichene Stimme.

Bei allem klanglichen Zucker geht es textlich kritisch zu, wenn Klien singt, dass „das Internet keinen Arm hat, der mich halten kann in meiner Festung aus Plastik und Papier“. Melancholisch untermalt die Geigenmelodie das ermüdende Gefühl einer Generation, die sich mit emotionalem Fallenlassen schwertut. Vielleicht ist das Internet schuld. Vielleicht die Boomer.

Melodisch vielschichtig bieten Endless Wellness ein Kaleidoskop gegenwärtiger Popstile. Wenn Auer Zeilen wie „In feuchten Händen hielt ich mein Zeugnis/Das Protokoll der Versäumnis“ dazu mit einem Hauch zu viel Theatralik vorträgt, spielt er hörbar mit seiner Stimme. Auch sein bissiger Humor schiebt die Songs an.

Im Titelsong „Domino Days“ atmet Sänger Philipp Auer endlich durch. Statt seiner sonst trotzigen Stimme murmelt er nur ins Mikrofon und legt die operettenhafte Attitüde ab. Dazu spielt ein minimalistisches Schlagzeug, schlicht, aber effektiv. Besonders mitreißend ist „Nie mehr sicher“, das rhythmisch Gesellschafts- und Allerweltskritik mit Esprit mischt.

Überlastete Gesellschaft

Kontrastreich und punkig geht’s weiter. Wenn Klien singt, schafft Ischias Gitarre Platz, laut sägend im Viervierteltakt. „Ambiguitätstoleranz“ kreischt die Bassistin – ironischerweise bezeichnet der Begriff die Fähigkeit, Ungewissheit auszuhalten, ohne ungehalten oder von Sorgen überrollt zu werden. „Domino Days“ von Endless Wellness ist ein Album gegen kollektive Unsicherheit und Überlastung, das Gegensätze, Widersprüche und gesellschaftliche Fliehkräfte zu Kernthemen macht und zugleich die Hand zur Flucht aus der modernen Tristesse reicht.

Das liegt an der inhaltlichen Bandbreite, am Humor, am Trotz, der Trauer und Wut über eine Welt am Abgrund in amüsante Songtexte verwandelt. Und an durchaus unerwarteten Brüchen, wenn etwa in „Die Katze“ eine repetitive Gitarre abrupt verstummt und stattdessen ein von Adele Ischia gespieltes Klavier dazwischenfunkt, als säße man in einem Saloon.

Das Intro von „Happy and you know it“ klingt, als leite es szenisch in einen Film. Textlich wird mit Egozentrik abgerechnet, während Ischias Klavier die Melancholie zum Spazierengang einlädt und sich das Schlagzeug jazziger Rhythmen bedient. Selbst das Outro überrascht, indem der Song in Pixies-Gefilde abbiegt.

Unprätentiös und sinnreich

Leicht depressiv, cool und gegensätzlich, sodass man es nicht kommen sieht. Das Erwartbare macht Musik vielleicht manchmal langweilig, dafür aber auch leicht verdaulich. Endless Wellness schaffen es, Unvorhersehbarkeit konsumierbar zu machen. Ein Talent, das der Steigerung ihres Bekanntheitsgrades zuträglich ist.

Anklänge an die frühen Tocotronic und andere rebellische Pop-Werke über die Unerträglichkeiten der Welt und jugendliche Wut über kleinbürgerliches Allerlei sind nicht zu leugnen. „Domino Days“ kommt textlich nicht ganz so raffiniert rüber, dafür aufgeweckt, unprätentiös und sinnreich.

Das Album schließt mit „So allein sollen wir nie wieder sein“. Vielleicht schaffen es die Protagonisten der Songs also doch, sich auf das emotionale Wagnis einzulassen. Eine stellenweise sperrige, dabei aber tröstlich nachdenkliche Gegenwartsdiagnose.