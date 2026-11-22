Ein bisschen Lokalpatriotismus gehört zum „Tatort“ dazu: Auch wenn ich Südhessen seit gut 20 Jahren verlassen habe, löst ein Kameraschwenk über Frankfurter Bankentürme ein wohliges Heimatgefühl bei mir aus.

Seit letztes Jahr allerdings Melika Foroutan und Edin Hasanović als Maryam Azadi und Hamza Kulina den 069er-„Tatort“ übernommen haben, kommt ein anderes Gefühl dazu: sich verstanden fühlen.

Weder sind die beiden die ersten postmigrantischen Schau­spie­le­r:in­nen im „Tatort“ noch sind ihre Figuren die ersten postmigrantischen Ermittler:innen. Und trotzdem ist da etwas anders bei ihren Frankfurter Geschichten, sie zeigen keine Draufsicht auf vielfältiges Leben in Deutschland, sondern eine Innensicht.

Für die man übrigens, wie das Autoren- und Regieteam (Buch: Constantin Lieb, Andreas Prochaska, Vorlage: Markus Busch, Regie: Andreas Prochaska) hinter „4 Finger“ zeigt, gar nicht unbedingt aus der Community kommen muss. Es reichen auch ein Wissen um jüngere deutsche Geschichte, ehrliches Interesse und Empathie, die die Nöte von migrantisierten Communitys nicht als das Andere begreift, sondern als dazugehörig.

Mykonos-Attentat 1992

Und vielleicht auch, dass man seine Schauspieler:innen, wie hier die auch für die iranische Diaspora politische aktive Melika Foroutan, als Ide­en­ge­be­r:in­nen ernst nimmt.

Der vierte Fall des Duos greift nämlich das schon im ersten Film der Reihe angeteaserte Geheimnis der Figur Azadi auf und spinnt daraus eine fiktive Geschichte, die stark vom Mykonos-Attentat 1992 in Berlin inspiriert ist.

Damals starben kurdisch-iranische Exilpolitiker bei einem mutmaßlich vom iranischen Geheimdienst in Auftrag gegebenen Anschlag auf ein griechisches Lokal. Bis heute liegen viele Aspekte des Falls im Dunklen, verurteilte Attentäter wurden vorzeitig freigelassen und abgeschoben.

Und bis heute scheint es, als ob dieser Fall kaum als Teil der politischen Geschichte Deutschlands gesehen wird, wie die Autorin Maryam Aras in ihrem Buch „Dinosaurierkind“ schreibt, obwohl er sich mitten in Deutschland abgespielt hat, obwohl deutsche Polizei und Politik darin verwickelt waren.

Die reale Paranoia migrantischer und postmigrantischer Oppositioneller in Deutschland, die Sorge vor dem langen Arm vieler autoritärer Regime, greift dieser „Tatort„mit den Mitteln des Thrillers auf, verlegt die Geschichte nach Frankfurt und spinnt sie beklemmend dicht weiter.

Und schafft es damit vielleicht sogar zu zeigen, dass die Nöte der vermeintlich „Anderen“ immer auch die eigenen sein werden.