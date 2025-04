Dystopie hat im Jahr 2011 mehr Spaß gemacht. Damals, als die erste Staffel der britischen Serie „Black Mirror“ erschien, glich die Realität noch nicht allzu sehr dem, was in der Serie verarbeitet wird – so mag es nun zumindest mit einigen Jahren Distanz wirken.

Denn Gehirnchips sind kein in der fernen Zukunft liegendes Horrorszenario, sondern mit Musks Neuralink so gut wie hier. Mil­lionen von hochsensiblen Gendaten können einfach so geleakt werden. Und von künstlicher Intelligenz generierte Gesprächspartner sind nicht mehr Fiktion – ganz echte Menschen verlieben sich bereits in sie. Und weil die Realität düsterer wird, tut „Black Mirror“ dies auch.

Die mittlerweile siebte Staffel der Erfolgsserie beginnt mit einem Hirntumor. Der wächst in Amandas (Rashida Jones) Schädel, weswegen sie, um zu überleben, ein synthetisches Duplikat des abgestorbenen Hirngewebes eingepflanzt bekommt. Damit es funktioniert, muss sie ein monatliches Abo an den Betreiber Rivermind bezahlen.

Meint Netflix sich selbst?

Die 300 Dollar können sie und ihr Ehemann Mike (Chris O’Dowd) sich kaum leisten, doch ihre Liebe und ihr Kinderwunsch ist groß und die Alternative ist nun mal der Tod. Als sie bald beginnt, unwissentlich Werbung in gewöhnliche Gespräche einzubauen, merken Mike und Amanda, dass etwas nicht stimmt. Rivermind, so eine Beraterin (Tracee Ellis Ross), habe ein werbefreies Upgrade gelauncht – Rivermind Plus, 800 Euro mehr.

Ob sich Netflix selbst meint mit dieser Unternehmensgier? Zwar schwebt noch niemand in Lebensgefahr, wenn man ihm den Netflix-Zugang nimmt, jedoch hat die Plattform genau wie Rivermind ihre Preise immer wieder erhöht. Seit Netflix das Streamingangebot begonnen hat, haben sich die Preise mindestens verdoppelt, bei einem Premium-Abo ohne Werbung ist es fast der dreifache Preis.

„Black Mirror“, siebte Staffel, sechs Folgen, Netflix