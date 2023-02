Nancy Faeser beim Hessengipfel der SPD : Von Kampfliedern und Ritterrüstungen

Nach 24 Jahren CDU-Herrschaft will Faeser die hessischen Sozis an die Macht bringen. Beim Parteigipfel gab sie sich siegessicher.

FRIEDEWALD taz | So gut war die Stimmung bei den hessischen Sozialdemokraten lange nicht mehr. Zwei Stunden nach Mitternacht war aus der Bar des Nobelhotels „Prinz von Hessen“ Arbeiter-Kampflieder zu hören. Zuvor hatten die Gremien auf dem traditionellen „Hessengipfel“ die SPD-Landesvorsitzende, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, einstimmig zur Spitzenkandidatin für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober nominiert.

Nach 24 Jahren auf den harten Oppositionsbänken des Landtags soll „Nancy“ die CDU aus der Staatskanzlei am Wiesbadener Kochplatz vertreiben. Mit stehenden Ovationen, Blumensträußen und Umarmungen dankten Delegierte aus dem ganzen Bundesland Faeser für die Bereitschaft, auch künftig als Bundesinnenministerin auf der Berliner Bühne Flagge zu zeigen – und gleichzeitig in Hessen für einen Neuanfang zu kämpfen.

Noch vor ihrem Aufbruch in die hessische Provinz hatte sich Faeser in Berlin am Nachmittag erklärt. Dass sie antreten würde, kam nicht überraschend. Die euphorische Stimmung, mit der der traditionell durch Flügelkämpfe geschwächte Landesverband diese Bewerbung aufnahm, hingegen schon. Beim Absacker in der Bar intonierte denn auch der harte Kern der Delegierten noch Stunden nach dem Sitzungsmarathon textsicher Kampflieder der Arbeiterbewegung.

Die künftige Doppelrolle einer wahlkämpfenden Ministerin, die KritikerInnen von CDU, AfD und Ampelkoalition problematisiert hatten, sehen ihre GenossInnen als Chance. „Die Kritik zeigt: Auch die politische Konkurrenz nimmt Nancys Kandidatur in Hessen ernst“, so der Tenor der nächtlichen Sause.

Altbekanntes im Rittersaal

Im „Rittersaal“ des landgräflichen Schlosses hatte Faeser zuvor wiederholt, was sie bereits in Berlin erklärt hatte. „Nach 25 Jahren CDU braucht Hessen frischen Wind. Hier anzutreten ist mir Herzenssache!“ Als Themen nannte sie alte SPD-Inhalte und Allgemeinplätze: Gute Arbeit, gerechte Löhne, eine konsequente Klimapolitik und die soziale Gerechtigkeit. „Ich habe Politik nie nur vom Schreibtisch gemacht“, an ihrem Politikstil werde sich auch nichts ändern.

Für die Krönungsmesse im Schlosshotel hatte Faeser prominente Genossinnen eingeladen: Malu Dreyer, seit zehn Jahren Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, und Anke Rehlinger, die bei der Landtagswahl im Saarland vor einem Jahr trotz des holprigen Starts der Berliner Ampelregierung eine absolute Mehrheit für die SPD erreicht hatte. „Seit 1999 hat die CDU das Saarland regiert, jetzt nicht mehr!“, sagte die Saar-Ministerpräsidentin.

Als Wirtschaftsministerin einer großen Koalition habe Rehlinger ebenfalls aus einem Amt für ihr jetziges kandidiert. Die Kritik an der vermeintlichen Doppelrolle einer wahlkämpfenden Innenministerin wies sie zurück: „Diese aufgeregte Debatte darf nicht den Blick auf die Themen verstellen“, riet sie den hessischen GenossInnen.

Dreyer beglückwünschte die hessische SPD, „meine zweite Familie“, zu einer „idealen Kandidatin mit einem klaren Kompass“. Sie wünschte Faeser Erfolg, obwohl mit ihrer Wahl zur Ministerpräsidentin eine kompetente Innenministerin verloren gehe. Auch Dreyer habe bei ihren Wahlkämpfen stets beiden Rollen gerecht werden müssen – die der Regierungschefin und der Wahlkämpferin. „Sie hat die Kraft, noch einen draufzulegen“, attestierte Dreyer Faeser, die sie im Herbst in der Riege der bisher vier SPD-Ministerpräsidentinnen aufnehmen möchte.