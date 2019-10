Nachruf auf den SPD-Politiker Eppler

Erhard ist im Garten

Erhard Eppler brauchte kein Amt, um zu wirken. Der SPD gegenüber, war er loyal, immer. Nachruf auf einen der letzten Parteiintellekuellen.

In der Geschichte der Bundesrepublik sind nur zwei MinisterInnen zurückgetreten weil sie die Politik der Regierung nicht mehr vertreten wollten. Sabine Leutheusser-Schnarrenberg 1996 aus Protest gegen den Großen Lauschangriff – und 1974 Erhard Eppler als Entwicklungshilfeminister. Helmut Schmidt war Kanzler geworden und hielt Entwicklungshilfe für ein Nebenweg deutscher Interessenspolitik, die nicht viel kosten durfte.

Eppler war 1970 nur widerwillig und zufällig Entwicklungshilfeminister geworden. Weil er genau hinschaute und über einen scharfen analytischen Verstand verfügte, begriff er, dass die Idee, die Dritte Welt in die Erste zu verwandeln, scheitern musste. Und dass die Vision, den gesamten Globus zu industrialisieren, zum ökologischen Kollaps führen musste. Er sah die die Kosten des Fortschritts. Der Rücktritt 1974 trug ihm das Image ein, Moralist zu sein. Das Bild wurde er nie los. Es störte ihn. Es war unscharf, eigentlich falsch.

Jene bei Linken anzutreffenden Form von Moral, die Verwirrungen der Wirklichkeit zu meiden und sich im Rechthaben einzurichten, war ihm fremd. Kritik ohne Verbindlichkeit, Gesinnung ohne Verantwortung interessierte er ihn nicht. Eppler war ein Parteiintellektueller, im Zweifel mit Betonung auf den ersten beiden Silben. Kein Moralist, eher ein Realist mit moralischem Koordinatensystem.

Er war die Gegenfigur zu Helmut Schmidt, dem Macher, der Zweifel für Schwäche, Fortschritt für selbstverständlich und Ökologie für einen Spleen gelangweilten Mittelschichtsgattinen hielt. Eppler, der grüne Soze, der gegen Nachrüstung und Atomkraftwerke war, verlor die meisten machtpolitischen Auseinandersetzungen in der SPD. Eigentlich alle. Er scheiterte als Landeschef, und sammelte bei Wahlen Niederlagen.

Spannung zwischen Intellekt und Partei

Doch seine Loyalität zur SPD war unerschütterlich. Sie resultierte scheinbar paradoxerweise daraus, dass er als Fremder in den 50er Jahren in die SPD gekommen war. Die war damals noch eine proletarisch-kleinbürgerliche Milieupartei, die nach Schweiß, Schloten und Frühschoppen roch. Eppler, Kirchenmann und liberaler Sohn eines Oberstudiendirektors, sagte im Rückblick. „Ich roch etwas nach Sakristei“. Die Figur Eppler ist nur aus der produktiven Spannung zwischen dem bürgerlichen Intellektuellen und der Partei zu begreifen. Der Intellektuelle und die Masse, das ist eine Erzählung aus dem 20. Jahrhundert, aus einer Zeit, bevor sich die kollektiven Wir-Gesellschaften auflösten und in individualisierte Ich- Gesellschaften verwandelten.

Man muss nicht sonderlich klug sein, um zu erkennen, dass Eppler meist klüger war als seine Partei – vor allem früher. Er witterte schon 1971, dass Ökologie das Thema werden musste. Ähnliches galt auch für DDR und Realsozialismus. Er hatte Mitte der 80er Jahre das SED-SPD-Papier mitverfasst, das Konservative als Gipfel des „Wandel durch Anbiederung“ (Volker Rühe) hassten, ein Symbol für die Nähe vom SPD und SED. Am 17. Juni 1989 hielt der SPD-Linke Eppler, gegen den entschiedenen Widerstand der Union, die offizielle Rede zum Tag der deutschen Einheit. Sie war eine Sensation an realistischer Klarsicht. Eppler skizzierte präzise die desolate Lage in der DDR. Die Frage sei nicht mehr mehr ob, nur noch wann das SED-Regime zusammenbricht. Ohne Mauer aber werde die Frage der deutschen Einheit auf die Tagesordnung kommen.

Selten sind im Bundestag so prophetische Worte gesprochen worden. Eppler verfügte nicht nur über gute Kontakte zur SED, deren Krise er sah, sondern auch zur Kirche, in der sich die Protestbewegung zu versammeln begann. Er sah kühl die Logik der Lage: Falls die DDR-Bevölkerung die Einheit wolle, könne der Westen sie nicht verweigern.

Die deutsche Einheit war im Sommer 1989 in der SPD und der westdeutschen Linken so attraktiv wie Kopfschmerzen. Eppler war mal wieder früher klug, – doch das Sagen in der SPD hatten andere, Egon Bahr und Oskar Lafontaine, die die Einheit skeptisch sahen. „Ich hatte eine Nase dafür, was kommt. Dafür war ich ein schlechter Taktiker“ sagte er später.

Atomkrieg, ökologisches Desaster oder Zeitenwende

2003 hat er für die Agenda 2010 votiert. Dass der Moralist Eppler den Schmidt-Nachfolger Schröder stützte, war auf dem SPD Parteitag wichtig, vielleicht hat es Rot-Grün damals sogar gerettet. Dass die Agenda ein Fehler war, dass Schröder damit eine sinnstiftende Erzählung zerstörte ohne eine neue zu erfinden, konnte er auch später nicht erkennen. Die Loyalität zur SPD war größer. Eppler meldete energischen, fundamentalen Dissens nur an, wenn es um Existentielles wie Atomkrieg, das ökologische Desaster oder eine Zeitenwende wie 1989 ging – nicht bei Sozialpolitik.

Wenn die taz ihn zu Hause in Schwäbisch Hall anrief, wegen eines Interviews oder um zu hören was er meinte, war immer seine Frau am Telefon. Erhard ist im Garten, sagte sie meist. Dann musste man ein paar Minuten warten, ehe er am Telefon nüchtern und in einer Sprache ohne jede technokratische Floskel, das Faktische in größere Zusammenhänge einordnete.

Vor ein paar Jahren habe ich ihn in Schwäbisch Hall besucht. Er war im Garten und glücklich dort mit 86 Jahren noch arbeiten zu können. Zu mittag gab es Suppe – mit Gemüse aus dem Garten. Wir redeten über die SPD, in die er 1956 eingetreten war, die so viel Vergangenheit hatte und so wenig Zukunft zu haben schien. Er sah das anders. Wenn es die SPD nicht gäbe, sagt er zum Abschied, dann müsste man sie heute gründen.