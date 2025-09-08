Nachruf auf Ruth Weiss: Sie nannten sie „Ruth Weiss-heit“
Die jüdischstämmige Schriftstellerin und südafrikanische Menschenrechtsaktivistin Ruth Weiss ist im Alter von 101 Jahren gestorben.
Ruth Weiss strahlte Humor, Lebensweisheit und eine herzliche Zugewandtheit aus, manche nannten sie deshalb auch „Ruth Weiss-heit“. Noch mit hundert Jahren wirkte sie lebendiger als viele Jüngere. Vor Kurzem 101 geworden, starb die jüdische Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin am vergangenen Freitag in ihrer Wahlheimat Dänemark. Sie hinterließ dort ihren Sohn mit dessen Familie sowie etwa 80 Bücher: autobiografische Werke, mehrere Bände über jüdische Geschichte sowie Kinderbücher, Romane und Krimis mit der Hauptperson „Miss Moore“.
Ruth Weiss wurde 1924 in eine jüdische Familie im bayrischen Fürth hineingeboren und musste deshalb 1936 mit ihrer Familie nach Südafrika fliehen. Dort schrieb sie als Wirtschaftsjournalistin für britische und südafrikanische Zeitungen und erhob ihre Stimme gegen Rassismus und Diskriminierung.
Deshalb wurde sie ausgewiesen, zuerst aus Südafrika, dann 1968 aus dem damaligen Rhodesien. Danach lebte sie in London, Köln und Münster. In ihrem letzten, erst vor Kurzem erschienenen Buch „Erinnern heißt Handeln – Mein Jahrhundertleben für Demokratie und Menschlichkeit“ schreibt sie: Die beiden Erfahrungen in Nazideutschland und im rassistischen Südafrika „ergänzten und verstärkten sich gegenseitig und brachten mich zu einer konsequenten Haltung gegenüber jeglicher Art von Ausgrenzung. Mein Handeln war das Schreiben, meine Waffe war die Feder, oder besser gesagt: die Schreibmaschine. Als Journalistin wollte ich die Ungerechtigkeit bekämpfen, Missstände aufdecken, Fakten für sich sprechen lassen.“ Im südlichen Afrika hatte sie so das Vertrauen der Befreiungsbewegungen gewonnen und eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung einer Verhandlungslösung mit dem Apartheidregime gespielt.
In Deutschland hielt sie als Zeitzeugin der Nazizeit und Autorin des Buches „Meine Schwester Sara“ in Hunderten von Schulen Lesungen ab und motivierte junge Menschen, wachsam zu sein gegenüber den Gefahren von Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus. Auch zum Israel-Palästina-Konflikt erhob sie ihre Stimme.
7. Oktober und Krieg in Gaza
In „Erinnern heißt Handeln“ schrieb sie: „Beide Völker, das jüdische wie das arabisch-palästinensische, haben das Recht, in Palästina zu leben! Und so sehr ich den abscheulichen, durch nichts zu rechtfertigenden Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023 verurteile und seine jüdischen Opfer beklage und betrauere, so sehr beklage und betrauere ich auch das Leid und den Tod der vielen unschuldigen zivilen Opfer von Israels Krieg im Gazastreifen, vor allem der vielen Kinder. Der Hass, der durch jedes weitere Todesopfer immer weiter wächst, wird die Tragödie für beide Völker nur noch weiter verlängern.“ Sie habe jedoch die Hoffnung, dass der Konflikt ähnlich wie in Südafrika beigelegt werden könne.
Ruth Weiss wurde 2005 für den Friedensnobelpreis nominiert, 2023 verlieh ihr der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa den höchsten Nationalorden Südafrikas. In Aschaffenburg wurde eine Realschule nach ihr benannt. Und 2024 erhielt sie das Große Bundesverdienstkreuz. Aus ihrem riesigen Freundeskreis entstand die „Ruth Weiss Gesellschaft“. „Wir verneigen uns in Liebe und Dankbarkeit vor diesem großen Menschen“, schrieb der Vereinsvorstand zu ihrem Tod.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Gespräch mit einem Polizisten
„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“
Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie
Relativ unlustig
Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker
Die Boris-Palmer-Show
Prozess gegen Flüchtlingshelfer
Hilfe als Straftat?
Höhere Bemessungsgrenzen
Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen
Wir Boomer
Menno, habt Ihr’s gut!