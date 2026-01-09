G8-Gipfel Heiligendamm. Die Polizei hat in Rostock eine Demonstration eingekesselt. Plötzlich erscheint ein alter großer Lastwagen an einer Kreuzung in der Nähe, mehr als 1.000 Menschen im Schlepptau. Die bayerische Spezialeinheit USK will das Gefährt und die unangemeldete Demo stoppen, doch der Lastwagen fährt rumpelnd über eine Verkehrsinsel – und dann setzt laut wummernd der Bass ein.

Der Laster steuert weiter in Richtung des Kessels, im Chaos des Moments gelingt es der festgesetzten Demo, sich zu befreien. Hunderte Menschen stürmen dem Laster entgegen. Die Demos vereinen sich, es entsteht eine spontane, euphorische Straßenparty.

Hinten auf der Pritsche des Lastwagens zwischen den großen schwarzen Boxen steht an den Plattentellern ein dünner Mann mit blonden zotteligen Dreadlocks und feinwandiger Brille: Martin Wulf, den viele nur als DJ Por.No kennen.

Kurz vor Silvester ist Por.No im Alter von nur 61 Jahren gestorben.

Weder Entourage noch Allüren

Por.No war nicht gerade das, was man landläufig eine Rampensau nennt. Das ist erstaunlich, stand er doch Tausende Male als DJ an den Plattentellern – ob nun auf illegalen Raves im Berliner Umland, auf Geburtstagen, in Clubs, bei Protesten gegen Nazis, Mietenwahnsinn und die A 100 – oder auf der großen weltbekannten Turmbühne auf dem Fusion-Gelände in Lärz.

Martin war ein Garant für kickende, tanzbare Techno-Sets und ausflippende Tanzflächen. Er hatte ein besonderes Gespür für die jeweilige Situation und Stimmung, konnte dabei Stile und Genres mixen, die sich sonst keiner traute zusammenzubringen. Seine Musik inspirierte und begeisterte Generationen von Raver:innen. In Nachtleben-Foren fragten die Leute immer: „Wann spielt eigentlich Por.No?“

 Er war nicht darauf aus, bekannt zu werden, dafür war er viel zu bescheiden

Doch Fame und Glanz des DJ-Daseins waren nicht Martins Ding, er hatte weder Entourage noch Allüren, dafür war er zu sehr Punk und Nerd. Martin fehlte jede Arroganz, nie war er von sich eingenommen. Er war nicht darauf aus, bekannt zu werden, dafür war er viel zu bescheiden.

Es ging ihm um die Sache. Genau deswegen war er eine Legende des Berliner Nachtlebens, hätte diese Zuschreibung aber vehement, vermutlich sogar wütend abgelehnt.

Um Geld ging es ihm nie

Der nach Außen oft wortkarg erscheinende Martin war einer von denen, die vor allem auch im Hintergrund wirkten. Er war sich nie zu schade für die Drecksarbeit und deshalb eine Stütze jeder Gruppe oder Struktur, die das Glück hatte, dass er Teil von ihr war.

Er hatte ein großes Herz. Und das schlug am rechten Fleck. Fehlte ein Generator für eine illegale Party, dann schleppte er das alte gelbe stinkende Ungetüm heran. Musste irgendwo etwas verkabelt werden, war Martin zur Stelle. Fiel eine Bassbox aus, hatte er den Lötkolben dabei. Er baute Zelte auf Festivals auf, brachte mit seiner alten Feuerwehr Equipment aller Art mit. Um Geld ging es ihm nie.

Do it yourself war für ihn nicht nur ein Schlagwort, sondern Lebenselixier. Der friedliebende Idealist mit den Dreads und den schon seit Jahren weißen Bartstoppeln war immer am Start, wenn jemand eine Aktion anzettelte, die mit Bass und Musik zu tun hatte. War Por.No dabei, konnte es nur gut werden.

Fehlte noch ein DJ, dann legte er halt auf. Für Subkultur und Subversion sagte er bezahlte Gigs ab, um dann an der Ostsee für eine Handvoll Freun­d:in­nen am Strand zu spielen.

Mit dieser Einstellung konnte er nie wirklich von seiner Musik leben, arbeitete für den Lebensunterhalt zusätzlich im Berliner Hostel Sunflower. Später war er zudem im Club Sisyphos tätig oder zwischendurch als Bühnenmanager auf Festivals wie der Fusion.

Punk statt Backstage

Er spiegelte zeitlebens das wider, was die Technokultur vor ihrer Kommerzialisierung ausmachte und was viele heute vermissen: Underground, Punk, Protest und Party.

 Punk eben, kein Glitzer, kein Backstage, keine Privilegien. Radikal und geradlinig. So wie Martin selbst

Kein Wunder, dass Martin einer der treibenden Kräfte von Berlins dienstältestem illegalen Clubs war, einem Laden, dessen Namen und Ort man nicht verraten sollte und in dem bis heute die schlichte Türpolitik gilt: Wenn voll ist, ist voll. Punk eben, kein Glitzer, kein Backstage, keine Privilegien. Radikal und geradlinig. So wie Martin selbst.

Der war ein glühender Vertreter des Raves: „Der Dancefloor ist kein Laberfloor“ war sein geflügeltes Wort, ebenso wie seine Aufforderung „Tanzt endlich!“ wenn auf einer Party die Meute schon zu müde war – und dann tatsächlich noch einmal weitertanzte. War es irgendwo zu kuschelig oder esoterisch, sprach er gern von „Hippiekacke“. Raven war für ihn nicht nur zart, sondern auch ein bisschen hart.

Von den Blue Mountains nach Berlin

Aufgewachsen war Martin in den australischen Blue Mountains in der Nähe von Sydney. Als er 16 war, starb sein Vater. Nach der Schule arbeitete Martin erst als Elektriker und studierte dann zwei Jahre Fotografie in Brisbane. 1997 zog er mit ein paar Schallplatten im Gepäck und der Idee, Musik zu machen, in das turbulente Nachwende-Berlin. Nach Australien wollte er nie zurück, Berlin wurde sein Zuhause.

Von der Fotografie wendete er sich in Berlin immer mehr der Musik zu. Por.No war in den frühen 2000ern der selbsternannte „Love Cook“ im Kunsthaus Acud, wo er Nachwuchs-DJs eine Plattform gab. Um diese Zeit fing er auch an selbst aufzulegen, erst Goa und Psy Trance, später dann Minimal und Techno.

Er kaufte und baute sich ein Soundsystem, das er über die Jahre beständig erweiterte. Diese Anlage stellte er heute berühmten Partycrews wie der Bar25 und den Bachstelzen zur Verfügung.

Mit dem „Lisa Simpsons Dream Kollektiv“ veranstaltete Martin selbst unzählige nicht-kommerzielle und unangemeldete Partys. Er unterstützte über fast drei Jahrzehnte als Soundtechniker und technischer Allrounder Underground-Festivals und Raves und engagierte sich seit dem G8-Gipfel im Umfeld der Hedonistischen Internationale bei deren Protesten und Kongressen.

Nebelkanonen und beheizte Badewannen

Er liebte das Experiment: Mit Freunden baute er zuletzt eine bassgesteuerte Nebelkanone, die Vortex-Rauchringe schießen kann. Er träumte von einem begehbaren Theremin-Instrument für Festivals, mit dem die Be­su­che­r:in­nen ohne Berührung Töne spielen können.

Im Gegensatz zu vielen Altersgenossen wurde der von manchmal als mürrisch wahrgenommene Martin mit dem Alter immer weicher, offener und aufgeschlossener. Redete er, war er scharfsinnig und witzig zugleich. Verwöhnen konnte man Martin nicht nur, wenn man zu seiner Musik tanzte, sondern auch mit gutem Milchkaffee, Schokolade und heißen feuerbetriebenen Badewannen, die er auf Festivals sehr liebte.

Mit Martin geht ein geliebter Mensch und unbesungener Held des Berliner Undergrounds. Er hinterlässt gleich zwei traurige Familien: Seine Familie in Australien und die große Techno-Familie in Berlin.