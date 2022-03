Nachrichten in der Coronapandemie : Inzidenz klettert auf 1.607

Die Coronazahlen in Deutschland steigen weiter. Die FDP-verteidigt die geplante Lockerung. Biontech und Pfizer beantragen US-Zulassung für zweite Booster-Impfung.

Mehr als 262.000 Neuinfektionen

Die Coronazahlen in Deutschland steigen weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 262.593 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei fast 17,7 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1607,1 von 1585,4 am Vortag und markiert erneut einen Höchstwert. 269 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 126.142. (rtr)

FDP-Fraktionschef Dürr verteidigt geplante Lockerung

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die geplante Lockerung des Infektionsschutzgesetzes trotz der wieder stark steigenden Infektionszahlen verteidigt. Es drohe keine Überlastung des Gesundheitssystems, sagt er in der ARD. Man müsse deshalb die Verhältnismäßigkeit bei den Coronamaßnahmen wahren und Einschränkungen zurücknehmen. Auch alle anderen europäischen Länder würden den Weg gehen, Coronaschutzmaßnahmen abzuschaffen. Deutschland solle keinen Sonderweg gehen, sagt Dürr zu Forderungen der Koalitionspartner SPD und Grüne, etwa die Maskenpflicht in Innenräumen wie in Geschäften beizubehalten. (rtr)

US-Notfallzulassung für zweite Booster-Impfung beantragt

Biontech und Pfizer haben in den USA eine Notfallzulassung für eine zweite Booster-Impfung mit ihrem gemeinsamen Vakzin beantragt. Sie soll für Patienten ab einem Alter von 65 Jahren gelten, die bereits mit einem der zugelassenen Impfstoffe geboostert sind, wie die Firmen mitteilten. Der Zulassungsantrag stütze sich auf Daten aus Israel, die während der Omikronwelle erhoben wurden und erhöhte Immunantworten bei weniger Infektionen und schweren Erkrankungen zeigten, erklärten die Unternehmen. (rtr)

Japan will offenbar alle Einschränkungen aufheben

Japans Regierung will offenbar alle Einschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie aufheben, die derzeit in Tokio und 17 weiteren der insgesamt 47 Präfekturen des Landes gelten. Ministerpräsident Fumio Kishida werde dies voraussichtlich im Laufe des Tages bekanntgeben, melden mehrere japanische Medien. Die Aufhebung sei für den 21. März geplant. Es gehe dabei unter anderem um eine Ende der begrenzten Öffnungszeiten für Lokale und andere Geschäfte. Auch sei im Gespräch, ab April täglich bis zu 10.000 Menschen wieder in Japan einreisen zu lassen. Derzeit liegt die Obergrenze bei 7000. Grund für die Lockerungen sei ein Abebben der Omikronwelle. (rtr)