live Nachrichten im Nahost-Krieg: Israelischer Minister: „Gaza brennt“
Die Israelische Armee hat die Bodenoffensive in Gaza begonnen. Augenzeugen berichten von Bombardierungen. Angehörige fürchten um das Leben der Geiseln.
Das israelische Militär hat in der Nacht seine Angriffe auf die Stadt Gaza massiv intensiviert. „Gaza brennt“, schrieb der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Morgen auf Telegram.
Israelische Kampfflugzeuge flogen in der Nacht laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa nahezu ununterbrochen heftige Attacken auf die im Norden des Gazastreifens gelegene Stadt, begleitet von Artilleriebeschuss. Palästinensischen Medienberichten zufolge drangen danach Panzer in die Stadt ein, in der sich vermutlich noch Hunderttausende Palästinenser aufhalten. Eine Bestätigung der israelischen Armee dafür lag zunächst nicht vor.
Israels Verteidigungsminister: „Gaza brennt“
07:00 Uhr: Die israelische Armee geht nach den Worten von Verteidigungsminister Israel Katz „mit eiserner Faust“ gegen „terroristische Infrastruktur“ im Gazastreifen vor. „Gaza brennt“, erklärte Katz am Dienstag im Onlinedienst X. Zuvor hatten Augenzeugen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von heftigen Angriffen auf die Stadt Gaza gesprochen.
„Soldaten der IDF (israelischen Streitkräfte) kämpfen tapfer, um die notwendigen Voraussetzungen für die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen“, erklärte Katz weiter. „Wir werden nicht nachgeben und wir werden nicht zurückweichen, bis die Mission erfüllt ist.“ (afp)
Angehörige der Geiseln: Es könnte ihre letzte Nacht sein
05:30 Uhr: Das Forum der Angehörigen der von der islamistischen Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln äußerte große Besorgnis angesichts der Berichte über die in der Nacht begonnene Einnahme der Stadt Gaza. Nach 710 Nächten in der Gewalt von Terroristen „könnte heute Nacht die letzte Nacht für die Geiseln sein“, hieß es in einer Erklärung des Angehörigenforums.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entscheide sich bewusst dafür, „sie aus politischen Erwägungen zu opfern“, hieß es. (dpa)
Augenzeugen: Heftige Angriffe auf Stadt Gaza
03:30 Uhr: Die Stadt Gaza ist nach den Worten von Augenzeugen am Dienstagmorgen heftig angegriffen worden. „Es gibt schwere, unerbittliche Bombardierungen auf die Stadt Gaza und die Gefahr nimmt weiter zu“, sagte der Augenzeuge Ahmed Ghasal der Nachrichtenagentur AFP. Häuser seien zerstört worden, Bewohner seien unter den Trümmern verschüttet. Der Sprecher des von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes sagte, die Angriffe dauerten an. Die Zahl der Toten und Verletzten steige. (afp)
Israel startet Bodenoffensive auf Gaza-Stadt
01.30 Uhr: Das israelische Militär hat einem Medienbericht zufolge am Montag eine Bodenoffensive zur Besetzung von Gaza-Stadt begonnen. Das Nachrichtenportal Axios berichtet dies unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter.
US-Präsident Donald Trump sagt, er sei nicht von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorab über den israelischen Angriff in Katar informiert worden. Auf die Frage von Journalisten in Washington, ob Netanjahu ihn persönlich gewarnt habe, antwortete Trump: „Nein, nein, das haben sie nicht.“ Die US-Regierung hatte erklärt, sie sei erst nach dem Abschuß der Raketen benachrichtigt worden. Das Büro von Netanjahu bekräftigte, der Angriff sei eine „völlig unabhängige“ israelische Operation gewesen. (rtr)
