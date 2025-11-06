piwik no script img

Nach der Wahl in den NiederlandenDer Mann für die Mehrheiten

Wouter Koolmees sondiert für den progressiv-liberalen Wahlgewinner Rob Jetten die Koalitionsoptionen. Er begibt sich auf unübersichtliches Terrain.

Portrait von Wouter Koolmees
Gilt als optimistischer Zeitgenosse: Wouter Koolmees bereitet die Regierungsbildung in den Niederlanden vor Foto: Patrick van Katwijk/BSR/getty images

Von

Tobias Müller

Dass Rob Jetten von der progressiv-liberalen Partei D66 der künftige Premier der Niederlande wird, gilt als ausgemacht. Doch der Weg von einem überaus komplexen Wahlergebnis zu einem möglichst stabilen und breiten Regierungsbündnis, das ihm vorschwebt, führt über einen Parteikollegen: Wouter Koolmees. Der 48-Jährige wurde am Dienstag nach einem Treffen der Fraktionsvorsitzenden als „verkenner“ ernannt. Dieser „Sondierer“ erfüllt bei der Regierungsbildung eine Schlüsselfunktion: Er ist eine Art Kundschafter, der auf unübersichtlichem Terrain mögliche Koalitions-Formeln auslotet.

Koolmees' Ernennung wird von allen 15 Parlamentsfraktionen unterstützt. Mit deren Spitzen wird er sich in den nächsten Tagen intensiv austauschen, bis er am 11. November seine Ergebnisse präsentieren wird. Koolmees, ein studierter Ökonom und ehemaliger Beamter im Finanzministerium, ist seit 2022 Direktor der Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS). 2010 wurde er erstmals ins Parlament gewählt, wo er als Vize-Vorsitzender und finanzpolitischer Sprecher der D66-Fraktion in Erscheinung trat.

2017 wurde Koolmees im dritten Kabinett Mark Ruttes Minister für Arbeit und Soziales. In dieser Periode vertrat er eine Parteikollegin zudem ein halbes Jahr lang als Vizepremier. Martin Bosma, der Parlamentsvorsitzende der rechtspopulistischen PVV rühmte Koolmees´ „enorme“ erfolgreiche Karriere. Neben dem nötigen Prestige bringt dieser weitere Qualitäten mit, die womöglich noch wichtiger sind: „Er ist im Stande, links und rechts zu verbinden“, charakterisiert ihn Jette, der genau diesen Balanceakt auch für sein „Kabinett der Mitte“ anstrebt.

Koolmees gilt als durchweg fröhlicher Zeitgenosse. „Wer ihn wütend macht, hat es wirklich sehr darauf angelegt“, beschrieb die Tageszeitung Volkskrant ihn einst. Auf dem Gebiet der Regierungsbildung hat er reichlich Erfahrung gesammelt: 2021 leitete er mit einem Vertreter der liberal-rechten VVD erfolgreich die Verhandlungen zum letzten Kabinett Ruttes. Die Koalitionsgespräche 2017 erlebte er wiederum aus der Perspektive einer beteiligten Partei: Koolmees war die rechte Hand des damaligen D66-Chefs Alexander Pechtold.

Koolmees´ Motto: Ich probiere immer zu schauen, wo die Überschneidung mit anderen ist, und ob man zusammenarbeiten kann.

Womöglich aber war die Vermittler-Rolle, die er 2022 auf kommunaler Ebene in seinem Wohnort Rotterdam hatte, Koolmees´ Meisterstück: Damals gelang es ihm, eine Koalition zwischen den liberalen Parteien D66 und VVD sowie der rechtspopulistischen Leefbaar Rotterdam und der vor allem von Mi­gran­t*in­nen gewählten Partei DENK zu schmieden, was zuvor als nahezu unmöglich galt. Ein Jahr zuvor verhalf er einer Rentenreform zur nötigen Zustimmung der Sozialpartner. Koolmees´ Motto: „Ich probiere immer zu schauen, wo die Überschneidung mit anderen ist, und ob man zusammenarbeiten kann.“

Damit ist er für seine neue Aufgabe äußerst prädestiniert, denn die progressive Zentrumspartei D66 erhielt ihren Stimmenzuwachs aus allen Ecken des Parteienspektrums. Der angehende Premier Jetten rief zudem noch in der Wahlnacht Po­li­ti­ke­r*in­nen und Wäh­le­r*in­nen anderer Parteien zur Zusammenarbeit auf. Was Koolmees nun konkret eruieren muss, ist, ob die rechnerisch mögliche, breite Mehrheit aus D66, dem christdemokratischen CDA, VVD sowie dem rot-grünen Linksbündnis entgegen der Signale vor den Wahlen inhaltlich doch noch möglich ist. Andere Optionen wiederum werden ein arithmetisch komplexes Puzzle. Vor Koolmees liegt damit eine arbeitsame Woche.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Wahlen NIederlande #Geert Wilders #Rechtspopulismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Jesse Klaver sitzt im niederländischen Repräsentantenhaus
Rot-Grün in den Niederlanden Klaver folgt auf Timmermans

Nach der Wahl-Schlappe macht sich das rot-grüne Bündnis mit dem neuen Vorsitzenden Jesse Klaver bereit für mögliche Regierungsverhandlungen.

Von Tobias Müller
Rob Jetten fotografiert sich mit seinen Anhängern und Anhängerinnen
Wahlen in den Niederlanden D66 gewinnt

Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Die Wahlschlappe für Geert Wilders PVV ist damit besiegelt.

Jubelende Demonstranten schwenken die Prinzenfahne (Prinsenvlag), ein Symbol der niederländischen Rechtsextremen
Wahlen in den Niederlanden Der patriotische Populismus ist noch nicht besiegt
Kommentar von Tobias Müller

Ja, das politische Zentrum geht als Sieger aus den Wahlen in den Niederlanden hervor. Warum überschwänglicher Jubel trotzdem nicht angebracht ist.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
„Arbeitspflicht“ für junge Arbeitslose Wenn um 7 Uhr morgens das Ordnungsamt klingelt
2
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
3
Debatte über Abschiebungen Die Realitätsverweigerer der Union
4
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
5
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
6
Abschiebungen nach Afghanistan Purer Zynismus