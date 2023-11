Nach Messerangriff in Dublin : Gewaltorgie in Dublin

Ein Messerangriff mit verletzten Kindern in der irischen Hauptstadt hat gewalttätige rechtsextreme Proteste ausgelöst. Steine flogen gegen Polizisten.

DUBLIN taz | Dublins Innenstadt stand in der Nacht zum Freitag in Flammen. Ein rechtsextremer Mob hatte in der irischen Hauptstadt eine Gewaltorgie angezettelt, bei der Busse, Straßenbahnen und Polizeiautos in Flammen aufgingen. Polizisten wurden mit Molotow-Cocktails und Steinen angegriffen, Touristen mussten aus den umliegenden Hotels evakuiert werden, nachdem Hooligans dort eingedrungen waren.

In Dublins Hauptstraße, der O’Connell Street, wurden die elektrischen Oberleitungen der Straßenbahn zerstört und lagen auf der Fahrbahn. Die Ausschreitungen verlagerten sich dann in die Fußgängerzone, wo Rechtsextreme und Opportunisten Läden plünderten.

Auslöser war eine Messerattacke am frühen Donnerstagnachmittag. Ein etwa 50-jähriger Mann hatte vor der irischsprachigen Grundschule Gaelscoil Choláiste Mhuire am Parnell Square in der nördlichen Innenstadt drei Kinder und eine Lehrerin vor den Augen der anderen Schulkinder verletzt. Eine Fünfjährige schwebt noch in Lebensgefahr. Über das Motiv ist bisher nichts bekannt, die Polizei schließt aber einen terroristischen Hintergrund aus. Der staatliche psychologische Dienst kümmert sich um die Grundschüler.

Die rechtsextreme Szene ist in Irland inzwischen gut vernetzt und konnte schnell auf die Straße mobilisieren

Soziale Medien haben Hass gegen Ausländer verbreitet

Eine Angestellte des gegenüberliegenden Entbindungskrankenhauses Rotunda, die vor dem Krankenhaus eine Zigarette rauchte, hatte die Tat beobachtet und war über die Straße gelaufen, um zu helfen. Der Angreifer war da jedoch bereits überwältigt und zusammengeschlagen worden. Die Krankenhausangestellte und eine US-Amerikanerin bildeten daraufhin einen Kreis um den Täter, bis die Polizei eintraf, damit er nicht gelyncht wurde. Er wurde in ein Krankenhaus „irgendwo in Dublin“ gebracht, sagte ein Polizeisprecher.

In den sozialen Medien verbreitete sich die Nachricht, dass es sich bei dem Täter um einen Algerier handeln soll. Die rechtsextreme Szene in Irland ist inzwischen so gut vernetzt, dass sie in Windeseile einen gewaltbereiten Mob mobilisieren kann. Hunderte von Menschen strömten in die Innenstadt, die Ausschreitungen dauerten bis spät in die Nacht an. Menschen, die irgendwie ausländisch aussahen, trauten sich nicht aus ihren Häusern.

Das Zentrum Dublins blieb weiträumig abgesperrt. Ironischerweise fand im Lehrer-Gewerkschaftsclub am Parnell Square im Zentrum der Riots am Abend eine Veranstaltung mit einem palästinensischen Iren statt, der am vergangenen Wochenende aus Gaza evakuiert worden war und vom Horror des israelischen Bombardements erzählte.

Solidaritäts-Stimmen aus der EU

Der irische Taoiseach – das ist der Titel des Premierministers – Leo Varadkar von der konservativen Partei Fine Gael („Stamm der Gälen“) sagte, er sei „schockiert“ über den Messerangriff. Justizministerin Helen McEntee sprach von einem „entsetzlichen Angriff auf drei unschuldige Kinder und eine Frau“.

EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf X, er sei „entsetzt über den schrecklichen Angriff in Dublin“ und versicherte Varadkar, er könne sich auf „die volle Solidarität der EU“ verlassen. Die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, sagte, sie denke an alle Verletzten und ihre Familien.