Nach Enthüllungen über Deportationspläne : Zehntausende protestieren gegen AfD

Erneut sind am Dienstag vielerorts Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Allein in Darmstadt kamen rund 17.000 zusammen.

BERLIN dpa | Deutschlandweit sind am Dienstag Zehntausende Menschen gegen den Rechtsextremismus der AfD auf die Straße gegangen. Rund 17.000 Demonstrierende waren es nach Angaben der Polizei allein im hessischen Darmstadt. Die Kundgebung sei friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend. Auf zahlreichen Schildern und Transparenten stand unter anderem: „Für die Demokratie – Gegen Rechtsextremismus“ und „Hass ist keine Meinung“.

Zu der Versammlung hatte es zwei unterschiedliche Aufrufe gegeben, einen unter dem Motto „für Rechtsstaat und Demokratie“ von einem breiten bürgerlichen Bündnis, unter anderem von Grünen, CDU, SPD, FDP, der evangelischen sowie der katholischen Kirche, und einen unter dem Motto „Demonstration gegen den Faschismus“ von mehreren Gewerkschaften und dem Darmstädter Bündnis gegen Rechts.

Rund 5.000 Menschen wurden am frühen Abend bei einer Kundgebung in Heilbronn gezählt, es habe aber noch Zulauf gegeben, sagte ein Polizeisprecher. In Rottenburg gingen nach Angaben der Polizei rund 4.000 Menschen auf die Straße. Ebenfalls etwa 4.000 Teilnehmer hatte eine Demonstration im bayerischen Freising. Sie verlief einem Polizeisprecher zufolge friedlich.

In Eitorf westlich von Bonn zogen laut Polizei rund 3.000 Menschen unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ vom Bahnhof zum Marktplatz. Der Aufzug wurde demnach als Reaktion auf eine gleichzeitig stattfindende Dialogveranstaltung der AfD angemeldet.

Wo finden Demos gegen rechts statt? Mittwoch, 24. Januar Chemnitz, Rathaus, 18 Uhr Dessau-Roßlau, Friedensglocke, 17 Uhr Gronau (Leine), Marktplatz, 18.30 Uhr Konstanz, Herosé-Park, 18 Uhr Landshut, Rathaus Altstadt, 19 Uhr Oberhausen, Friedensplatz, 18 Uhr Schorndorf, Künkelinhalle, 17.30 Uhr Witten, Saalbau, 17.30 Uhr Donnerstag, 25. Januar Hagen, 18 Uhr Kempten, Hildegardplatz (vorauss.), 18 Uhr Mönchengladbach, Sonnenhausplatz, 18 Uhr Mühlhausen, Obermarkt, 18 Uhr Rostock, Neuer Markt, 17 Uhr Siegen, Bismarckplatz, 17.30 Uhr Weidenau, Bismarckplatz, 17.30 Uhr Wiesbaden, Hauptbahnhof, 18 Uhr Freitag, 26. Januar Dorsten, Marktplatz, 17.30 Uhr Ettlingen-Oberweier, Ufgaustraße, 17.30 Uhr Fürth, Grüner Markt, 17 Uhr Füssen, Stadtbrunnen, 14.30 Uhr Helmstedt, Markt, 16 Uhr Herford, Rathaus, 18 Uhr Ingelheim, Fridtjof-Nansen-Platz, 17.30 Uhr Neustadt am Rübenberge, Marktplatz, 16 Uhr Puderbach, Dorfgemeinschaftshaus, 17.30 Uhr Reutlingen, Marktplatz, 17 Uhr Uelzen, Herzogenplatz Samstag, 27. Januar Bargteheide, Rathaus, 11.30 Uhr Bautzen, Hauptmarkt, 14 Uhr Berlin-Pankow, Ehemaliges jüdisches Waisenhaus, 18 Uhr Düren, Kaiserplatz, 12 Uhr Düsseldorf, DGB-Haus, 12 Uhr Elmshorn, Alter Markt, 11.55 Uhr Emden, Rathausplatz, 13 Uhr Eschwege, Marktplatz, 11 Uhr Eschweiler, Dreieinigkeitskirche, 10 Uhr Gelsenkirchen vor dem Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 17.30 Hamburg, Schatzmeisterstraße, 13 Uhr Hof, Kugelbrunnen, 16 Uhr Hofheim, Kelereiplatz, 10 Uhr Idar-Oberstein, Marktplatz Oberstein, 17 Uhr Ingolstadt, Xaver Mayer – Haus der Mode / Fußgängerzone 11 Uhr Kaiserslautern, Stiftskirche, 11 Uhr Kamen auf dem Alten Markt, 11 Uhr Landsberg, Georg-Hellmair-Platz, 12.30 Uhr Lindau, Bismarckplatz, 10.45 Uhr Lübeck, Altstadt, 13 Uhr Mannheim, Alter Messplatz, 16 Uhr Marienthal, Schatzmeisterstr. 43, 13 Uhr Menden, Rathausplatz, 10.30 Uhr Moers, Synagogenbogen, 11 Uhr Oranienburg, Bahnhof, 13 Uhr Osnabrück, Marktplatz/Rathaus, 10.30 Uhr und Theater Osnabrück, 16 Uhr Schwäbisch Hall, Marktplatz, 12 Uhr Schwerte, Postplatz, 11 bis 18 Uhr Singen, Vesperkirche (Lutherkirche), 10 Uhr Stuttgart, Schlossplatz, 15 Uhr Uslar, Am Rathaus, 13 Uhr Villingen-Schwenningen, Latschairplatz, 10 Uhr Wismar, Bahnhof, 12 Uhr Wittstock, Marktplatz, 15 Uhr Sonntag, 28. Januar Lindenberg, Stadtplatz, 14 Uhr Montag, 29. Januar Wiesdorf, Vor dem Rathaus, Friedrich-Ebert-Platz, 19 Uhr Dienstag, 30. Januar Bielefeld, auf dem Jahnplatz, 18 Uhr Freitag, 2. Februar Brilon auf dem Marktplatz, 17 Uhr Neheim, 16.30 Uhr Viersen Remigiusplatz, 16 Uhr Samstag, 3. Februar Berlin Bundestag, 13 Uhr Kempten, Forum Allgäu, 14 Uhr 24. Februar Stuttgart Nur uns bekannte Termine. Angaben ohne Gewähr. Quellen u.a.: Demokrateam.org, DGB, Hinweise von Le­se­r*in­nen

In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin nahmen laut Schätzungen der Polizei zu Beginn 2.500 Menschen an einer Demonstration teil. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Vereinigungen.

Am vergangenen Wochenende hatten nach Polizeiangaben in ganz Deutschland mehr als 900.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie demonstriert.

Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.