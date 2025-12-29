piwik no script img

Nach Brandanschlag auf KältebusSolidarität mit der Obdachlosenhilfe

Ein Kältebus der Berliner Stadtmission wurde angezündet. Durch zügige Unterstützung kann die ihre Arbeit jedoch ungehindert fortsetzen.

Ein abgebrannter Bus auf einem Parkplatz
Der abgebrannte Kältebus am Tag nach dem Vorfall Foto: Florian Boillot

Von

Anselm Mathieu

Nach der Brandstiftung an einem Kältebus erfährt die Berliner Stadtmission große Unterstützung: „Wir sind geschockt, dass jemand so etwas macht, aber auch sehr dankbar und total geflasht von der Solidarität, die wir im Nachgang erfahren haben“, sagte Heiko Linke von der Stadtmission am Montag zur taz. Man erhalte Geldspenden und es habe mehr Angebote an Ersatzfahrzeugen gegeben als nötig, so Linke. Ein von der Berliner Stadtmission geteiltes Video auf Instagram, das den Brandschaden dokumentiert und zu Spenden aufruft, wurde tausende Male geteilt.

Caritas bald wieder am Bahnhof Zoo

Nicht nur im Winter brauchen obdach- und wohnungslose Menschen Hilfe. Die Caritas bietet in ihrer Ambulanz seit 1992 kostenlose medizinische, pflegerische und sozialarbeiterische Untersützung für Menschen ohne Wohnung, Krankenversicherung oder Papiere.

Nachdem die Caritas-Ambulanz im Jahr 2023 wegen Renovierungsarbeiten zur Turmstraße umziehen musste, findet am 7. Januar die Wiedereröffnung am Bahnhof Zoo statt. Es handle sich dabei um „das älteste medizinische Versorgungsprojekt für Wohnungslose in Berlin“, teilt die Caritas mit. (taz)

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zündete ein Unbekannter das Fahrzeug an, es stand in Moabit unweit der Zentrale der Stadtmission. Das Fahrzeug erlitt beim Brand einen Totalschaden, auch ein daneben stehender Kältebus wurde beschädigt. Beide Fahrzeuge konnten jedoch umgehend durch Spenden ersetzt werden: „Wir haben vom Träger Gebewo schnell einen Ersatzbus bekommen, auch eine Privatperson stellt uns einen zur Verfügung“, erklärte Linke. Man könne also wie gewohnt mit insgesamt drei Fahrzeugen weiterarbeiten, „wir können die Schichten wie geplant fahren und unser Angebot aufrechterhalten“.

Laut Polizei beobachtete ein Zeuge um 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag eine unbekannte Person, die sich bei dem Bus in der Seydlitzstraße aufhielt, bevor dieser in Flammen aufging und die Feuerwehr alarmiert wurde. Ob es sich um ein obdachlosenfeindliches Motiv handelt, ist bisher unklar. Ein Sprecher der Polizei sagte am Montag, man habe bisher keine Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tat. Auch zur Identität des mutmaßlichen Brandstifters gebe es bisher keine neuen Erkenntnisse.

Wir sind sehr dankbar und total geflasht von der Solidarität

Heiko Linke, Berliner Stadtmission

Eine Einschränkung in der Arbeit der Kältebusse hätte für viele Obdachlose im schlimmsten Fall lebensbedrohlich enden können: Jeden Winter fahren die Mitarbeitenden nachts durch Berlin, um mit obdachlosen Menschen zuerst Kontakt aufzunehmen, ihnen Verpflegung wie Tee, Suppe oder Schlafsäcke anzubieten und bei Bedarf in Notunterkünfte zu fahren, um sie vor dem Kältetod zu bewahren. Etwa 60 Personen sind zu diesem Zweck ehrenamtlich im Einsatz.

„Gerade in diesen eisigen, kalten Nächten ist die Arbeit der Stadtmission wahnsinnig wichtig“, sagt Elif Eralp, Bürgermeisterkandidatin der Linken, in einem Instagrambeitrag vom Montagmorgen in Reaktion auf den Brand. Es sei ein „Skandal, dass in einem so reichen Land überhaupt Menschen obdachlos sind“.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Berliner Stadtmission #Obdachlosigkeit in Berlin #Kältehilfe
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Gina Weber steht im Kältebus mit einem warmen Getränk
Kältebus fordert mehr Hilfsangebote „Auch dieses Jahr sind schon Menschen gestorben“

Jedes Jahr rettet der Berliner Kältebus Obdachlose vor dem Gefriertod. Dass Ehrenamtler:in­nen dies übernehmen, sei Politikversagen, so eine Helferin.

Interview von Marlene Thaler
Wohnungslosigkeit in Berlin Vorsorge spart Geld

Zum Start der Kältehilfe fordern die Wohlfahrtsverbände vom Senat mehr Geld für Präventionsprojekte gegen Wohnungslosigkeit – die sei viel teurer.

Von Susanne Memarnia
Zelt einer obdachlosen Person unter der Hochbahn an der Schönhauser Allee
Tag der Wohnungslosen in Berlin Im Stich gelassen

Am Tag der Wohnungslosen soll die Politik in die Pflicht genommen werden. Die taz hat drei Betroffenen zugehört und ihre Geschichte protokolliert.

Von Moritz Tübbecke
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Desaster der Krankenkassen Versprechen gebrochen
2
US-Sanktionen gegen HateAid Europa darf nicht klein beigeben
3
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
4
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
5
Ein Gespräch über Israel und Palästina „Menschenrechte sind unteilbar“
6
Umsatz mit Ökolebensmitteln 2025 Bio stark gewachsen – aber nicht auf Deutschlands Feldern