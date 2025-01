A leid Wolfsen hat einen Punkt. Der Chef der niederländischen Datenschutzbehörde erklärte kurz vor dem Jahreswechsel: „Man kann nicht zu jemand sagen: Sie sind jetzt 90 Jahre alt, Ihre Privatsphäre ist weniger wichtig!“ Damit meinte er noch lebende Personen, über die im Archiv der Kollaboration mit den Deutschen beschuldigter Nie­der­län­de­r*in­nen Akten angelegt sind. Diese hätten an diesem 2. Januar online allgemein zugänglich werden sollen – was Wolfsens Behörde unter Berufung auf die Privatsphäre im letzten Moment verhinderte.

Die Behörde beruft sich auf Verstöße gegen das Datenschutzgesetz. Das zuständige Nationalarchiv betont dagegen, man habe sich bei dem Projekt an alle Vorschriften gehalten und sei mit Angehörigen von Kol­la­bo­ra­teu­r*in­nen regelmäßig in Kontakt gewesen. Die Entscheidung zeigt, wie heikel das Thema Zweiter Weltkrieg nach wie vor ist in diesem Land. Vorerst ist nur der klassisch analoge Zugang zu den Akten möglich.

Dass eine allgemeine Öffnung der Archive nur in Übereinstimmung mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen geschehen kann, ist unbestritten. Rechtsstaatliche Bestimmungen sind dazu da, um sie einzuhalten. Es wird weitere Verhandlungen benötigen zwischen Angehörigen von Opfern und Tä­te­r*in­nen sowie juristischen und historischen Expert*innen, um sich auf die Modalitäten einer vollständigen Öffnung der Archive zu verständigen. Dieses Ziel nämlich wird zwar vorerst aufgeschoben, deswegen aber nicht aufgehoben – und das sollte es auch nicht.

Digital ist alternativlos

Vielmehr ist der allgemeine digitale Zugang zu den Akten alternativlos – gerade in Zeiten, in denen die letzten Zeit­zeu­g*­in­nen sterben und sich weltweit Fachleute fragen, wie man die Erinnerung an den Holocaust für künftige Generationen lebendig hält. In Zeiten, in denen Antisemitismus grassiert, wie man es vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten hätte. In denen Geschichte umgedeutet wird, Donald Trump seine Geg­ne­r*in­nen als „Faschisten“ bezeichnet oder Wladimir Putin die seines autoritären Russlands als „Nazis“. In denen AfD oder FPÖ nach der Macht greifen und ihre europäischen Partnerparteien diese schon haben – auch in den Niederlanden.

Ein möglichst barrierefreier Zugang ist in diesem Kontext auch von großem Belang für die internationale Forschung. Vor allem aber ist es eine gesellschaftliche Verpflichtung gegenüber oft (hoch-)betagten Angehörigen, die nicht nur jahrzehntelang mit den Löchern leben mussten, die ihre ermordeten Familienmitglieder hinterließen, sondern nicht einmal Informationen darüber hatten, wer von ihren Landsleuten sie einst verriet.