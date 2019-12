Musikkonferenz „Acces in Accra“

Stress beim Highlife

Konzerte und Diskussionen: Auf der Musikkonferenz „Acces in Accra“ in Ghana wurde abwechselnd zu Afrobeats getanzt und auf Panels gestritten.

Was ist afrikanisch? Und was ist europäisch? Das sind heute unsinnige Fragen. Nehmen wir das Kuduro-Bassduo Gato Preto. Sängerin Carmen hat mosambikanische Wurzeln, ihr Beatschmied Lee Bass ist dagegen Deutsch-Ghanaer. Beide leben in Düsseldorf, und stehen in engem Kontakt zu ihren Familien in Afrika und der Diaspora. Von den ghanaischen Rappern Fokn Bois wohnt einer, M3nsa, in Großbritannien, während sein Partner Wanlov the Kubolor einen ghanaischen Vater und eine rumänische Mutter hat. Vor Kurzem stieß noch ein Ungar zur Band.

Beide Gruppen spielten bei der Acces-Musikkonferenz im ghanaischen Accra. Es passt zu dem Netzwerktreffen von Akteuren aus dem Musikgeschäft Afrikas und Europas, das die Regierung Ghanas 2019 zum „Year of the Return“ erklärt hat. Innerhalb von drei Monaten sollen so viele Visa beantragt worden sein wie sonst in einem Jahr. Musikalisch gesehen regiert in Ghana Highlife.

„Für uns steht der Highlife-Sound am Anfang, so wie vom Blues in den USA alles abgeleitet werden kann“, erklärt Professor John Collins und betont, dass Highlife Kind des reziproken Black-Atlantic-Kulturtransfers sei: Es waren von den Briten an der Goldküste stationierte Soldaten des West-Indian-Regiment aus Trinidad, welche die nur mit einer akustischen Gitarre und Percussion angestimmte Palm-Wine Music mit Calypso anreicherten. Dazu kamen perlende elektrische Gitarren und viele Bläser – so entstand in den 1950ern Highlife.

Club-affiner Pop

Auf den Straßen Accras ist heute aber anderes zu hören: Afrobeats. Begrifflich angelehnt an den einst von Fela Kuti in Nigeria geprägten Afrobeat, ist es eine Schublade, in die vieles passt, was in Westafrika heute an Club-affinem Pop produziert wird. Tanzbare Beats, rhythmisch vertrackt und vielfältig, die – oft aus nur wenigen Phrasen bestehenden – Lyrics sind häufig recht seicht. Entstanden sind die Afrobeats in Nigeria, doch Ghana ist längst big im Business und hat mit Dancehall-Musikern wie Shatta Whale eigene Stars.

„In Großbritannien und den USA füllen Afrobeats-Größen wie Whizkid inzwischen große Stadien“, sagt der in Accra ansässige Promoter Panji Anoff. Das hätten die afrikanischen Weltmusik-Heroen nie geschafft. Dass Accra in Bewegung ist, wenn auch in einer der feuchten Hitze angepassten Verlangsamung, ist überall zu spüren. Viele SUVs sind unterwegs, und schicke Gebäude schnellen auf dem roten Boden in die Höhe. Dazwischen sieht man aber auch, wie arm die meisten leben. Wie überall in den Großstädten Afrikas nervt der Verkehr, dafür kann man sich in Accra und ganz Ghana sicher allein zu Fuß bewegen.

Die vielleicht wichtigsten Akteure der Alternativszene Accras sind Fokn Bois. Bekannt geworden sind sie mit witzigen wie provokanten Pidgin-Raps und „Gospel Porn“-Videos, in denen sich das Trio etwa für die LGBTQ-Szene im konservativen Ghana stark macht oder die Heilsversprechen der sich ausbreitenden evangelikalen Gemeinden auf den Arm nimmt. „Afrobeats LOL“ heißt ihr neues Album. „Oft wird so was gesungen wie:,Baby, ich kauf dir einen Lamborghini'“, sagt M3nsa. „Dabei kann der MC kaum die 20 Dollar aufbringen, um den Song aufzunehmen. Wir drehen das um:,Darling, ich bin leider pleite – lädst du mich ein?'“

Hard und Heavy mit Texten in Ewe

Am meisten überzeugte jedoch der Auftritt von Arka’n aus Togo. Bemalt mit Symbolen ihrer Ahnen verbinden sie harschen Heavy Metal mit afrikanischer Percussion – und in Ewe gesungenen Songs, die Respekt vor Mutter Erde einfordern. Sie seien die einzige Metal-Band in der Hauptstadt Lomé, erzählt Frontmann Rock, aber über den Kontinent verstreut entstehe gerade eine gut vernetzte Szene.

Zum Tanzen brachten die Zuschauer vor allem die Highlife-Bands aus Ghana. Der fabelhafte Gitarrist Kyekyeku mit Ghanalogue Highlife, die Band FRA! mit einem rauerem Sound und nicht zuletzt Santrofi. Ohnehin gibt es eine Renaissance von Highlife – und Bands, die live auftreten. „Viele lernen in der Kirche ein Instrument“, sagt Panji Anoff. Das sei aber das einzig Gute, was er über die Institution sagen könne – ihr Einfluss, auch auf die Politik, wachse ständig. Er verstehe sich lieber als „African agnostic“.

Bei den drei Tagen der Acces-Konferenz waren die Panels und manchmal zufälligen Begegnungen – wie mit Panji – am spannendsten. Veranstalter ist die Plattform Music in Africa, gegründet von der Siemens Stiftung, die pro Jahr mehrere Hunderttausend Euro in ambitionierte Projekte steckt, sich laut Nachfrage ansonsten raushält. Das Music in Africa Board und alle Mitarbeiter:innen sind Afrikaner, und die Homepage ist heute reichweitenstärkstes Portal für Musik auf dem Kontinent.

Wie laufen die Deals?

Ob der Austausch zwischen Afrika und dem Norden – gerade bei geschäftlichen Deals – wirklich auf Augenhöhe stattfindet, war eine Frage, die bei den Panels im Hintergrund schwebte. Immer noch wandert ein erheblicher Teil der Erlöse nach Übersee. Eine Herausforderung für innerkontinentale Kooperationen bleiben die hohen Flugkosten. Die togolesischen Metalheads von Arka’n mussten bereits mehrere Konzertengagements absagen, weil ihre Reisekosten die Gage gesprengt hatten.

Auf dem letzten Panel ging es dann hoch her. Der ghanaische Musikmanager Okhiogbe Omonblanks Omonhinmin forderte vehement, dass das restriktive europäische System der Visavergabe für afrikanische Künstler:innen liberalisiert werden müsse. „Beat the System. Gebt den Leuten mehrjährige Visa, damit sie ein- und ausreisen können.“ In der Praxis sei es so, dass man ein erstes Visum für drei Monate vielleicht erhalte, dann aber oft kein zweites mehr.