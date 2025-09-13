Mord an Charlie Kirk: Todesschütze aus republikanischem Hause
Wenige Tage nach dem Mord an dem ultrarechten US-Influencer ist ein Tatverdächtiger gefasst. Unter Verdacht steht ein 22-Jähriger, der in einem konservativen Umfeld aufgewachsen ist.
Einst ein Einserschüler
Robinson sei ein herausragender Schüler gewesen, berichtet die New York Times unter Berufung auf frühere Klassenkameraden. Als intelligent, pünktlich und fleißig beschrieben sie ihn. „Er ist die Art von Mensch, den man auch dann in seine Projektgruppe aufnehmen würde, wenn man nicht befreundet ist“, sagte Jaida Funk, die mit Robinson die Grund- und Mittelschule besuchte. Er habe nicht zu den angesagtesten Schülern gehört, aber man mochte ihn.
Viel Zeit habe Robinson mit Videospielen und Comics verbracht. Aber auch aktuelle Ereignissen interessierten ihn. Er sei in der Schule eher zurückhaltend gewesen, sagten mehrere frühere Mitschüler. Doch Keaton Brooksby, die mit ihm die Highschool besuchte, erinnerte sich auch an politische Debatten, in die er sich mit viel Wissen eingemischt habe. „Es ist wirklich traurig, dass jemand mit seinem Verstand so etwas daraus gemacht hat“, sagte er der Zeitung.
Als Kind mit Waffen posiert
Aufgewachsen sei Robinson in einem republikanischen Umfeld im Bundesstaat Utah, in dem viele der mormonischen Kirche angehörten. Seine Eltern seien registrierte Republikaner und besitzen laut Wall Street Journal ein Unternehmen für Arbeitsplatten, seine Mutter sei Sozialarbeiterin. Robinson selbst habe sich keiner politischen Partei angeschlossen und bei der vergangenen Präsidentschaftswahl nicht gewählt. Öffentlich zugängliche Daten geben keinen klaren Aufschluss über die politische Haltung des 22-Jährigen.
Seine Eltern besitzen laut New York Times Jagdscheine. Die Zeitung fand Familienfotos in den sozialen Medien, die Robinson und seine beiden Brüder beim Schießen und Posieren mit Waffen zeigten. Auch Fotos von Reisen nach Puerto Rico, Alaska, Hawaii und mehrfach nach Disneyland seien zu sehen, schrieb die Washington Post. Robinson sei zuletzt in einem Ausbildungsprogramm für Elektrotechnik eingeschrieben gewesen.
„Hey Faschist! Fang“
Vor Kurzem habe er bei einem Abendessen mit einem Familienmitglied den geplanten Auftritt von Charlie Kirk an der Uni erwähnt. Sie sollen sich darüber ausgetauscht haben, warum sie Kirk nicht mochten, berichteten Ermittler.
Kirk (31) war ein einflussreicher Vertreter der Bewegung „Make America Great Again“ (MAGA) von US-Präsident Donald Trump und glühender Unterstützer des Republikaners. Millionen folgten seinen Social-Media-Kanälen und Podcasts.
Zusammen mit der Tatwaffe fanden Ermittler Munition, in die verschiedene Botschaften eingraviert waren. Die Sprüche nehmen teilweise auf die Internet- und Gaming-Kultur Bezug. Einer las sich demnach „Hey Faschist! Fang“, ein anderer „Wenn du das liest, bist du schwul, lmao“. Das Kürzel kommt aus der Online-Sprache und heißt sinngemäß „Ich lache mich kaputt“. Auch „Bella Ciao“ habe auf einer Hülse gestanden, ein antifaschistisches italienisches Lied aus dem Zweiten Weltkrieg, das inzwischen auf TikTok wiederbelebt wurde.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Die IG Metall und das Verbrenner-Aus
Gewerkschaft gegen Klimaziele
Attentat auf Charlie Kirk
Ein Spektakel der Gewalt
Soziologin über AfD
„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“
Humanitäre Lage in Gaza
Auch wo es Nutella gibt, hungern Menschen
Russische Drohnen über Polen
Testballon in Richtung Nato
Köln wählt am Sonntag
Eine Grüne, die bei Linken beliebt ist